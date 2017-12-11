В Москве открыли мемориальную доску Солженицыну

Торжественная церемония открытия мемориальной доски российскому писателю, лауреату Нобелевской премии Александру Солженицыну, которая теперь располагается на доме, где он жил, состоялась в Москве в понедельник.

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Сергей Приходько, советник президента по культуре Владимир Толстой, руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.

«Я благодарна всем, кто сегодня стоит под дождем, кто стоит за спиной — это настоящие большие друзья, которые много делают и, надеюсь, будут делать в будущем году для того, чтобы не просто сохранить память Александра Исаевича, но чтобы сохранилось то, во что он верил, чтобы мы вместе строили ту Россию, о которой он мечтал.

В этой квартире родились трое наших сыновей, здесь были и радостные, и печальные события. Здесь в течение следующего года — будет, надеюсь, вовремя, к декабрю, — откроется мемориальная квартира Солженицына», — сказала на торжественной церемонии вдова писателя Наталья Солженицына, которая является президентом Русского благотворительного фонда Александра Солженицына.

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