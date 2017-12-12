В.Катасонов: Вхождение федерального казначейства на валютную арену

Существует много признаков того, что валютный курс рубля может пасть в ближайшие месяцы. Выделяем три группы рисков резкого ослабления национальной денежной единицы.

А если все они сойдутся в одной временной точке, то будет уже не ослабление, а настоящий обвал.

Одна группа рисков резкого ослабления национальной валюты связана с возможным введением новых санкций против России. Например, принятый в США в августе текущего года закон об экономических санкциях предусматривает возможность установления запрета на покупку государственного долга Российской Федерации (долговых бумаг). Это, в свою очередь, нарушит баланс на валютном рынке в пользу иностранных валют со всеми отсюда вытекающими неприятными последствиями для рубля. А уж о такой мере, как замораживание валютных резервов Российской Федерации, я не говорю, просчитать последствия такой меры сложно, но удар по рублю и всей российской экономике будет мощный.

Вторая группа рисков связана с возможной игрой спекулянтов против российского рубля. Сегодня много признаков того, что история с обвалом рубля декабря 2014 года может повториться. Понятно, что спекулянтами, скорее всего, будут дирижировать все те же, кто организует экономические санкции против России. Спекулянты — лишь инструмент в руках тех, кто долго и целенаправленно ведет подрывную работу против нашей страны. Я об этом уже не раз говорил, повторяться не буду.

Для простых предпринимателей и всех россиян грядут тяжелые времена

Третья группа рисков связана с рядом наших собственных планов и решений, реализация которых фатально приходится на конец текущего года.

Что я имею в виду?

Прежде всего, резкое повышение спроса на иностранную валюту в связи с пиком выплат в целях погашения и обслуживания российского внешнего долга. Традиционно такой пик приходится на декабрь. Сумма выплат зарубежным кредиторам в последнем месяце текущего года составит 18 млрд. долларов; она вдвое превысит показатель ноября и станет рекордной за два года.

Среди декабрьских событий возможно и такое, как предоставление заграничному клиенту валютного кредита на сумму 5,1 млрд долл. российским банком ВТБ. История данной сделки довольно запутанная. Мы привыкли к тому, что сегодня российские компании в условиях экономических санкций в поисках кредитов за пределами страны все чаще обращают свои взоры в сторону богатого валютой Китая. А вдруг мы узнаем, что ВТБ планирует выдать многомиллиардный кредит китайской компании CEFC . У многих, наверное, еще свежа в памяти операция по приватизации «кусочка» Роснефти. Катарский суверенный фонд QIA и швейцарский сырьевой трейдер Glencore приобрели пакет акций российской государственной компании в размере в 14,16%. И вот выясняется, что этот пакет перепродается китайской компании CEFC (до недавнего времени не очень известной даже в Китае). А деньги на покупку обещали выдать в виде кредита китайский China Development Bank и российский ВТБ.

Мало того, что вся история с приватизацией пакета акций Роснефти и его последующей перепродажей китайцам очень мутная, так еще и выдача валютного кредита российским банком приурочена к концу текущего года (такое время называют СМИ). Что лишь усугубит ситуацию с российским рублем.

И наконец, третье и самое важное событие последнего месяца нынешнего года. 5 декабря СМИ сообщили новость: правительство РФ разрешило Федеральному казначейству покупать валюту напрямую на организованных торгах, а не в ЦБ РФ, при управлении временно свободными средствами на едином счете федерального бюджета.

Напомню, что Федеральное казначейство (ФК) — федеральный орган исполнительной власти (федеральная служба), осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета. ФК сначала входило в состав Минфина России. С 1 января 2005 года ФК было выделено из состава Министерства финансов Российской Федерации с преобразованием в федеральную службу, подведомственную Минфину России.

Упомянутое выше постановление опубликовано на сайте кабмина 5 декабря. Название документа очень длинное: Постановление правительства РФ от 30 ноября 2017 г. № 1449 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах».

В сопроводительной справке к документу отмечается: «В соответствии с указанными правилами впервые Федеральному казначейству предоставляется право осуществления купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах (наряду с куплей-продажей иностранной валюты в Банке России), а также заключения на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта».

До этого Федеральное казначейство напрямую на валютный рынок не выходило, валютно-обменные операции осуществляло через Банк России на основе постановления правительства Российской Федерации от 17 сентября 2013 г. № 816 «Об осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) иностранной валюты». Согласно правилам, утвержденным указанным постановлением № 816, «покупка (продажа) иностранной валюты осуществляется Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете федерального бюджета в Центральном банке Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчетов».

Теперь операции с валютой казначейство будет осуществлять через биржу. Фактически федеральное ведомство станет игроком на бирже, причем, скорее всего, вторым по значимости после Банка России. Документом правительства предусматривается, что свои операции с валютой казначейство будет осуществлять с учетом параметров денежно-кредитной политики Банка России. Информацию о сделках с валютой казначейство будет размещать на своем сайте.

Эксперты, близкие к Минфину и Федеральному казначейству, объясняют новацию, заложенную в постановлении правительства № 1449, тем, что, мол, казна несла существенные потери из-за неустойчивости рубля. Теперь правительство в лице Федерального казначейства становится активным участником валютного рынка и начинает играть. Не уверен, что это оптимальное решение проблемы по снижению рисков потерь казны. Если бы Банк России проводил валютные интервенции и управлял трансграничными потоками капитала, то и не надо было бы «огород городить», приглашая Федеральное казначейство (ФК) играть на валютном рынке. Если на валютном рынке будет два крупных игрока (ЦБ и ФК), то не факт, что между ними будет «симфония». Может, наоборот, возникнуть «какофония».

И вот, сейчас, когда от Банка России все ожидают, что он не допустит резкого опускания рубля, на валютную арену выходит ФК. Для того чтобы продать иностранную валюту и поддержать рубль? Нет, с точностью до наоборот. Чтобы подобно другим участникам рынка (как физическим, так и юридическим лицам) уйти в «зеленую» валюту и захеджировать риск обесценения рубля. Этот фактор может оказаться решающим в падении рубля. А какие суммы рублей ФК может выбросить на валютный рынок?

Единый счёт федерального бюджета, на котором собираются все остатки свободных рублевых средств в Банке России, имеет номер 4105. На сайте ФК узнаем, что на счете 4105 находились деньги в объеме 2 трлн. 254 млрд. рублей! Гигантская сумма. Это примерно 14% годовых доходов федерального бюджета. Минфин и ФК прекрасно понимают, что такие гигантские суммы скапливаются в результате сбоев в графиках как аккумуляции бюджетных денег (налоги, сборы, пошлины, поступления средств от приватизации и другие неналоговые доходы), так и их расходования. Сбои в графиках расходования лишь отчасти возникают в результате непредвиденных обстоятельств. Даже нерадивость и отсутствие дисциплины не являются главными причинами нарушений графиков. Такие нарушения носят спланированный характер, они — результат злого умысла тех, кто являются непосредственными распорядителями и пользователями бюджетных средств.

К примеру, по данным Счётной палаты России, в 2016 году кассовое исполнение по объектам Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) было выполнено всего на 55,2%. Это < ![CDATA[ ]]> означает< ![CDATA[]]>, что оставшиеся 45% не были израсходованы и остались в распоряжении предприятий. Суммы разные в зависимости от года, но минимальная зафиксирована в 2008 году — полтора триллиона рублей.

Злоупотребления, связанные с бюджетными деньгами, бросаются в глаза. Что делает государство? С одной стороны, вроде бы борется с такими злоупотреблениями. Например, недавно принято решение о том, что неизрасходованные остатки бюджетных денег пользователей (распорядителей) зачисляются на счет ФК.

С другой стороны, правительство снабжает и конечных пользователей бюджетных денег, и само ФК «игрушками», поощряя и тех, и других к злоупотреблениям. Под «игрушками» я имею в виду право на совершение операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, банковскими депозитами. Эти инструменты-игрушки используются для размещения бюджетных средств и получения процентов и иных доходов. Причем доходы становятся достоянием пользователей и распорядителей бюджетных средств. Безусловно, что бенефициарами таких схем размещения бюджетных денег становятся банки. Иногда даже главными бенефициарами. А если говорить юридическим языком, это есть «нецелевое использование бюджетных средств».

Почти два десятилетия назад был принят «Бюджетный кодекс Российской Федерации» (от 31.07.1998 N 145-ФЗ). В нем была статья 236 «Размещение бюджетных средств на депозитах, передача бюджетных средств в доверительное управление». В ней было черным по белому записано: «Размещение бюджетных средств на банковских депозитах, получение дополнительных доходов в процессе исполнения бюджета за счет размещения бюджетных средств на банковских депозитах и передача полученных доходов в доверительное управление не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом». Увы, соблазн получения «навара» за счет нецелевого использования бюджетных средств был столь силен, что размещение казенных средств на депозитах коммерческих банков стало сплошным «исключением».

Вот, например, на 1 ноября 2017 года средства государственных организаций, которые < ![CDATA[ ]]> находились< ![CDATA[]]>на счетах российских банков, составили 834,0 млрд руб. В том числе на рублевых счетах — 707,2 млрд руб., на счетах в иностранной валюте — 126,8 млрд руб. Если предположить, что средняя ставка размещения на депозитах была равна хотя бы 5% годовых, то «навар» должен был составить почти 42 млрд руб. Думаю, что это не полная картина, так как часть бюджетных средств была государственных организаций была размещена в ценных бумагах. Иногда размещение осуществляется даже в виде займов другим юридически лицам.

Уже на протяжении четверти век я слежу за правилами использования бюджетными деньгами в России и прихожу к выводу: одной рукой государство пресекает игры с бюджетными деньгами, а другой — наоборот, поощряет, снабжает игроков новыми «инструментами» (или «игрушками»). А эти «игрушки» отвлекают распорядителей и пользователей бюджетных средств от выполнения своих непосредственных задач (например, строительство дорог и предприятий, выполнение оборонных заказов, реализация социальных программ и проектов). Имеет место «нецелевое использование» бюджетных средств, а, проще говоря, казнокрадство.

На Бюджетном кодексе Российской Федерации «живого места» нет, он весь состоит из поправок и дополнений. Каждый год рождаются новые постановления правительства, вводящие новые «игрушки» для пользователей бюджетных денег и запрещающих какие-то «старые». Идет непрерывная борьба различных групп интересов не только за раздел бюджетного «пирога», но и за правила, определяющие, как этот «пирог» можно есть.

Вот, в августе нынешнего года были постановлением правительства утверждены новые правила размещения бюджетных средств на банковских счетах. В этих правилах просматривается, что масштабы размещения как минимум сохранятся на прежнем уровне, но банковские счета будут открываться не конечными пользователями и распорядителями, а Федеральным казначейством. А круг банков-бенефициаров такой схемы размещения бюджетных средств станет еще более узким.

А вот совсем свежее постановление правительства от 30 ноября 2017 года. Оно определяет правила, касающиеся субсидий, выделяемых из бюджета госкорпорациям и государственным акционерным компаниям. Принятию решения предшествовало изучение вопроса Счетной палатой РФ. Среди самых крупных получателей государственных субсидий Счетная палата назвала РЖД (на компанию пришлась половина таких ассигнований), Россельхозбанк, РусГидро и Роснано. По < ![CDATA[ ]]> данным< ![CDATA[]]> Счетной палаты, госкорпорации РФ в 2016 году заработали 7,6 млрд руб. на размещении в банках свободных средств, всего на 1 сентября 2017 года на депозитах и счетах госкорпорациями было размещено около 164 млрд руб.

Согласно упомянутому выше постановлению (№ 1453 от 30 ноября 2017 года), государственным корпорациям и публично-правовым компаниям запрещается отныне держать бюджетные субсидии на своих счетах в банках и получать за это процентную мзду. Также госкомпаниям запретили играть с валютой — теперь ее покупка может быть обоснована лишь при поставках импортного оборудования. Под запрет попало и перечисление субсидий в уставные капиталы других организаций.

В общем, просматривается тенденция, что игра на финансовых рынках с низового уровня бюджетно-распределительной системы переходит на верхний этаж — к Федеральному казначейству. С моей точки зрения, эта тенденция опасна. По многим причинам. Хотя бы потому, что наверху между ФК и «избранными» на роль уполномоченных банками может образоваться мощная коррупционная смычка. Которую потом не разобьешь никакой кувалдой. И чем больше ФК будет погружаться в игры на финансовом рынке, тем менее интересно ему будет выполнять свои непосредственные обязанности.

Но теперь вернусь к тому, с чего начинал. Опасаюсь, что Федеральное казначейство, получив полномочия на валютные операции, доведет рубль до падения. И не только потому, что ФК подобно всем простым смертным будет пытаться хеджировать риски обесценения рубля. ФК будет сознательно играть на понижение рубля. Ведь все знают, что с падающим рублем легче исполнять бюджет. На любом рынке есть свои «медведи» (играющие на понижение) и свои «быки» (играющие на повышение). В лице Федерального казначейства мы получили валютного «медведя» гигантских размеров.