Главная » Политика

Не предавайте спортсменов

01:21. 14 декабря 2017 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:

doc6xywgw33bvnwne27p2u_277_200

 

Ирина Роднина, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, общественный и государственный деятель

 

 

О каком предательстве вообще идет речь?  Мы выступаем под флагом Международного Олимпийского комитета. Той организации, которая проводит соревнования. Это не белый флаг, как многие сейчас играют словами. Это флаг с пятью кольцами пяти континентов – участников олимпийского движения.

 

Горячие головы, кричащие про бойкотирование Олимпиады-2018 в Корее,  просто не очень в курсе, что такое олимпийское движение и  что такое Международный олимпийский комитет. Напомню им, что это неправительственная международная организация. Любое вмешательство страны в его решение невозможно.  А в этом и есть главная претензия Олимпийского комитета к нам, что страна вклинивалась в решение спортивных вопросов,  давила.  Любое правительственное решение в отношении Олимпийских игр, будет восприниматься  как демарш.

Почему никто не думает о том, что ребята-спортсмены, оказались в тяжелой ситуации? За что обвиняют их? Дисквалификация, ведь, касается не спортсменов, речь идет о дисквалификации Олимпийского комитета России. Да, некоторые спортсмены попались на допинге – здесь вопросов нет. Но к спортсменам  чистым,  у которых нет никаких проблем, не предъявляется претензий. Ни к одному из тех, кто будет допущен к Играм Олимпийским комитетом и Международными федерациями Олимпийских видов спорта.

Пребывание в Корее и участие наших ребят в соревнованиях  будут финансироваться Международным олимпийским комитетом. Поэтому, когда государство начинает заявлять «мы «за» или «мы «против» - это уже нарушение международного права неправительственных общественных организаций. Большинство СМИ об этом никогда не говорят. И поэтому у людей возникают настроения «нас предали» и «нас обидели». Надо же знать международное спортивное право. А те, кто начинает высказывать свое мнение, они не в курсе. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Никто никого не предал. Как-то все очень быстро забыли, что с 1992 года по 2004-ый -  целые 12 лет, российские спортсмены выступали без государственного флага, без гимна, вообще без государственной символики. И это никого не волновало.  Мы живем сегодняшним днем, совершенно не зная историю.    

Я возмущена раздвоением общества, которое взялось судить спортсменов, ребят-тружеников. Рассуждают, кто враг, а кто патриот. Как можно лишать возможности спортсменов выступить на престижных соревнованиях? Не понимаю. Если ребята принимают решение ехать на Олимпийские игры, его нужно уважать. А решение принято  именно спортсменами, ведь государство не уполномочено этого делать, а Олимпийский комитет России, напомню, отстранен.

Бороться без атрибутики своей страны в десять раз сложнее, а в стране их называют предателями.  Мне кажется, это мы их начинаем предавать. Наоборот, все должны за них болеть. И нужно организовать тех туристов, которые поедут на Олимпийские игры. Чтоб,  по крайней мере, наши болельщики были яркими представителями страны. Никто не запрещает поднимать на трибунах флаг России и петь гимн.

 

Источник http://amp.vm.ru/news/443437.html

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
"Предатели те - кто за два года вообще ничего не сделал..."
... Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование. Спортсмен представляет не себя, а страну... Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование. Спортсмен представляет не себя, а страну...знаю. Я бы страну не предавал, ради своих амбиций! [^] Aksenow...
Сорок уроков русского: Урок десятый - РАЖ
... известный актерам на сцене, спортсменам на ринге, солдатам, когда...на новое место (если не предавали умершего огню). Кость – ...умершего, де-мол, князей предавали огню, а кого попроще ...обычай: поверженного супостата закапывать, предавать останки червям, а своих...
МОК совершил страшную и глупую ошибку
..."), им предложат выступить как "олимпийским спортсменам из России" (ОАР) под Олимпийским... вас за соизволение поехать нашим спортсменам на Олимпиаду под нейтральным флагом... вещи, которые нельзя, невозможно преступать, предавать. Есть то, что делает людей...
Основы Русской Национальной идеологии
... «российский» – «российский балет», «мастерство российских спортсменов», «достижения российских ученых». Чтобы нам...в одиночестве и забвении. Не предавайте своих малышей, не отдавайте их...родился, вырос и состоялся как спортсмен в Советском Союзе. Совсем иначе...
Кто мы? Продолжение.
..., и артист, и певец, и спортсмен. Таким образом, ребенок, подросток, молодой..., не брали, не оскорбляли, не предавали, не изменяли, не крали, не...
РАТНОЕ ЧАРОДЕЙСТВО ДРЕВНИХ СЛАВЯН
... к сыну и крайне редко предавались огласке. К числу таковых знаний... полного выключения сознания, может помочь спортсменам, идущим на рекорд, или тем...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>