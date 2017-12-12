Биткоин – золотая лихорадка ХХI века

Термин «криптовалюты» благодаря массовой пропаганде СМИ сегодня знает почти каждый. И уже точно каждый слышал слово «биткоин». В эфире программы «Геоэкономика» решили обсудить криптовалюты в частности и биткоин в отдельности.

Но прежде, чем вы посмотрите видеозапись программы, я хотел бы предложить вашему вниманию письмо, полученное мной сразу после её выхода в эфир.

«Николай, добрый день! Вчера ночью видел повтор программы на России-24 по поводу биткойна. Хочу вам предоставить хороший аргумент. Помимо временных «совпадений» типа создания биткойна сразу после кризиса 2008-2009 гг. «Создатель» биткойна Сатоши Накомото (вымышленное имя) первый год майнил В ОДИНОЧКУ. И за первый год намайнил 1.000.000 биткоинов на домашнем компьютере. Это фактически триллион рублей сегодня. Всего в сети биткоин может быть 21 млн биткоинов. Но если в руках одной группы критическая масса (больше миллиона их нет ни у кого, кроме создателя), то эта группа может и управлять ресурсом — влиять на курс, как минимум. То есть да, биткоин как бы свободный, как бы сам по себе, и как бы все могут его добывать. Но контролировать его будет наша старая подружка — «невидимая рука рынка». Кроме того, недавно стали вбрасывать информацию, что «Сатоши Накомото» — это Илон Маск, директор Tesla. Что, кстати, вполне может быть, т.к. это изобретатель-технолог, который под крышей ЦРУ и ВПК США делает свои проекты. Дмитрий Пуркаев».

Еще раз хочу подчеркнуть, мое отношение к биткоину и криптовалюте.

Это изобретение, а именно так надо к этому относиться, интересная идея, изобретение, сегодня используется в нескольких направлениях, которые подразумевают возможные сценарии развития событий в мире в целом.

Сценарий «печальный». Финансовая система, построенная на долларе обрушается. Тогда у её владельцев, тех, кто контролирует сегодня мировую эмиссию мировых денег (владельцы ФРС, Банка Англии, Европейского ЦБ и т.д.) уже есть работающая, проверенная альтернатива. Это криптовалюты, к которым уже приучили мир. Сценарий «веселый». Финансовая мировая система все больше отвязывается от реальности. Деньги становятся не только ничем не обеспеченными, как сегодня. Не только виртуальными, как сегодня, но полностью виртуальными. Они производятся всеми сразу, а значит никем по определенной технологии. И постепенно все более вытесняют привычные нам деньги, сохраняя контроль над миром в руках банкиров – владельцев ФРС. Сценарий «переждать». Денег сегодня ФРС шлепает столько, что их надо чем-то связывать, иначе горячие деньги, которых многократно более , чем реальных активов, просто напросто пожрут сами себя. Рухнет их стоимость. Значит надо все время создавать некие ценности, в которые и будет стремиться поток горячих спекулятивных денег. Для этого использовалась нефть- но цена на нее по «геополитическим причинам» должна сейчас быть низкой. Для этого использовали акции ай-ти компаний. Для этого используются произведения искусства, которые начинают стоить умопомрачительных денег. Криптовалюты и особенно биткоин дают возможность связать лишние деньги. Но для этого они должны постоянно дорожать, их должны рекламировать из каждого утюга, государства не должны препятствовать созданию этой новой ценности.

Дальнейшая судьба биткоина зависит от общего направления развития человечества. В третьем сценарии, который описан выше, криптовалюты после постоянного дорожания должны схлопываться, чтобы сжигать в этом схлопывании миллиарды долларов. Иными словами – в первых двух сценариях криптовалюты есть прообраз новой финансовой мировой системы, в третьем – инструмент поддержания жизнедеятельности сегодняшней системы.

Теперь вопрос: что делать России?

Запрещать биткоин, это все равно, что запрещать акции. В сегодняшней экономике это не даст никакого эффекта, кроме отрицательного. Нужно использовать это изобретение во благо России. Добывать биткоины.

Понимая при этом, что денежной и платежной единицей в России по Конституции является только рубль. Что правила этого нового изобретения придумали не мы, а значит, играть будем по чужим правилам на чужом поле. Точно также, как в рамках сегодняшней долларово — нефтяной Ойкумены мы играем по чужим правилам.

В отсутствие собственных изобретений, мы должны новую систему (биткоин) на свой лад настроить, в свою выгоду обернуть.

Ну, а что касается того, что «все само собой» получилось. Что никто не контролирует. Что ж, наивные люди никогда не переведутся. И если вы верите, что цена на нефть образуется сама собой, то неудивительно верить в подобную иллюзию и в криптовалютах.

И последнее – о том, что число биткоинов ограничено, оно конечно в системе. Сейчас да. Так и доллар тоже имел ограничение в своем создании до начала 70-х годов ХХ века. Это ограничение называлось «золотое содержании».

Потом его отменили.

Источник: nstarikov.ru