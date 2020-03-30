Кто вы, мистер Катасонов?

Силуанова, Михаила Хазина и Не прошло и дня после моего обещания, как....первый пошёл (на самом деле не совсем первый - ранее я писал про Улюкаева Евгения Федорова . Пришло время очередного финансиста, который рядится в тогу патриота, хотя на его биографии и современных связях клейма ставить негде. Это Валентин Катасонов.

Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Центральный банк России....

Для тех, кто немного не в теме, что такое ЕБРР:

В связи с началом экономических преобразований на постсоветском пространстве в 1990-е гг. учрежден Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Его цель — содействовать проведению рыночных реформ в странах Центральной и Восточной Европы. Его учредителями являются все страны Европы (кроме Албании), США, Канада, Япония, другие государства (всего их 40) и две международные организации (ЕС и Европейский инвестиционный банк). Членами ЕБРР могут быть не только европейские государства, но любые другие страны — члены МВФ.

Вашингтон. МВФ. Всё одни и те же "лица". И на них Валентин Юрьевич, который очень переживает за кредитно-денежную политику нашего государства, и работал три года. Затем пять лет работы на Всемирный банк, на котором, говоря прямо, тоже клейма ставить негде

Условием членства во Всемирном банке является членство в Международном валютном фонде, то есть каждая страна-член МБРР должна прежде стать членом Международного валютного фонда. Только те страны, которые являются членами МБРР, могут быть членами других организаций, входящих в Группу Всемирного банка.

По состоянию на 2006 г. голоса распределялись следующим образом:

США - 16,39 %