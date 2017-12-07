Каким целям служит Олимпиада. Михаил Величко
Страна нуждается в развитии, а не показухе
Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко рассуждает о том, как правильно использовать санкции Международного Олимпийского комитета против ОКР в целях развития России.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Лучше не скажешь.”Решение МОК это стимул, чтобы страна занималась развитием, а не показухой”.
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Впервые могу согласиться с Величко…Спорт “больших достижений” изжил себя,превратившись в мафиозную структуру… видимо,каков поп,таков и приход…