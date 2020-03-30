Кто вы, мистер Катасонов?

Не прошло и дня после моего обещания, как....первый пошёл (на самом деле не совсем первый - ранее я писал про Улюкаева, Силуанова, Михаила Хазина и Евгения Федорова. Пришло время очередного финансиста, который рядится в тогу патриота, хотя на его биографии и современных связях клейма ставить негде. Это Валентин Катасонов.
Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Центральный банк России....
Для тех, кто немного не в теме, что такое ЕБРР:
В связи с началом экономических преобразований на постсоветском пространстве в 1990-е гг. учрежден Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Его цель — содействовать проведению рыночных реформ в странах Центральной и Восточной Европы. Его учредителями являются все страны Европы (кроме Албании), США, Канада, Япония, другие государства (всего их 40) и две международные организации (ЕС и Европейский инвестиционный банк). Членами ЕБРР могут быть не только европейские государства, но любые другие страны — члены МВФ.
Вашингтон. МВФ. Всё одни и те же "лица". И на них Валентин Юрьевич, который очень переживает за кредитно-денежную политику нашего государства, и работал три года. Затем пять лет работы на Всемирный банк, на котором, говоря прямо, тоже клейма ставить негде:
Условием членства во Всемирном банке является членство в Международном валютном фонде, то есть каждая страна-член МБРР должна прежде стать членом Международного валютного фонда. Только те страны, которые являются членами МБРР, могут быть членами других организаций, входящих в Группу Всемирного банка.
Думаю, что требование об обязательном участии в МВФ для вхождения в капитал ВБ в совокупности с распределением голосов стран во Всемирном банке красноречивей тысяч слов говорят о том, в чьих интересах трудится данная организация.
И после такой "стажировки" Валентин Катасонов становится экономическим советником Центрального банка России. Честно признаюсь, для меня название этой должности созвучно чуть ли не со "смотрящим". Кстати говоря, данной должности в центральном аппарате Центрального банка России на текущий момент найти не удалось. Любопытный нюанс. Особенно, если вспомнить тот факт, что ЦБ России был один из тех, кто поучаствовал в углублении кризиса 2008-2009 гг.
Из других интересных нюансов, касающихся Валентина Юрьевича было бы интересно отметить его мнение о Евгении Федорове и Николае Старикове, которое он высказывал в августе 2014 года. Да и отношение Катасонова к Путину весьма неплохо прослеживается в высказываниях Валентина Юрьевича:
Лихо он по ним прошёлся, неправда ли? Но не прошло и года, как Валентин Юрьевич занял уже другую позицию и выступает совместно с Евгением Алексеевичем:
Что сказать: принципиальность человека видно сразу.
Ну а тем, кто считает Валентина Катасонова великолепным экономистом и финансистом предлагаю послушать его обвинения в адрес Президента в том, что он чуть ли ни давал прямые указания спекулянтам для атаки на рубль (в районе 4-той минуты):
Прогноз Валентина Юрьевича по курсу доллара в январе-феврале 2015 года "за сто рублей" - без комментариев.
И удивительным образом, Валентин Катасонов, как и и многие из нынешних раскрученных разными способами "патриотов", удивительным образом прозрел после того, как покинул важные посты и начиная с 2011 года пишет книги такими темпами, что аж дух захватывает. В человеке так и пышет энергия, знания и преданность стране, а наша государственная власть почему-то обходит его стороной. Интересно, почему? Не потому ли, что практически двадцать лет своей жизни Валентин Юрьевич проработал в структурах, которые дружественными по отношению к России ну никак не назовёшь? Не знаю, как вам, а по мне - Валентин Катасонов де-факто является ещё одним политиком от экономики и, прикрываясь финансовой тематикой, по факту в прямую атакует Владимира Путина.
... на дипломатическом фронте.Если кто-то думает что мистер Гиркин ограничивается лишь... коль вы, мистер Гиркин, такой осведомлённый, то поведайте нам — КТО приказал Артёмовскому... Новороссии ополченцев. Ау, мистер Гиркин! Просветите нас — а кто конкретно, вы или...
...появляются, и за теми, кто имитирует политическую активность, включая, ...именно анализу этих вопросов: кто нами управляет, каким ... я придумал, это зафиксировано мистером Каппаросом. Е.СУРОВ: Хорошо...на такую буквенную закономерность: кто был чемпионом мира ...
... стоит Лавров. «Коллективный Мистер Нет» Сергей Лавров занял...даже обсуждать, являют собой коллективного Мистера Нет, — констатировал Лавров....Что касается того, что кто-то был известен не совсем..., то скажите мне, кто был известен доброжелательным высказыванием...
... уверена в целесообразности минских соглашений (кто б сомневался!) и печально заявила... сознательно, а другие вовлечены в мистерию вслепую. Наличие заранее выстроенной драматургии... последовать за переворотом в Дамаске? Кто знает... Чтобы вести столь опасную...
... индивидуальные портреты команды проекта Няша - кто они, реставраторы марионеточной прозападной монархии... в 2011 году, последнем, когда мистер Хэник там ещё рулил. Сразу..., правы были все-таки те, кто воспользовался возможностью возобновить вооруженную борьбу...
Ну и что?
Катасонов,Петросян,Галкин,Мартиросян…….
Да могут говорить что угодно.
И говорят ТО за что платют.
И что?
Они артисты разговорного жанра.
Рыбка, ты тоже можешь булькать всё что угодно, кроме сероводорода.
Кыця, ты тут навалил такую кучу, что превзошел сам себя по производительности производства органики. Теперь тебя можно сравнить только с мумификатным зайкой.
Послужной список Катасонова не может служить доказательством его непатриотичности. Это как раз говорит только о его настоящей, а не теоретической компетентности, но, к большому сожалению, он действительно выступает против Путина, надеюсь только в силу узости мышления и, безусловно, его приверженности иудохристианству. Он считает себя очень православным человеком, но православие “застряло” на СТРАХЕ прихода машиаха, который по многим другим источникам информации не придёт. Так вот, Катасонов нагнетает панику, потому, что не видит выхода из сложившейся ситуации. Всё не этот раз будет по-другому. Таого ещё не было в истории цивилизации на планете Земля и ссылаться на известные нам источники информации очень проблематично. Просто скажу, что для хороших людей постепенно всё сложится хорошо. Однако нужно понимать, что выправлять ситуацию будут только те, кто уже находится у власти в России, но некая невидимая рука будет направлять их в нужном для выживания Планеты русле.
Финансовые структуры – это монополия евреев. Катасонов единственный русский, который чудом удержался там. Отсюда и ненависть еврея “Чёрного кота”.
Иначе и быть не могло (от Вас).
И плевать на фактические данные в статье.
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
ВЫХОДИТ, Катасонович обслуживает интересы РУССКОЙ КОЛОНИАЛ-ОЛИГАРХИЕЙ ,И КОПРАДОРСКО-ЦИОНСКАЯ ВЕРХУШКА В ФИН.СИСТЕМЫ РОССИИ ?
КАК коротко писал в свои телеграмы до Губернских ВЧК мистир БЛАНК ,СЕННЯ ЕТО ТОЛЬКО МУМИЯ С ПЛЕСЕНЬЮ НА КГАСНОЙ МОГИЛОЙ В МОСКВЕ:
“-Гастрелять , , немедленно гастрелять ” !
Мне пох… на православие и эзотерику в принципе…Но мне не пох на Катасонова.Хоть христианин он,хоть атеист….
Дружно вы бросились его защищать.
Показательно.
ЕСТЬ БОЛЕЕ НАБОЛЕВШИЙ ПРОБЛЕМ НА РУСИ, , ,
——-
После того , как СЛАВЯНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ,тов. ПУТИН, ЗАЩИТИЛ ЕВРЕЕВ В ВОСТ. Европе , , , , дело чести для РОССИИ будет, , , если он промолвит слова про ” СЛАВЯНСКИЙ ХОЛОКОСТ” В 20 ВЕКЕ- С НАЧАЛО ОКТ. ПЕРЕВОРОТА в 1917г ,НА ДЕНЬГАХ ЖИДО-ЕВРЕЙСКИЕ БАНКИРЫ ИЗ НЮ-ОРКА , ВПЛОТЬ ДО 1945год – не пропуская те 27 000 000 сов. жертвы, дарили свободу Европе от Нацизма , выращен англо-американских банкиров, спонсоры ГИТЛЕРА , начиная с ЯКОВ ШИФТ- щайн, ОТКАЗАЛ КРЕДИТ полу- РУССКОМУ МИНИСТРУ ФИНАНСОВ ФИТТЕ -ЩАЙН В 1914г ,
С УГОВОРКОЙ- ЕСЛИ РУССКИЙ ЦАРЬ НИКОЛАЙ 2 ГОЛЩЕЙН ОСВОБОДИТ ЕВРЕЕВ ОТ ЗАКОНА ДЛЯ ОСЕДЛОСТИ — Царь НИКОЛАЙ 2 ГОЛЩЕЙН не согласился ,и пошел план о погроме РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ !
————-
Донести правду про ” СЛАВЯНСКИЙ ХОЛОКОСТ” В 20 ВЕКЕ в РОССИИ – ЕТО БУДЕТ АКТ САМОУВАЖЕНИЯ ,
И ПРОТЕСТ против дремучей Европы, , ПРОТИВ 800 ЕВРЕЙСКИХ ГЕНЕРАЛОВ ГИТЛЕРА , НА СЛУЖБУ В ВЕРМАХТЕ , УНИЩОЖАВШИЕ РУССКОГО ЕТНОСА ПО ПРОГРАМУ ,НАПИСАННУЮ ХИМЛЕР-ЩАЙН -SS , ГЕБЕЛЬС-ЩАЙН – пропаганда ,МЮЛЕР-ЩАЙН -ГЕСТАПО , КАК ПРОТЕСТ БЕЛОЙ РАСОЙ ПРОТИВ ОПИТЫ С ЛЮДЬМИ ЖИДА МЕНГЕЛЕ ,И цинизм ГЕРИНГА, СТАЛ КРИЛАТОЙ ФРАЗОЙ: ” Я САМ РЕШАЮ КТО ЗДЕСЬ ЕВРЕЙ , И КТО-НЕТ !”
———
Хоть и самый популярный политик 21 века , тов ПУТИН ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ СВОЙ РУБИКОН, КАК ДОСТОЙНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ !
Ему , думаю , НЕЧЕМ БОЯТСЯ , ЕСЛИ ПРАВДА НА ЕГО СТРАНЕ !