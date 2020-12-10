Мемориальная доска Лужкова
В Москве открыли мемориальную доску в память о Лужкове.
Повесели на доме на Тверской-Ямской, где с 2000-го года проживал Лужков.
Из "героев" 90х на открытии засветился бывший премьер Степашин.
В Севастополе также в течение года обсуждался вопрос увековечивания Лужкова – предлагали назвать в его честь улицу или парк, иле же поставить памятник, в благодарность за большую помощью Севастополю в период украинской оккупации.
Пока что процесс в подвешенном состоянии.
Рубрики: История, Политика, Творчество
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Жил был веселый пчеловод,все предлагал накормить медом армию-не дали ,он и умер.А жена эвон какая деятельная ,самому сыну Байдена оплачивает кокаиновые вечеринки,3млн дол -не плохая помощь.Какая странная жизнь -жил,был недавно ,а забыли уже
Зачётный фон на доске – спил пня гнилого дерева. Очень символично для Нерезиновска!
Только надо было на корточках и с семками, а так вылитый гопарь.
Цинизм высшей пробы.Лужков создал жене огромную бизнес-базу.Мллиардерша-бывшая сеекретарша.Деньги то народные, как и от заводов и земли. Но Придонки из олигархического общества его чествуют, ибо рука руку моет. Придонки тоже хотят мемориальные доски в нищей разгабленной ИМИ стране.
Кстати москвичи нежно любят “Лужка” за льготы и доплаты.
Противоречивая личность – бывший мэр столицы.
С одной стороны, Лужков, конечно, “использовал служебное положение” для проталкивания бизнеса своей жены. Но покажите мне чиновника в нынешней РФ, кто не обогатился благодаря своей должности.
С другой стороны, Юрий Михайлович много помогал угнетаемому Украиной Крыму, чем другие должностные лица РФ себя не обременяли. Много хорошего он делал и для Москвы. Политически противостоял Березовскому. А главное – Лужков не делал из москвичей подопытных кроликов, не загонял их по норам, чем упивается нынешний оленевод.
Выходит, хорошего больше, чем плохого. Земля ему пухом!
Когда умирают известные русские деятели, то это особо не афишируется СМИ, их именами мало, что называют… Когда же умирает представитель малого народца с большими присосками, то неделями сокрушаются те же сми и их именами называют всё, что только можно…