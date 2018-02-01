Главная » Наука, Творчество

«Союз-2.1а» стартовал с космодрома «Восточный» (ВИДЕО)

06:30. 1 февраля 2018 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:
«Союз-2.1а» стартовал с космодрома «Восточный» (ВИДЕО) | Русская весна

Ракета «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала в ходе третьего пуска с космодрома «Восточный», передает корреспондент РИА Новости.

Отделение космической головной части (разгонного блока «Фрегат» с 11 спутниками) от третьей ступени «Союза» ожидается в 05.16 мск. «Канопусы» выведут на расчетную орбиту высотой порядка 510 километров в 6.12 мск. В 7.50 на орбитах будут все 11 спутников.

Третий пуск с «Восточного» планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник «Метеор-М» и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату.

После выявления причин аварии — несовершенства алгоритмов управления ракетой и разгонным блоком — было принято решение перенести третий пуск «за» 25 января 2018 года. Перед наступлением нового года «Роскосмос» уточнил, что пуск планируется первого февраля.

Читайте также: Скандал: Норвежские олимпийцы отказались от формы из-за нацистских символов

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
ВАЖНО: Ракета «Союз» успешно стартовала с космодрома Восточный (+ВИДЕО)
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя космическими аппаратами стартовала в четверг, ...28 апреля с космодрома «Восточный». Пуск был... что отделяющиеся части второй ступени «Союза», упали в заданном районе. «Все...
«Роскосмос» назвал причину неудачного пуска ракеты «Союз» с 19 спутниками (ВИДЕО)
... назвал причину неудачного пуска с космодрома Восточный ракеты «Союз» с 19 спутниками. По... в качестве примера комплекс «морской старт», который вообще не имеет постоянного... ветра, она постоянно меняет азимут старта». При этом подобной рассинхронизации не...
Счастье в России (II)
.... © Андрей МаксимовПервый пуск. Старт космического корабля «Союз» с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года...
Зачем стране не летающая ракета и пустой космодром
..."Ангара" и в строительство космодрома Восточный Россия вложила немало. За последние..., экологичная, своя. В момент старта тяжелой модификации "Ангара А5" обозначилась...как качественный производитель космических кораблей "Союз" и другой техники. "Энергия...
Будут ли на голову дальневосточникам падать отравленные части ракет
.... - Подождите, но ведь стартовала ракета «Союз», которая заправляется экологическим чистым топливом... - Первая ракета «Союз 2.1а» стартовала с Восточного 29 апреля. И ... на месте нынешнего космодрома Восточный), вторая ступень ракеты «Старт» так и осталась...
Берег Вселенной: космодрому Байконур — 62 года
...Байконура. 19 августа 1960 года стартовал «Спутник-5» с животными... космических кораблей («Восток», «Восход», «Союз», «Прогресс», «Буран»). СССР продолжал...Амурской области было начато строительство космодрома Восточный. Первый российский гражданский космодром...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>