Так вот зачем американцам биоматериал россиян
11:35. 13 декабря 2017 Просмотров - 424 Один комментарий Опубликовал: brahman
-Джон, как бы так сделать, чтобы чистые русские спортсмены всё равно давали бы положительный тест на допинг. а то всё труднее прикрывать наших.
-Сэр, но последняя отмазка была очень оригинальной.
-Вы про Гила Робертса?
-Да, сэр, мы очень ловко доказали, что его подруга принимала лекарство, содержавшее пробенецид, а в день проверки она его поцеловала.
-Да, это была блестящая идея. И всё же? А то нам всё труднее сочинять легенды.
-Сэр, мы над этим работаем. Уже собрали генетический материал россиян. Осталось выделить этот русский ген свободолюбия и добавить его в перечень запрещенных веществ WADA и тогда быть русским – значит иметь допинг. А всё остальное можно отменить…
Дарина Литовиж
Источник: nashaplaneta.su
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Это было бы смешно, если б не было б так грустно.