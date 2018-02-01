«Союз-2.1а» стартовал с космодрома «Восточный» (ВИДЕО)

Ракета «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала в ходе третьего пуска с космодрома «Восточный», передает корреспондент РИА Новости.

Отделение космической головной части (разгонного блока «Фрегат» с 11 спутниками) от третьей ступени «Союза» ожидается в 05.16 мск. «Канопусы» выведут на расчетную орбиту высотой порядка 510 километров в 6.12 мск. В 7.50 на орбитах будут все 11 спутников.

Третий пуск с «Восточного» планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник «Метеор-М» и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату.

После выявления причин аварии — несовершенства алгоритмов управления ракетой и разгонным блоком — было принято решение перенести третий пуск «за» 25 января 2018 года. Перед наступлением нового года «Роскосмос» уточнил, что пуск планируется первого февраля.

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