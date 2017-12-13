Правильный сон – лекарство от всех болезней. Часть 2
08 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Правильный сон – лекарство от всех болезней. Главные тайны Солнца”.
Автор-сказитель – Виктор Максименков
часть 1 https://youtu.be/cMQMyp3nuEA
Утрата Культуры привела современное человечество ко множеству проблем, одна из них – неправильный сон. Такой сон вместо оздоровления и омоложения организма, приводит к его преждевременному старению и огромному количеству болезней. В передаче мы постарались объяснить, что нужно делать, согласно народной традиции, чтобы сон шёл на пользу, то есть делал человека здоровым и счастливым.
Также параллельно мы раскрыли все тайны Солнца и магнитной решётки Земли.
Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 08 ноября 2017 в 20 часов по Москве.
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Источник: www.youtube.com