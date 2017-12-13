Правильный сон лекарство от всех болезней
18:18. 13 декабря 2017 Просмотров - 340 Один комментарий Опубликовал: brahman
В статье показаны основные принципы правильного сна, и объяснено почему именно правильный сон влияет на здоровья всего организма в целом. Также показано почему на сегодняшний день 100 % населения спит неправильно, и какой вред наносит неправильный сон. Также показаны основные элементы правильного расположения тела во время сна, и как культура народа несет информацию о правильном сне и его основных составляющих.
Больше информации во второй части видео.
Источник: www.kramola.info
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Это всё лирика. Где экспериментальные исследования. Спать нужно головой на восток, ногами на запад. Чем больше магнитных силовых линий проходит через тело, тем здоровее человек и потомство. Панельные дома из железобетона не подходят. Доказано, что птицы летят к северному полюсу, чтобы вывести потомство при плотном потоке магнитных силовых линий. Вылупившиеся из яиц птенцы более выносливы, чем у птиц рождённых на экваторе.