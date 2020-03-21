Мистер МИД: шефу российской дипломатии 70

21 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает 70-летний юбилей. Ко дню рождения главы МИД РФ «Известия» вспомнили наиболее важные цитаты министра, через которые собирается портрет внешней политики нашей страны последних 16 лет — ровно столько во главе российской дипломатии стоит Лавров.

«Коллективный Мистер Нет»

Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел в марте 2004 года и с тех пор несменно руководит или, как любят говорить журналисты, шефствует над российской дипломатией. Дольше него эту должность занимал только Андрей Громыко (в 1957–1985 годах — 28 лет), на чью долю выпали и Карибский кризис, и первые договоры по разоружению. При нем нынешний глава МИД РФ как раз и начал свою дипломатическую карьеру в качестве атташе посольства СССР на Шри-Ланке.

С конца 1940-х годов Громыко свыше 20 раз использовал право вето в Совбезе ООН. За это западные дипломаты, а позже и СМИ закрепили за ним прозвище Мистер Нет (причем так и писали на латинице — Mister Nyet).

Когда в 2014 году журнал Foreign Policy сравнил главу МИД РФ с советским Громыко, назвав его Minister No, Лавров сказал, что ему лестно подобное сравнение «с великим дипломатом советской эпохи». Министр предложил посмотреть на факты.

— В свое время, много лет назад, мы предложили согласовать и принять договор о европейской безопасности, который кодифицировал бы провозглашенный на политическом уровне принцип неделимости безопасности, когда ни одно государство не имеет права обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других. Этот договор был отвергнут. Получается, что страны НАТО, которые отказались его даже обсуждать, являют собой коллективного Мистера Нет, — констатировал Лавров.

Доброжелатели России

В декабре 2019 года министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен была избрана главой Еврокомиссии. Политик напрямую обвиняла Россию в агрессии по отношению к Украине, а также в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. За месяц до вступления в должность она призвала ЕС «наращивать мускулы и выучить язык силы». Когда Сергея Лаврова спросили, что он думает по поводу нового главы Еврокомиссии, министр заметил следующее.

— Что касается того, что кто-то был известен не совсем доброжелательным высказыванием в адрес России, то скажите мне, кто был известен доброжелательным высказыванием в адрес России в последнее время? — решил уточнить Лавров. — Мы — прагматики и хотим ориентироваться не на какие-то публичные заявления, а на практические дела.

Слово «прагматизм» — вообще одно из любимых в арсенале российского министра.

«Кофи Аннан — всего лишь управляющий»

В 2003 году генсек ООН Кофи Аннан запретил курить в штаб-квартире организации. Сергей Лавров, на тот момент уже 10 лет занимавший пост представителя России в ООН, отказался соблюдать этот запрет и заявил, что генеральный секретарь — всего лишь управляющий, а не владелец здания ООН, штаб-квартира принадлежит всем членам организации. Впоследствии, по словам дипломатов, Лавров демонстративно носил с собой пепельницу и продолжал курить в специально предназначенных для этих целей помещениях.

Известен и другой диалог Кофи Аннана и Сергея Лаврова, который генсек ООН любил вспоминать в кругу друзей, а позднее описал в своих мемуарах:

«Когда я запустил масштабную реформу ООН, всего через шесть недель в The New York Times появилась статья, её автор жаловался, что я не смог реформировать организацию за шесть недель. И в тот же день во время обеда в Совете Безопасности Сергей Лавров, ныне министр иностранных дел России, единственный коммунист в зале, вспомнил о Библии и Боге и сказал: господин Генеральный секретарь, грех жаловаться, у вас было больше времени, чем у Господа, для сотворения мира. И я ответил: вы правы, но у Бога было существенное преимущество — он работал один».

«Хотел бы немного изоляции»

На прошлогодней Мюнхенской конференции российская делегация была в ударе: за два дня министр провел порядка 20 встреч с зарубежными политиками.

— Знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Больше двух десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации, — признался Лавров журналистам по итогам конференции.

Вмешательство в погоду

21 марта 2018 года российский министр прибыл в Токио на встречу с японским коллегой. В этот день в столице Японии внезапно пошел снег (хотя обычно температура в эти дни сохраняется на уровне +15…+20 градусов). Министры не могли обойти это аномальное явление стороной.

— Господин Лавров, вы привезли в Токио снег, — пошутил во время приема глава МИД Страны восходящего солнца Таро Коно.

— Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду, — ответил ему Лавров.

«Мы решим проблему с выборами»

Министр любит подтрунивать над приписываемым России вмешательством в американские выборы. В ноябре прошлого года Лаврова спросили о том, «как Москва готовится» к предстоящим в 2020 году выборам президента США.

— Мы решим эту проблему, не волнуйтесь, — шутя парировал Лавров.

«Девочки, вы больные»

Эту фразу, моментально ставшую мемом в соцсетях, российский министр произнес феврале 2020-го в здании ООН в Женеве. Перед входом в зал заседаний Лаврова осадили грузинские журналистки, не давая ему пройти и постоянно спрашивая, приедет ли российский министр в Грузию на заседание Совета Европы в мае. Впрочем, спустя несколько дней после инцидента встречу европейских министров решили перенести из Тбилиси в Страсбург в связи с угрозами грузинских националистов.

Министр и мемы

К слову, самому министру также не чужды мемы. В сентябре 2018 года в ответ на вопрос корреспондентов РЕН-ТВ о причастности России к отравлению Скрипалей министр достал телефон и показал любимый мем на эту тему. На картинке были изображены фотографии известных комиков — Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Ранее британский МИД заявил, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Виктора Скрипаля и его дочери Юлии причастны два российских шпиона — Петров и Боширов, и опубликовал их фотороботы. Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил, что прогнал эти фотографии по программе распознавания лиц, и та признала: на картинке изображены комики Батрутдинов и Харламов.

В ноябре 2019 года в связи со 100-летием со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского Сергей Лавров вспомнил первый советский мем в ООН. Министр отметил, что Трояновский был блестящим дипломатом и мог найти выход из любой ситуации. В частности, во время одного из заседаний Генассамблеи активисты из китайских неправительственных организаций облили представителей СССР и США красной краской.

— Тогда Трояновский произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, мемом в кругах ООН: Better red than dead («Лучше быть красным, чем мертвым»), — рассказал Лавров.

О рэпе и футболе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров — по собственному признанию в эфире «Комсомольской правды» — не проникся рэпом, но отдает предпочтение авторской песне.

— Люблю бардов — Высоцкого, Окуджаву, Визбора, Митяева, с которым общался совсем недавно, — признался министр.

Лаврова часто — насколько позволяет график — можно видеть на матчах московского «Спартака», его любимой футбольной команды. Любовь к клубу проявляется также в том, что красно-белый ромб не раз был замечен на задней панели телефона министра.

Любимый поэт шефа российской дипломатии — Владимир Высоцкий. «Еще Есенин и Блок, но Высоцкий — это наша современность», — признался министр в интервью Esquire. К слову, Сергей Лавров и сам пишет стихи и сочиняет песни, гимн МГИМО например.

Источник: https://nstarikov.ru/mister-mid-shefu-rossijskoj-diplomatii-70-114140