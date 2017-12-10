Жаба, производящая биткоины для Буратин

Курс биткоина растёт, пока у наивных и жадных «Буратин» ещё остаются средства Ещё ни одна «валюта» так резко не росла в цене как биткоин. В чём же секрет этого роста? Чем биткоин отличается от обычных денег? Кто контролирует его выпуск и отвечает за обмен биткоинов на реальные товары или валюту?…

Биткоин: деньги жабы

Автор – Юрий Мухин

«Во время золотых лихорадок багатели не старатели, добывающие реальное золото, а те, кто их обеспечивал всем необходимым для добычи золота».

Интересное наблюдение.

Открыл сегодня (08.12.2017) новостную ленту http://rusnext.ru/ и читаю новость от 8:24: «Хакеры взломали криптовалютную биржу NiceHash и украли биткоинов на сумму более 60 миллионов долларов, пишет TechCrunch. Отмечается, что пользователи биржи пожаловались на пропажу около пяти тысяч биткоинов. Таким образом, их суммарная стоимость может достигнуть 70 миллионов долларов. Напомним, 7 декабря курс самой популярной в мире криптовалюты – биткоина – составил 15080 долларов, впервые преодолев рубеж в 15 тысяч долларов».

Раньше я новости об этой афере пропускал, а тут почему-то открыл, прочёл… и немедленно начала выскакивать контекстная реклама этих сраных биткоинов. Ладно, возвращаюсь к топу новостей Яндекса, а в топе уже стоит: «Биткоин пробил рекордную отметку в $18 тыс».

Что происходит? Понятно, что журналистика укомплектована самой дебильной частью населения, но журналисты что – все стали участниками этой пирамиды? Почему, куда в Интернете не заглянешь, а там тебя ждёт реклама об этой «самой популярной в мире» «валюте»?

Решил найти, сколько же этих биткоинов «намайнили»? Нашёл число в 5 миллиардов единиц этой валюты. Для мира это столь малая величина, что совершенно непонятно, почему такой ажиотаж? Ну, к примеру, на счетах и в карманах людей лежит 81 триллион в долларовом эквиваленте, и это всего 1% от всей суммы обращающихся денег. То есть, остальных денег в мире более чем в миллион раз больше, чем этих биткоинов. Откуда шум?

Да и что это за сумма в 5 миллиардов? Вот, скажем, возьмём Гаити. «Вы бывали на Гаити?» Сегодня Гаити одна из беднейших стран мира с населением около 10 миллионов человек. Так вот, даже у неё ВВП 13 миллиардов долларов. Ну и кому Гаити интересна с её 13 миллиардами? Или вот, скажем, у такого же по размеру государства, как Белоруссия, ВВП 168 миллиардов. Как часто вы о Белоруссии слышите? А тут всего 5 миллиардов условных единиц. Блин, кому может быть интересно, чтобы эту новость об этой финансовой пирамиде, которую в масштабе мира в микроскоп не рассмотреть, раз за разом выносили в топ новостей?

И ведь не в этом дело. Даже в Гаити используются пусть и смешные, но деньги! Настоящие деньги! А биткоин – это что такое?

Некие энтузиасты уверяют, что это тоже деньги, поскольку вот видите, эти биткоины даже за доллары покупают, да ещё и цена на биткоины стремительно растёт!

Но ведь и навоз для дачи за деньги покупают (в конечном итоге, за те же доллары), так что – навоз тоже деньги?! Мало этого, навоз во много раз ценнее, поскольку он реальный товар, а биткоин, повторю вопрос, это что?

Деньги это не товар, деньги это только вынужденное средство для обмена товара. Чем больше обменивается товара, тем больше требуется денег. Обмен каких товаров, обеспечивает биткоин? Никаких? Но тогда почему вы называете биткоины деньгами?

Чтобы понять принципиальную особенность денег, я повторю то, что когда-то писал в книге «Сталин – хозяин СССР» (строго говоря, я любопытных к этой книге и адресую).

Но сначала поясню, чем я руководствуюсь в своём объяснении. После Великой Отечественной войны возникла необходимость упорядочить денежную систему СССР, в связи с чем, Министр финансов СССР А.Г. Зверевподготовил председателю Совмина СССР И.В. Сталину доклад под грифом «Совершенно секретно», в котором подробнейшим образом дал историю денег в СССР. Эта история уникальна уже тем, что написана компетентнейшим специалистом своему еще более компетентному руководителю, т.е. абсолютно точна и не содержит никакого пропагандистского приукрашивания. В этом докладе Зверев рассказал, в том числе, и об основании твёрдой валюты СССР, а советская твёрдая валюта начиналась не с рубля, а с «червонца». Который для того времени был делом новым, как биткоин.

Нужно оценить ситуацию того времени: всего на пятый год после выхода России из Первой мировой войны и через два года после того, как притихли бои Гражданской войны, в СССР была страшнейшая разруха, в том числе из-за практически полного отсутствия надёжных денег. Подчеркну: отсутствия того, что могло бы полноценно участвовать в обмене товаров и накапливаться для совершения дорогостоящих сделок. Из-за практически остановленной промышленности СССР не было товара, который бы обеспечил надёжность валюты.

Правда, в СССР, помимо остатков разграбленного чехами и белыми золотого запаса, было и приличное количество золотых монет на руках у населения. То есть, кое-какое обеспечение твёрдой валюты золотом можно было попробовать обеспечить, и большевики приступили к работе. А именно, осенью 1922 года они ввели в обращение червонец.

Бумажная купюра с названием «червонец» теоретически должна была обмениваться на золотую монету в 10 рублей весом в 1 золотник 78,24 доли или в 7,74 г. Такие монеты (точная весовая копия царских монет) на всякий случай были даже отчеканены, но в обращение они так никогда и не поступили. Была введена золотая валюта без реального золотого обращения. На купюрах бумажных червонцев надпись радовала владельца: «Банковский билет подлежит размену на золото», – однако тут же сообщалось: «Начало размена устанавливается особым правительственным актом».

Тем не менее, червонец всеми рассматривался как золотой, и вскоре бумажка «1 червонец» стал стоить дороже золотой монеты. За счет чего?

Первое. Червонец печатали строго под контролем: сколько в казначействе находится золота, иностранной валюты, ликвидного товара, а также обязательств, вскоре внести в казначейство золото и валюту, – столько бумажек с названием «червонец» и печатали. Скупил Госбанк у населения дополнительное количество золотых монет царской чеканки – может отпечатать в два раза больше бумажек. И все.

То есть, ты получил бумажку с надписью «1 червонец», а на самом деле получил либо золотую монету, либо сколько-то килограмм зерна, либо сколько-то килограмм нефти и прочего легко продаваемого в мире. Во всё это ты можешь превратить свою бумажку в случае, если тебе это потребуется.

Вот это, и этот чёткий контроль правительством зависимости выпускаемых денег от наличия в стране золота и легко ликвидного товара, и гарантирует устойчивость валюты. И этот контроль обеспечивал до войны даже котировку червонца на валютных биржах мира.

Да, в СССР спекулянты сначала пытались скупить золото и «вольный рыночный курс золотой десятирублевой монеты в червонцах равнялся в Москве к 1 февраля 1924 г. 14 руб. 10 коп», – но правительство не стало допечатывать червонцы, и червонец стоил уже: « …на 1 декабря 1925 года 9 руб. 60 коп».

То есть, купюра «1 червонец» стала стоить дороже золотой монеты такого же номинала.

Почему я привёл этот древний пример? Повторю, в России раньше такой валюты, как червонец, не было, но ведь раньше и биткоинов не было. Поэтому корректно эти валютные ситуации сравнить. Вот я и привёл этот пример с червонцем, чтобы показать, что у реальной валюты (а не фикции):

– есть товар, на который она меняется (в случае СССР это было золото или прочие реальные товары, пользующиеся спросом);

– есть орган, который контролирует, чтобы этой валюты выпускалось эквивалентное товару количество;

– и есть правительство, которое отвечает, чтобы валюта его страны нормально обращалась.

А теперь вернёмся в сегодняшний день.

Вот под крики «ура!» появился биткоин. И у меня вопрос, который выше уже остался без ответа: обмен какого товара он обеспечивает? Никакого? Даже навоза?

Кто контролирует выпуск биткоинов? Дед Пихто? Или само контролируется?

Кто отвечает за обмен биткоинов на реальные товары, валюту или золото? Конь в пальто?

Вот вы заплатили 18 тысяч долларов и купили один биткоин. А потом решили обменять его обратно на доллары. Кто отвечает, чтобы его обмен был произведён хотя бы в расчёте 1 доллар за 1000 биткоинов?

Никто??

Я вас поздравляю с удачной покупкой…

Но так не бывает – скажете вы, – раз этот биткоин, пусть и у определённого круга людей пользуется спросом, значит, он чем-то обеспечен!

Да, обеспечен.

Ответ очень простой – биткоин обеспечен глупостью и алчностью людей. Ведь сегодня его покупают за 18 тысяч долларов только потому, что завтра его будут покупать за 20 тысяч. И разумно было бы этот биткоин завтра же и продать, и получить свои 2 тысячи навара, раз вы уж решили стать валютным спекулянтом, но ведь послезавтра он будет стоить 22 тысячи. Как продать? Жалко! И биткоины покупают и покупают, как в своё время по призыву Лёни Голубкова покупали акции МММ. Но в случае с акциями МММ, по крайней мере, был тот, кто за них отвечал, – Сергей Мавроди. Он и сел. А за биткоин кто отвечает? Не знаете? А я знаю!

Жаба отвечает. Та самая жаба, которая душит умников, стремящихся разбогатеть, ничего не сделав, – на халяву разбогатеть.



