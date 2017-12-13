Олимпийцев не пускают в Корею даже в нейтральном статусе

Чтобы попасть на Игры-2018, более 20 российских спортсменов должны оспорить в суде новые критерии отбора МОКа

оссийские власти не станут препятствовать выступлению отечественных спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ни о какой блокаде Игр-2018 речь не идет. Тем не менее Международный олимпийский комитет (МОК) принял настолько жесткие правила отбора для россиян, что выполнить их смогут далеко не все.

Решения МОКа в отношении россиян основаны на принципе коллективной ответственности, чего нет ни в одной правовой системе мира, отметил президент РФ во время посещения ОАО «ГАЗ» 6 декабря.

— Я тоже переживаю за ребят, многие не только мне знакомы, я считаю их своими друзьями, очень переживаю за них. Каждый из них должен принять какое-то решение, — сказал Владимир Путин.