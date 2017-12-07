Главная » Мировоззрение, Политика

Каким целям служит Олимпиада. Михаил Величко

20:10. 7 декабря 2017 Просмотров - 285 2 коммент. Опубликовал:

Страна нуждается в развитии, а не показухе

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко рассуждает о том, как правильно использовать санкции Международного Олимпийского комитета против ОКР в целях развития России.

==========================================================================

Рекомендуем:

ВП СССР. О физкультуре и спорте — это не одно и то же [аудиокнига]

Россия и Запад в глобальной истории. «Сад» растёт сам?.., Внутренний Предиктор СССР

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

==========================================================================

Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 30 июля 2016
...политик, как экс-президент СССР Михаил Горбачёв увидел... происходит накануне очередной Олимпиады. Возможно, это ...»: — Какова может быть цель такой операции? — Это...30 украинская сторона вела обстрелы с ...территориальную оборону, чтобы служить на территории своего...
Полный список всех военных преступлений США
...основе. Доказательством этого служит то, что ...Афганистан и бойкот Олимпиады 1984 года в...этом замешана Америка, какие цели этим преследовались, пока ... время переговоры то велись, то снова прерывались...следующего президента Грузии Михаил Саакашвили, получивший ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... Грозного, то вы вели себя также «неприлично...  совестливый  еврей -  Михаил Веллер  в  книге ... зачем и с какой целью  Кремль с помощью... накопленного  Универсиадой, Олимпиадой и сотнями международных экономических... олигархам и станет служить своему народу, этой...
Бэкграунд, выпуск-234 за 12 ноября 2011
...цивилизованные натовские военные вели себя менее кровожадно...одной стороны, служили громоотводом для ...на мифическую зимнюю олимпиаду в Карпатах.... За какую услугу?Субтитр: Субтитр: Михаил, водитель...удобств и привилегий, как целая плеяда героинь Толстого...
Николай Стариков: Каким политическим курсом должна идти Россия
...говорить словами Меньшикова Михаила Осиповича, великого ... к нашей прекрасной олимпиаде. Чесноков: — ... Вот конечная цель того государственного переворота...пресс-конференции Путина велся разговор о патриотизме... какие-то действия, значит нужно служить ...
Свеча над пропастью
... Решетки на окнах служили надежными охранниками для больных...Он прождал его целый день и целую ночь, не...болезни Машкиного мужа. Михаил, как и многие известные ..., то у нее олимпиада по биологии. Когда... не заметила. - А как вели себя другие сотрудники? Больные?...

2 коммент.»

  • 1097 741
    Oleg 7 декабря 2017 в 20:30 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Лучше не скажешь.”Решение МОК это стимул, чтобы страна занималась развитием, а не показухой”.

    Ответить
  • 7507 4220
    Lada 7 декабря 2017 в 22:04 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Впервые могу согласиться с Величко…Спорт “больших достижений” изжил себя,превратившись в мафиозную структуру… видимо,каков поп,таков и приход…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>