Новости Украины и Новороссии 23 августа 2019
- 10:04 На Украине смеются над министром, вывесившим флаг из каждого окна (ФОТО).
- 07:00 Кличко внезапно заявил об «особом статусе» Севастополя (ВИДЕО).
- 06:30 Катар разбил надежды Украины и посоветовал обратиться к «Газпрому».
- Вчера 22:13 Память погибших горняков почтили в Донецке.
На Украине смеются над министром, вывесившим флаг из каждого окна (ФОТО)
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов слишком буквально воспринял призыв президента страны Владимира Зеленского и вывесил жовто-блакитный прапор из каждого (!) окна своего ведомства.
«Министерство молодежи и спорта готовится к чествованию Дня Государственного Флага. Слава Украине!» — оперативно отчитался Жданов на своей странице в соцсети, опубликовав фотографию фасада своего министерства с флагами, висящими на каждом окне, словно полотенца в турецком отеле.
Правда, такая инициативность чиновника вызвала не восхищение, а насмешки.
«Более убогого министра молодежи и спорта, наверное, не было за всю историю Украины. Чемпион канцеляризма и приспособленчества», — пишет украинский блогер Александр Крус Барабошко.
«Сейчас же увидят, какой он молодец, как прислушивается к президенту, и оставят. Нет, конечно», — добавил он.
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Кличко внезапно заявил об «особом статусе» Севастополя (ВИДЕО)
Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине «особым статусом». Об этом рассказал киевский мэр Виталий Кличко в эфире украинского телевидения.
По его словам, по украинским законам, особый статус означает, что градоначальники этих населенных пунктов также являются главами городской администрации. Но Кличко посетовал, что новые власти страны всячески пытаются ограничить полномочия мэра столицы. Напомним, у команды Зеленского и в частности у главы президентской администрации Андрея Богдана с Кличко наметился затяжной конфликт.
«В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. И вот в том законе прописано, что только в этих двух городах, мэр становится председателем городской администрации. А хотят сделать, чтобы мэр стал номинальной должностью: сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть», — сказал он.
Так действительно было до 2014 года, Киев и Севастополь были «городами республиканского подчинения» и означало это то, что администрации этих городов отчитываются напрямую перед властями страны, а не перед главами Киевской области или АР Крым. Однако, Севастополь, сейчас являющийся являющийся российским городом федерального значения, воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года, на котором за это решение проголосовали 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей города.
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Катар разбил надежды Украины и посоветовал обратиться к «Газпрому»
Катар в ближайшие годы не сможет поставлять газ на Украину до увеличения им мощностей по производству СПГ, ей лучше договариваться с «Газпромом», считают опрошенные РИА Новости международные эксперты.
В конце июля директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что страна прорабатывает возможность начать с 2020 года импорт сжиженного природного газа из Катара.
Он упомянул, что летом катарский газ впервые был доставлен на СПГ-терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, которое может перевозить более 210 тысяч кубов сжиженного газа. Катарская госкомпания Qatargas пока не прокомментировала РИА Новости заявление украинской стороны о возможных поставках СПГ.
«До того, как Катар увеличит производство сжиженного газа с текущих 70 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн, что предполагается сделать к 2025 году, он не сможет поставлять газ, который бы пошел Украине. В настоящее время основной экспорт СПГ из Катара идет в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал РИА Новости эксперт в нефтегазовой отрасли, приглашенный профессор по экономике энергетики в Europe business school (ESCP) в Лондоне, доктор наук Мамдух Гасан Салама.
Как считает эксперт, намного лучше и дешевле для Украины не рассчитывать на поставки газа из Катара, а «урегулировать разногласия с „Газпромом” во внесудебном порядке, чтобы „Газпром” продолжил отправлять газ в Евросоюз по газопроводу через Украину даже после завершения проекта „Северный поток-2” к концу этого года».
В свою очередь, приглашенный эксперт при международном фонде по энергетике и устойчивому развитию имени Абдаллы бен Хамада аль-Аттыйи Тарек аш-Шейх высказал РИА Новости мнение, что «все заявления Украины о поставках СПГ из Катара не имеют под собой реальных оснований и пока представляют собой элемент политики с целью надавить на Россию и получить от нее уступки в преддверии переговоров по новому газовому контракту».
«У Украины нет терминала для приема СПГ. Катару пока не удалось решить вопрос с поставками СПГ в такие государства, как Венгрия и Хорватия, хотя есть СПГ-терминал в Италии, и для него это было бы значительно проще, чем поставки на Украину», — сказал он.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.
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Память погибших горняков почтили в Донецке
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