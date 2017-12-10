Амбиции Берлина: в Германии предложили сформировать Соединённые Штаты Европы

Источник: russian.rt.com



Глава немецкой партии СДПГ Мартин Шульц предложил к 2025 году создать Соединённые Штаты Европы. Для этого страны ЕС должны будут ратифицировать общую конституцию. Государствам, которые не захотят взять на себя подобные обязательства, придётся покинуть блок. По мнению политологов, хотя технически такой союз вполне осуществим, реализовать инициативу не так просто. В частности, помешать Берлину могут США, незаинтересованные в сильной Европе. По версии других экспертов, Вашингтон, напротив, поддержит инициативу, но только при условии, что союз продолжит антироссийскую политику. О перспективах создания Соединённых Штатов Европы — в материале RT.

В ФРГ призывают к усилению интеграции внутри Европейского союза. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил о возможном образовании Соединённых Штатов Европы к 2025 году.

«Я предлагаю европейское конституционное соглашение, которое создаст федеральную Европу», — сказал Шульц в интервью изданию EU Observer.



Политик предлагает представить это соглашение государствам — членам ЕС для ратификации. Страны, которые откажутся принимать документ, автоматически должны будут покинуть блок.

По его мнению, только укреплённый ЕС сможет противостоять силам правых националистов, которые в последнее время набирают популярность в Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Франции и Нидерландах.

Антироссийская направленность

Политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал в разговоре с RT, что идея объединения Европы в единое государство не нова. Подобные мысли высказывали и немецкие, и британские политики, но предпосылки к его созданию появились только сейчас. При этом, по оценке Безпалько, при рассмотрении идеи единой Европы нельзя забывать о других мировых силах, которым подобный союз может быть невыгоден.

«Подобное объединение может составить конкуренцию другим аналогичным объединениям, таким как США. Поэтому я не думаю, что американские политики будут приветствовать такие европейские инициативы. Единственное, что могут приветствовать в Вашингтоне, это крайне негативную направленность этого союза по отношению к России», — пояснил политолог.

Он также указал, что больше всего американские политики боятся сотрудничества Берлина и Москвы, в результате которого объединятся российские ресурсы и немецкие технологии, потому что «подобный союз сможет составить настоящую конкуренцию США и другим геополитическим центрам, таким как Китай».

Создать такое межгосударственное объединение к 2025 году вполне реально, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ. Но при этом он указывает на необходимость некоего толчка или чрезвычайных мер, чтобы Европа начала предпринимать «серьёзные шаги для трансформации существующего пространства».

«Где будет находиться центр подобного объединения, сейчас трудно сказать. Это может быть Германия, Франция, Бельгия. Но, может быть, европейцы выберут и какую-то новую страну, такую как Люксембург, Андорра. Месторасположение центра роли играть не будет, так как страна-центр утратит свою идентичность», — заключил политолог Богдан Безпалько.

«Превращение Европы в одну Германию»

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, со своей стороны, уверен, что подобного рода объединение в Европе приведёт лишь к усилению Германии и созданию единого центра в Берлине.

«Это будет означать не более глубокое объединение Европы, а превращение её в одну Германию. <…> Шульц хочет, чтобы все согласились с новой конституцией. А что это будет означать? Единая конституция — это в конечном счёте единое правительство, избираемое во всей Европе. Но мы понимаем, что промышленное превосходство Германии, превосходство германской экономики, бизнеса во многом будут определять, кого и как станут избирать», — рассказал политолог, пояснив, что западные элиты не допустят такого расклада.

Несмотря на то что предложение Мартина Шульца вполне реально и выполнимо, вряд ли политик на самом деле призывал к подобному объединению. По оценке Дмитрия Журавлёва, лидер СДПГ, скорее, пытался заработать политические очки в Германии.

«Сейчас идёт борьба не столько за объединение Европы, сколько за место в германском правительстве. А эта тема (объединение Европы. — RT) — метод, чтобы его занять. <…> Раньше уже пытались принять европейскую конституцию, но из этого ничего не получилось», — пояснил он.

Таким образом, 2025 год — это слишком близкий срок для такого технически сложного процесса. Но важнее то, что для этого необходимо согласие всех стран, и далеко не все настроены на такой сценарий. По мнению эксперта, даже «далеко не все еврооптимисты захотят объединиться под немецким флагом».

На парламентских выборах в Германии СДПГ не удалось обогнать партию Меркель, но на политической арене страны члены этой партии традиционно играют значительную роль. Так, в начале 2017 года пост министра иностранных дел Германии занял один из лидеров СДПГ Зигмар Габриэль.

При этом новый глава внешнеполитического ведомства выступает в поддержку диалога с Россией и отказ от конфронтационной политики.

Источник: nstarikov.ru