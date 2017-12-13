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Так вот зачем американцам биоматериал россиян

11:35. 13 декабря 2017 Просмотров - 424 Один комментарий Опубликовал:


-Джон, как бы так сделать, чтобы чистые русские спортсмены всё равно давали бы положительный тест на допинг. а то всё труднее прикрывать наших.

-Сэр, но последняя отмазка была очень оригинальной.

-Вы про Гила Робертса?



-Да, сэр, мы очень ловко доказали, что его подруга принимала лекарство, содержавшее пробенецид, а в день проверки она его поцеловала.

-Да, это была блестящая идея. И всё же? А то нам всё труднее сочинять легенды.

-Сэр, мы над этим работаем. Уже собрали генетический материал россиян. Осталось выделить этот русский ген свободолюбия и добавить его в перечень запрещенных веществ WADA и тогда быть русским – значит иметь допинг. А всё остальное можно отменить…

Дарина Литовиж


Источник: nashaplaneta.su

Метки: афоризмы, притчи, юмор
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