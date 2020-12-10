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Мемориальная доска Лужкова

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В Москве открыли мемориальную доску в память о Лужкове.
Повесели на доме на Тверской-Ямской, где с 2000-го года проживал Лужков.
Из "героев" 90х на открытии засветился бывший премьер Степашин.









В Севастополе также в течение года обсуждался вопрос увековечивания Лужкова – предлагали назвать в его честь улицу или парк, иле же поставить памятник, в благодарность за большую помощью Севастополю в период украинской оккупации.
Пока что процесс в подвешенном состоянии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6392569.html
Рубрики: История, Политика, Творчество
Метки: лужков, Москва, Россия, севастополь, фотографии
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 14696 12138
    марина 10 декабря 18:13

      Жил был веселый пчеловод,все предлагал накормить медом армию-не дали ,он и умер.А жена эвон какая деятельная ,самому сыну Байдена оплачивает кокаиновые вечеринки,3млн дол -не плохая помощь.Какая странная жизнь -жил,был недавно ,а забыли уже

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    • 478 282
      Dobbery 10 декабря 19:36

        Зачётный фон на доске – спил пня гнилого дерева. Очень символично для Нерезиновска!
        Только надо было на корточках и с семками, а так вылитый гопарь.

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      • 9636 7546
        Мирослава 10 декабря 19:38

          Цинизм высшей пробы.Лужков создал жене огромную бизнес-базу.Мллиардерша-бывшая сеекретарша.Деньги то народные, как и от заводов и земли. Но Придонки из олигархического общества его чествуют, ибо рука руку моет. Придонки тоже хотят мемориальные доски в нищей разгабленной ИМИ стране.
          Кстати москвичи нежно любят “Лужка” за льготы и доплаты.

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        • 5978 4942
          Антон 10 декабря 22:37

            Противоречивая личность – бывший мэр столицы.
            С одной стороны, Лужков, конечно, “использовал служебное положение” для проталкивания бизнеса своей жены. Но покажите мне чиновника в нынешней РФ, кто не обогатился благодаря своей должности.
            С другой стороны, Юрий Михайлович много помогал угнетаемому Украиной Крыму, чем другие должностные лица РФ себя не обременяли. Много хорошего он делал и для Москвы. Политически противостоял Березовскому. А главное – Лужков не делал из москвичей подопытных кроликов, не загонял их по норам, чем упивается нынешний оленевод.
            Выходит, хорошего больше, чем плохого. Земля ему пухом!

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          • 35684 31070
            Вячеслав 11 декабря 8:07

              Когда умирают известные русские деятели, то это особо не афишируется СМИ, их именами мало, что называют… Когда же умирает представитель малого народца с большими присосками, то неделями сокрушаются те же сми и их именами называют всё, что только можно…

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