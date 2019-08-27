В Ульяновске демонтировали мемориальную доску Каппелю
19:00. 27 августа 2019 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Ульяновске ветераны министерства обороны через военную прокуратуру добились демонтажа мемориальной доски белогвардейцу Каппелю.
Военные сами сняли доску установленную местными монархистами.
В Ульяновске демонтировали мемориальную доску Каппелю
Демонтажа мемориальной доски белому генералу Каппелю в городе Ульяновске добились ветераны войск связи, 22 августа сообщается в официальной группе Ульяновского военного училища связи во «ВКонтакте».
На странице группы сказано, что после рассмотрения вопроса о правомочности размещения таблички Каппелю вблизи КПП Межвидового регионального учебного центра войск связи в областной прокуратуре города Ульяновска, в прокуратуре Ленинского района и военной прокуратуре Ульяновского гарнизона было принято решение о демонтаже доски со стены бывшего училища связи. Мемориальная доска белогвардейцу была снята 21 августа 2019 года.
На странице сообщества ветеранов приводятся слова одного из выпускников 1979 года Леонида Вячеславовича Кузьмина. Он написал, что если не остановить эту омерзительную волну извращения истории, то дойдет и до восхваления Гитлера, а также других «героев» Третьего рейха.
«Ведь главное начать, а начать с малого — Каппеля, Колчака и прочих, аргументировав это тем, что они же наши соотечественники и напрочь забыв, за что они боролись: за то, чтобы малая кучка жирующих богатеев угнетала весь трудящийся народ. Это очень нужно современным нуворишам, реанимирующим в России капитализм», — уверен Кузьмин.
В свою очередь, режиссер и сценарист фильма «Последняя тайна генерала Каппеля» Андрей Кирисенко отреагировал на снятие мемориальной доски, сказав, что Гражданская война не закончена.
«Гражданская война не закончилась, мы по-прежнему поделены на белых и красных. Ульяновск оккупировали красные. Им отвратителен генерал Каппель и любые напоминания о нем, несмотря на то, что это был выдающийся, благородный, удивительный, да и просто хороший человек», — заявил режиссер в своем интервью polit.ru.
Напомним, 28 сентября 2018 года на улице Тухачевского рядом с КПП Межвидового регионального учебного центра войск связи была открыта мемориальная табличка белому генералу Каппелю. На церемонии присутствовали глава Симбирской митрополии митрополит Анастасий, председатель Патриаршей комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов, представители казачьих обществ, представители общества «Двуглавый орел».
Напомним также, что в 1918 году в Симбирске (ныне Ульяновск) Каппель участвовал в карательных операциях. За 52 дня его пребывания в городе было арестовано 1500 жителей города, причем из них были расстреляны около 400 человек. Один из подчиненных Каппеля, штаб-ротмистр Фролов, так описывал проводимые его командиром «зачистки» деревень от сочувствующих красным крестьян: «Развесив на воротах Кустаная несколько сот человек, постреляв немного, мы перекинулись в деревню, деревни Жаровка и Каргалинск были разделаны под орех, где за сочувствие большевизму пришлось расстрелять всех мужиков от 18 до 55-летнего возраста, после чего пустить „петуха“».
https://pikabu.ru/story/terpenie_lopnulo_v_ulyanovske_demontirovali_memorialnuyu_dosku_kappelyu_6894275 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5236483.html