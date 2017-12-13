Правильный сон лекарство от всех болезней

В статье показаны основные принципы правильного сна, и объяснено почему именно правильный сон влияет на здоровья всего организма в целом. Также показано почему на сегодняшний день 100 % населения спит неправильно, и какой вред наносит неправильный сон. Также показаны основные элементы правильного расположения тела во время сна, и как культура народа несет информацию о правильном сне и его основных составляющих.

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