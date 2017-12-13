Так вот зачем американцам биоматериал россиян

-Джон, как бы так сделать, чтобы чистые русские спортсмены всё равно давали бы положительный тест на допинг. а то всё труднее прикрывать наших.-Сэр, но последняя отмазка была очень оригинальной.-Вы про Гила Робертса?-Да, сэр, мы очень ловко доказали, что его подруга принимала лекарство, содержавшее пробенецид, а в день проверки она его поцеловала.-Да, это была блестящая идея. И всё же? А то нам всё труднее сочинять легенды.-Сэр, мы над этим работаем. Уже собрали генетический материал россиян. Осталось выделить этот русский ген свободолюбия и добавить его в перечень запрещенных веществ WADA и тогда быть русским – значит иметь допинг. А всё остальное можно отменить…

Источник: nashaplaneta.su