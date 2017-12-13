Правильный сон – лекарство от всех болезней. Часть 1

08 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Правильный сон – лекарство от всех болезней. Главные тайны Солнца”.



Автор-сказитель – Виктор Максименков



часть 2 https://youtu.be/A2KgaZElA2A



Утрата Культуры привела современное человечество ко множеству проблем, одна из них – неправильный сон. Такой сон вместо оздоровления и омоложения организма, приводит к его преждевременному старению и огромному количеству болезней. В передаче мы постарались объяснить, что нужно делать, согласно народной традиции, чтобы сон шёл на пользу, то есть делал человека здоровым и счастливым.

Также параллельно мы раскрыли все тайны Солнца и магнитной решётки Земли.



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 08 ноября 2017 в 20 часов по Москве.



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Источник: www.youtube.com