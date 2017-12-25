Новости Украины и Новороссии 25 декабря 2017
- 14:42 В Горловке открыли мемориальную доску в память о Докторе Лизе (+ФОТО, ВИДЕО).
- 12:53 News One уволили журналистку за критику Порошенко.
- 06:00 Стратегия убийственного уничтожения: о внешней политике Украины.
- 01:30 «Это фитиль, который взорвет любую гранату», — Кравчук о Саакашвили.
- 00:00 Шёл за пенсией — попал в лапы ВСУ: истории пленных дончан.
- Вчера 23:24 «Только рыпнитесь, сожжём вас нахрен», — в Совфеде РФ предупредили Украину.
- Вчера 23:17 В столице ДНР прошел концерт Бьянки и Юрия Конова.
- Вчера 23:14 «Кава на майдане» или «антимайдан за Порошенко — как оно было (ВИДЕО).
- Вчера 23:09 Операция «Висла»: кровавый террор против украинского населения Польши.
В Горловке открыли мемориальную доску в память о Докторе Лизе (+ФОТО, ВИДЕО)
Мемориальная доска в память о Елизавете Глинке (Докторе Лизе), погибшей год назад в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, была открыта сегодня в Горловке.
Мемориальную доску установили на территории городской больницы №2.
Напомним, врач, волонтер и общественный деятель Елизавета Глинка оказывала поистине неоценимую помощь мирному населению Донбасса. Она занималась отправкой гуманитарной помощи в Республики в самые тяжелые годы войны с Киевом, а также организовала вывоз на лечение в Россию нескольких сотен больных детей из Донбасса.
Доктор Лиза неоднократно лично приезжала на Донбасс, а с началом операции российских ВКС в Сирии стала оказывать помощь и детям этой страны.
25 декабря 2016 Елизавета Глинка погибла при крушении борта Минобороны РФ, направлявшегося в Сирию.
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News One уволили журналистку за критику Порошенко
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Стратегия убийственного уничтожения: о внешней политике Украины
Украинский обозреватель Павел Рудяков — о плачевном состоянии дипломатии в «незалежной».
В последнее время стало как-то слишком очевидно, что работа украинских дипломатов в целом ряде случаев даёт результаты, прямо противоположные тем, к которым следовало бы стремиться, исходя из национальных интересов.
К своему профессиональному празднику — Дню дипломатической службы (он, как известно, отмечается в Украине ежегодно 22 декабря) и к концу 2017 года украинская дипломатия подходит в состоянии, далеком и от идеального, и даже от более-менее удовлетворительного.
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В сфере внешней политики о каких-то особых достижениях давно не слышно, всевозможные же конфузы, скандалы, конфликты сыпались со всех сторон, как из рога изобилия.
Неизбалованные дипломатическими достижениями мы могли бы причислить к таковым новую резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму да визит президента Польши Анджея Дуды в Харьков, который удалось спасти от срыва. Настойчиво подаваемые у нас как большая и безусловная победа выводы Венецианской комиссии по поводу нового закона «Об образовании» относить к успехам, конечно, нет оснований.
Если называть вещи своими именами, то они — щелчок по носу Киеву в лице как профильного ведомства — Министерства образования и науки, так и Министерства иностранных дел, предполагающий, к тому же, не только декларативную, но и практическую реакцию Украины в виде (не)исполнения предложенных рекомендаций.
Есть еще, правда, ставшая едва ли не вечной у нас тема продления и ужесточения разного рода санкций Запада во главе с США против России. Санкции остаются, получается, что мы — молодцы. Тут, однако, далеко не все так просто, однозначно и прозрачно.
Когда санкционный режим только вводился, в Киеве в целом и в Министерстве иностранных дел в частности искренне радовались этому факту, почему-то полагая, что, благодаря этому, удастся быстро поставить Москву на колени. Что российская экономика рухнет, Кремль станет сговорчивее и вынужден будет принять диктуемые ему условия. Киев, следовательно, одержит победу в украинско-российском конфликте.
Не так сталося, як гадалося. Санкции есть, а эффекта, который от них ждали, нет. Ни политического, ни экономического, ни, на худой конец, символического. Чьи — их или наши — социально-экономические потери от антироссийских санкций более значительны, кто — мы или они — несет больший урон сразу не определить. Практически все макроэкономические показатели в России, пребывающей под санкциями, выглядят, мягко говоря, не хуже, чем в Украине, под санкциями не пребывающей. Заметно не хуже.
Список разного рода неудач и разочарований на дипломатической ниве куда весомее, чем список достижений и успехов. Отношения с ближайшими соседями зашли в тупик.
Будапешт прессует Киев с такой настойчивостью и в таком тоне, что может показаться, что речь идет о хозяине и его слуге. Украинско-польские отношения даже после посещения президентом Дудой Харькова и успокоительных реляций по итогам визита остаются там, где они были до него: в стадии «холодного мира», грозящей в любой момент взорваться очередным раундом «горячего наступления» Варшавы на Киев.
Не ладится с Сербией. Остались в прошлом выпады посла в Белграде, однако, осадок от них остался. Итоги нашего дипломатического демарша, увы, мягко говоря, не впечатляют.
Сербия в ООН голосует против украинской резолюции по Крыму. Президент Александр Вучич во главе огромной делегации летит в Москву к Владимиру Путину, где сербы подписывают целый ряд важных документов, объявляя о визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 21–22 февраля в Белград. На Донбассе появляется новая группа сербских бойцов. Это отмечают, комментируя в резкой форме наши СМИ, что не остается незамеченным в Белграде. Градус обид и претензий продолжает повышаться. И так далее, и тому подобное.
По сути, имеет место ситуация, в которой МИД работает практически вхолостую, получая в качестве результата своей работы не налаживание и отлаживание двусторонних и многосторонних отношений с партнерами, а, наоборот, их осложнение, ухудшение, сопровождающееся обострением то ли старых, то ли новых проблем.
Скандалы превратились в визитную карточку МИД. Без них редко обходится почти каждое международное мероприятие с участием Украины.
Внешняя политика обернулась внешнеполитической истерикой. Из наратива отечественной дипломатии исключены два такие важнейшие, фундаментальные элементы, как диалог и компромисс. «Орлы» Климкина да и сам министр не допускают, похоже, мысли о том, что бывают ситуации, когда стоит, умерив наступательный пыл, уступить партнеру, чтобы он, со своей стороны, уступил в чем-то другом.
Если в том, что происходит в последнее время на польском, сербском, венгерском, на некоторых других направлениях состоит стратегическая линия МИД, то это — стратегия дипломатического самоубийства, чреватая самыми неприятными последствиями. За подтверждениями этого тезиса ходить, увы, далеко не придется. Конфликтно-конфронтационная повестка дня Киева успела надоесть, если не всем, то многим.
Отношение к Украине в мире за последний год явно изменилось. К сожалению, в худшую сторону. Возлагать ответственность за это только на МИД не стоит, причины того, что происходит в данной сфере, надо искать во внутренних украинских делах. Вина дипломатов, впрочем, тоже есть. Они, где своими действиями, где, наоборот, бездействием, не сгладили острые углы, а усугубили ситуацию.
В начале декабря, реагируя на бурные события вокруг Национального антикоррупционного бюро, в Государственном департаменте США заявили, что возникла угроза «международной поддержке Украины». В унисон с американцами «рявкнули» поляки. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью газете «Polska The Times» заявил, что Украина своими действиями исчерпала кредит доверия Варшавы.
«Мы показали Киеву наше ангельское терпение, — сказал он. — Мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет на наши предложения не было ответа или реакция была негативной».
Серия критических в отношении Украины материалов появилась в авторитетных СМИ Германии.
Эволюция настроений относительно Украины и украинской темы в мировом общественном мнении идет в плохом для Киева направлении. Сначала, как все помнят, были безусловная поддержка, солидарность, огромный кредит доверия, казавшийся неисчерпаемым. Затем поддержка сменилась усталостью, на смену которой пришло разочарование.
Прежнее доверие к Киеву в Европе и в мире растаяло, как дым. Когда от нас стали требовать не слов, а реальных действий, с которыми мы медлим, возникли и усилились претензии. От разочарования маятник качнулся к раздражению. И, вот, теперь двинулся к критической отметке: к отказу от поддержки, к утрате доверия. Пока что угрозы ограничиваются словами, однако гарантий того, что их авторы не решат перейти от слов к делу, к нашему сожалению, нет и быть не может.
Дипломатическая стратегия МИД оказалась на поверку самоубийственной. Круг вот-вот замкнется, и тогда на международной сцене наша страна может попасть в весьма незавидное положение.
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«Это фитиль, который взорвет любую гранату», — Кравчук о Саакашвили
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Первому каналу» прокомментировал бурную активность Михаила Саакашвили на Украине.
«Когда-то делали крепости, и пушки были, которые пробивали стены — таран. Так вот Саакашвили может выступить при определенных ситуациях тараном», — заявил Кравчук в эфире программы «Воскресное время».
По его мнению, Саакашвили — это «человек-фитиль, который может взорвать любую гранату».
Экс-президент Украины не советует спокойно относиться к тому, что делает Михо «и что делается вокруг него». По мнению Кравчука, власти «незалежной» обязаны заставить экс-президента Грузии выполнять закон, но почему-то не делают этого, а значит Порошенко просто не может обеспечить порядок в стране.
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Шёл за пенсией — попал в лапы ВСУ: истории пленных дончан
До конца 2017 года между Киевом и Республиками Донбасса должен состояться обмен пленными — первый в этом году. Его планируется провести в формате «всех на всех». Инициатором обмена выступил лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, который обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать в этом вопросе.
Дата и место пока не согласованы, однако уже известно, что украинская сторона намерена отпустить 306 человек, а ДНР и ЛНР — 74.
RT пообщался с родственниками тех, кого удерживает украинская сторона, и узнал истории попавших в плен жителей Донбасса.
Договорённости удалось достичь, после того как представитель Киева в гуманитарной подгруппе, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой повлиять на лидеров ДНР и ЛНР. Пока до конца не согласованы дата и место обмена, однако известно, что за процедурой будут наблюдать члены миссии ОБСЕ и Красного Креста.
Между тем в ДНР уже успели обвинить Киев в затягивании процесса и даже попытке сорвать его. При этом жители республик надеются, что обмен пленными наконец состоится: ведь предыдущий проводился более года назад, в сентябре 2016-го.
«Надеюсь, всё получится»
Так, возвращения своего сына домой очень ждёт Наталья Венгер. Как она рассказала RT, её Богдана взяли в плен вместе с тремя его товарищами 24 июня 2017 года. Мать узнала об этом спустя два дня из телевизионных новостей.
«Я потом по телевизору увидела, как они лежат, как сидят. Глаза у них замотанные. Через два дня об этом узнали», — сказала она.
Наталья рассказала, что сын ушёл служить три года назад, когда ему ещё не было 18 лет. Остановить она его не смогла.
«Он просто ушёл из дому. Я начала ходить, искать, а через два месяца он сказал: «Мама, я служу». Поставил перед фактом», — пояснила женщина.
По её словам, она попросилась на работу в часть своего сына. Её взяли туда поваром, хотя по профессии она металлург. Наталья и сегодня продолжает работать в этой воинской части. Именно поэтому она не может съездить к сыну: на Украине её сразу же арестуют как «боевика».
Наталья сказала, что общаться с сыном легально ей не дают, однако ей всё же удаётся связываться с ним по телефону. Она также отметила, что некоторые из находящихся в плену не верят, что их когда-нибудь отпустят. Так, один из сослуживцев её сына после задержания согласился сотрудничать со следствием и признал себя виновным по статье «Терроризм».
«Уже и суд состоялся. Его осудили на шесть лет, и он сейчас едет на зону. Хотя он есть в списке на обмен», — сказала женщина.
Поэтому, призналась собеседница RT, она живёт надеждой, что обмен всё-таки состоится.
«Я очень надеюсь, что после этих переговоров всё получится. Дело сдвинулось с мёртвой точки. Если уж Путин вмешался, то точно должны до Нового года всех вернуть домой», — подытожила Наталья. «С этой войной наши дети стареют», — посетовала она.
Шёл за пенсией
Если Богдан Венгер попал в плен, находясь на военной службе, то мужа Любови Рубан, по её словам, задержали ни за что. Мужчину арестовали, когда он отправился за пенсией в станицу, которая находится под контролем украинских силовиков.
«10 февраля 2015 года мой муж пошёл в станицу Луганская за своей пенсией. И оттуда уже не вернулся. Там его забрали, осудили и посадили. Причём осудили его по видео-конференции — никаких свидетелей даже не вызывали. И ему дали 15 лет. И вот уже три года он находится на той территории, отбывая наказание», — рассказала Рубан.
Она отметила, что её супруг уже пожилой человек, ему 66 лет и он испытывает проблемы со здоровьем. Поэтому ситуация, в которой он оказался, — это прямая угроза для его жизни.
«У него с ногами проблемы. Он там четыре месяца вообще не ходил. Не знаю, вернётся ли он живой. И вообще вернётся ли.
Он говорит, что так жить не хочет и 15 лет не вытерпит. Иногда мы общаемся по телефону. Он пишет заявление на имя начальника, и тот даёт ему телефон на пять минут», — рассказала Любовь.
По её словам, он не имел никакого отношения к каким-либо военным силам республик. «Он служил в армии, но ещё в 1970-х годах, когда был Советский Союз. А ему теперь инкриминируют статью «Терроризм». Якобы он там устроил какой-то подрыв, в результате которого погибли военные ВСУ. Мол, какие-то свидетели видели кого-то похожего на него. Но конкретных доказательств нет», — рассказала женщина.
По её словам, она продолжает надеяться на возвращение супруга. «Он был в списках прежних обменов, однако его просто не отдавали. Но надежда на то, что он вернётся, конечно, есть», — подчеркнула Рубан.
Не могли договориться
Как ранее пояснил в интервью RT представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, ситуация с пленными не могла разрешиться из-за разногласий сторон о принципе обмена «всех на всех». К тому же, отметил он, возникла проблема с формированием списков.
«Главная проблема для украинской стороны — в вопросе освобождения тех, кого разыскивали, запрашивали представители ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Луганской и Донецкой областей, находящихся по контролем силовиков. —прим. ред.)», — отметил Медведчук.
По его словам, сегодня на Украине в местах заключения находятся 386 человек и республики требуют вернуть всех. Однако Киев готов освободить только 306 и утверждает, что остальные 80 — «это лица, которые привлекаются к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления».
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«Только рыпнитесь, сожжём вас нахрен», — в Совфеде РФ предупредили Украину
Известный украинский журналист Роман Цымбалюк рассказал о своем разговоре с одним из российских сенаторов.
«Вчера у меня был очень короткий диалог off-records c одним российским сенатором. Спросил у него, что он думает по урегулированию конфликта на Донбассе.
„Только рыпнитесь, сожжём вас нахрен“, — ответил человек в дорогом костюме», — написал Цымбалюк на своей странице в соцсети.
«Его формулировки передаю дословно», — добавил он.
Напомним, Цымбалюк является журналистом информационного агентства УНИАН и традиционно задает вопросы на пресс-конференциях президента России Владимира Путина.
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В столице ДНР прошел концерт Бьянки и Юрия Конова
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«Кава на майдане» или «антимайдан за Порошенко — как оно было (ВИДЕО)
Александр Мединский на канале Open Ukraine размышляет об антимайдане Порошенко.
У Михо в палатках полная тишина — шел третий месяц майдана. Угар революции уже не тот…
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Операция «Висла»: кровавый террор против украинского населения Польши
В демократической и толерантной Польше считается неприемлемым упоминать о многочисленных фактах религиозной и национальной нетерпимости, которыми изобилует история страны.
Так старательно замалчивается любая информация об антиукраинской полицейской операции «Висла». Это преступление подробно задокументировано, однако до сих пор не предается огласке. Оно также не получило правовой оценки, хотя прошло уже более 70 лет.
Главной целью операции «Висла», разработанной генеральным штабом Войска Польского, было решение стратегической задачи по созданию мононационального польского государства.
Уничтожение бандеровского движения было лишь сопутствующей задачей.
Решение этой проблемы польские военные видели в депортации всего украинского населения с территории страны. Однако эта идея не встречала поддержки у польского руководства, так как переселение 150 тысяч украинцев, проживавших в регионе, было дорогостоящей операцией. Точка в этом вопросе была поставлена после того, как от бандеровской пули погиб заместитель министра обороны Польши генерал Сверчевский, ключевая фигура польской коммунистической элиты. В то время он руководил операцией по ликвидации УПА. Его смерть была использована как повод для массовой депортации украинцев из восточной Польши.
Полицейско-войсковая операция «Висла» началась 28 апреля 1947 года. В ней было задействовано 2 дивизии Войска Польского — более 20 тысяч человек.
Операция приняла жестокий характер с самых первых дней. Тактика действий польских военных мало отличалась от той, которую использовали нацисты при зачистке «партизанских районов» в Беларусии. Ранним утром, когда все люди спали, села окружались плотным кольцом. Крестьянам давали от получаса до четырех, чтобы собраться и выйти в обозначенные места. Испуганные люди хватали с собой все, что могли унести.
Практически все имущество оставляли в домах. Население с плачем оставляло свои села, не имея возможности противостоять врагу. Только за первый день операции было насильно изгнано население из 54-х украинских сел. Депортация сопровождалась массовым насилием. Не церемонясь, поляки убивали даже детей и женщин. Села Устрики, Горишни, Ветляна, Стрибовиська, Гильское, Кривое, Кобыльское, Явирец, Бук, Прислип были полностью сожжены.
Массовое изгнание украинцев из Польши продолжалось более трех месяцев. За это время около 150 тысяч украинцев потеряли свою малую родину. Было убито 655 человек.
В концлагерь Явожко Силезского воеводства были заключены по официальной информации 3936 человек разного возраста, включая детей. Правительственным декретом от 27 августа 1949 года украинцы лишались права на хозяйства, из которых были выселены, и на оставленное там недвижимое имущество, которое перешло в собственность польских крестьян.
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