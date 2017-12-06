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Путин выступил в рамках Всероссийского форума добровольцев. Прямая трансляция

13:37. 6 декабря 2017 Просмотров - 89 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 6069 5321
    Вячеслав 6 декабря 2017 в 16:40 Ссылка Пометить
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    Люди старшего поколения помнят, чем закончились времена КПСС, когда точно таким же образом,- с постановочной массовкой, – все на съездах хлопали в ладошки и пели осанны…

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