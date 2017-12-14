Не предавайте спортсменов

Ирина Роднина, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, общественный и государственный деятель

О каком предательстве вообще идет речь? Мы выступаем под флагом Международного Олимпийского комитета. Той организации, которая проводит соревнования. Это не белый флаг, как многие сейчас играют словами. Это флаг с пятью кольцами пяти континентов – участников олимпийского движения.

Горячие головы, кричащие про бойкотирование Олимпиады-2018 в Корее, просто не очень в курсе, что такое олимпийское движение и что такое Международный олимпийский комитет. Напомню им, что это неправительственная международная организация. Любое вмешательство страны в его решение невозможно. А в этом и есть главная претензия Олимпийского комитета к нам, что страна вклинивалась в решение спортивных вопросов, давила. Любое правительственное решение в отношении Олимпийских игр, будет восприниматься как демарш.

Почему никто не думает о том, что ребята-спортсмены, оказались в тяжелой ситуации? За что обвиняют их? Дисквалификация, ведь, касается не спортсменов, речь идет о дисквалификации Олимпийского комитета России. Да, некоторые спортсмены попались на допинге – здесь вопросов нет. Но к спортсменам чистым, у которых нет никаких проблем, не предъявляется претензий. Ни к одному из тех, кто будет допущен к Играм Олимпийским комитетом и Международными федерациями Олимпийских видов спорта.

Пребывание в Корее и участие наших ребят в соревнованиях будут финансироваться Международным олимпийским комитетом. Поэтому, когда государство начинает заявлять «мы «за» или «мы «против» - это уже нарушение международного права неправительственных общественных организаций. Большинство СМИ об этом никогда не говорят. И поэтому у людей возникают настроения «нас предали» и «нас обидели». Надо же знать международное спортивное право. А те, кто начинает высказывать свое мнение, они не в курсе. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Никто никого не предал. Как-то все очень быстро забыли, что с 1992 года по 2004-ый - целые 12 лет, российские спортсмены выступали без государственного флага, без гимна, вообще без государственной символики. И это никого не волновало. Мы живем сегодняшним днем, совершенно не зная историю.

Я возмущена раздвоением общества, которое взялось судить спортсменов, ребят-тружеников. Рассуждают, кто враг, а кто патриот. Как можно лишать возможности спортсменов выступить на престижных соревнованиях? Не понимаю. Если ребята принимают решение ехать на Олимпийские игры, его нужно уважать. А решение принято именно спортсменами, ведь государство не уполномочено этого делать, а Олимпийский комитет России, напомню, отстранен.

Бороться без атрибутики своей страны в десять раз сложнее, а в стране их называют предателями. Мне кажется, это мы их начинаем предавать. Наоборот, все должны за них болеть. И нужно организовать тех туристов, которые поедут на Олимпийские игры. Чтоб, по крайней мере, наши болельщики были яркими представителями страны. Никто не запрещает поднимать на трибунах флаг России и петь гимн.

Источник http://amp.vm.ru/news/443437.html