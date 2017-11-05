Новости Украины и Новороссии 05 ноября 2017
- 05:00 «Плата за обслуживание»: чем грозит Украине рост госдолга.
- 02:30 «Вражеская провокация»: Глава украинской полиции прокомментировал облавы на призывников.
- 01:17 «Предмет торга»: почему Вашингтон активизировал переговоры по Донбассу.
- Вчера 23:13 Добрый совет и пара добрых дел.
- Вчера 22:16 Черные и белые списки ТВ. Последствия.
- Вчера 20:20 В Раде рассказали, когда рассмотрят проект о реинтеграции Донбасса.
- Вчера 18:33 США намеренно идут на нарушение Минских соглашений в вопросе о миротворцах ООН в Донбассе.
«Плата за обслуживание»: чем грозит Украине рост госдолга
Размер государственного долга Украины впервые превысил 2 трлн гривен ($77 млрд).
Если разделить эту сумму пропорционально, то каждый украинец уже «должен» иностранным и внутренним кредиторам $1,8 тыс. Растущая сумма заимствований вызвана дефицитом бюджета и необходимостью выплачивать проценты — на эти цели выделяется около 5% ВВП.
Минфин планирует сократить размер госдолга к 2020 году. При сохранении нынешней политической и экономической ситуации эксперты прогнозируют дефолт Украины.
Сможет ли Киев расплатиться по займам и чем может обернуться для него дальнейший рост объёма заимствований — в материале RT.
Размер государственного и гарантированного государством долга Украины растёт. Его суммарный размер в сентябре составил 2,043 трлн гривен ($77 млрд), что на 5,9% больше в национальной валюте и на 8,5% — в долларах по сравнению с началом года, говорится в сообщении Министерства финансов Украины.
Большая часть заимствований — около 1,3 трлн гривен ($48,7 млрд) — внешние обязательства.
Кредитная история
Украинский долг уже превышает 80% ВВП, тогда как для страны с развивающейся экономикой критическим является показатель более 60% ВВП, рассказал в беседе с RT глава украинской инвестиционной компании. По подсчётам эксперта, сегодня каждый украинец должен выплатить иностранным и внутренним кредиторам около $1,8 тыс.
«Но самая главная проблема даже не в долге, а в плате за его обслуживание», — отметил собеседник RT.
Ежегодно Украина направляет на эти цели не менее 5% ВВП, что сопоставимо с затратами на оборону. Например, проценты по долгу России в $3 млрд могут вылиться для Украины в круглую сумму.
«Каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины (украинским налогоплательщикам) более $673 тыс», — сообщает Минфин России.
«Сумма в $3 млрд в реальности будет больше, потому что мы должны будем выплатить проценты. Сумма дойдёт в конце концов до $3,5 млрд», — заявил в интервью украинской радиостанции «Голос столицы» исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
По мнению экспертов, кредитную историю Украины также осложняет привлечение внешних заимствований — деньги стране дают под высокие проценты.
В сентябре Министерство финансов Украины разместило еврооблигации на сумму $3 млрд на 15 лет под 7,3% годовых. Для сравнения: Ирак привлёк средства под 6,7%, а Греция — под 4,6% годовых.
«Правительство говорит об этом заимствовании как об огромном достижении, но это не так. Эти деньги обойдутся Украине слишком дорого», — заявил в беседе с RT глава аналитического отдела украинской инвестиционной компании.
Инвесторы не готовы давать Украине деньги под меньшие процентные ставки из-за высоких рисков. В конце октября международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-».
«Рейтинг отражает ограниченные возможности привлечений на внешних рынках, большой госдолг и вялотекущие структурные преобразования, а также слаборазвитый банковский сектор и политические риски», — говорится в сообщении рейтингового агентства.
Условия МВФ
По мнению экспертов, главная причина роста госдолга Украины — это дефицит государственного бюджета. В 2017 году, по оценкам украинских экономистов, дефицит может составить 3,5% ВВП. Гасить его приходится за счёт международных и внутренних заимствований.
Однако западные партнёры не спешат предоставлять кредиты Украине. Так, пятый транш МВФ на сумму $1,9 млрд украинский Минфин ожидает не раньше марта 2018 года.
Для получения транша МВФ выдвинул четыре новых требования к Украине.
«Условием для четвёртого пересмотра программы является принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе.
Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ — то постановление (N187), которое было принято в феврале правительством», — заявил представитель Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман.
Одно из основных требований МВФ — борьба с коррупцией в стране.
«По нашим подсчётам, коррупция на Украине ежегодно приводит к потере около 2% экономического роста», — заявил Йоста Люнгман на форуме в Киеве.
По данным исследования аудиторской компании Ernst & Young, в 2017 году Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны мира.
Однако украинские чиновники не теряют оптимизма. По прогнозам Министерства финансов, до 2020 года государственный долг сократится до 55% ВВП, а дефицит государственного бюджета — до 2% ВВП. Правда, за счёт чего это будет достигнуто, украинские чиновники не уточняют.
Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев сомневается, что украинскому правительству удастся сократить размер государственного долга. По его словам, чтобы выполнить прогнозы Минфина, необходимо привлечь инвестиции, развивать новые технологии и найти новые рынки сбыта, что в условиях гражданского конфликта и беспрецедентного роста коррупции в стране очень сложно.
«Мне кажется, что долг Украины может превысить размер ВВП», — заявил эксперт в беседе с RT.
О росте долга говорит и тот факт, что в 2018 году украинский Минфин планирует занять не менее $8 млрд.
«Рост государственного долга автоматически увеличит размер выплат по его обслуживанию. Учитывая невысокий рост ВВП в ближайшие несколько лет, а также выборы президента в 2019 году, отдавать их будет нечем. При таком развитии событий Украина может объявить дефолт уже в 2020 году», — заявил в беседе с RT глава аналитического отдела украинской инвестиционной компании.
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Антонина Михайленко (Киев)
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«Вражеская провокация»: Глава украинской полиции прокомментировал облавы на призывников
Чушь и вражеская провокация — так назвал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев информацию, что в облавах на призывников участвуют полицейские.
«Чушь про принудительную мобилизацию. Не умные военкомы пишут, что якобы с помощью полиции проводят набор в армию. Во Львове поднялась паника: полицейские устраивают облавы, забирают парней в армию, не позволяя даже чашечку кофе допить, а если серьезно, подобные заявления — это вражеская провокация. Полиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил. И поэтому подобные заявления не соответствуют действительности», — отметил Князев.
«Полиция и принудительный призыв в армию проходил в 41 году. Сегодняшние заявления о якобы принудительном призыве в армию — это чистой воды провокация, направленная на дискредитацию действий полиции и всей правоохранительной системы», — заявил глава Нацполиции.
Кто именно был в полицейской форме во время облав в Киеве и Львове, Князев не уточняет. По его словам, никаких рейдов вообще не было. «У агрессора, похоже, паника и не хватает фантазии придумывать новые глупости, поэтому они воспользовались старыми методами. Такое мы проходили в 2014 году», — отметил Князев.
В ВСУ тоже отмежевались от облав на призывников (хотя там не пытались отрицать очевидные факты проведенных рейдов).
Как ранее сообщала «Русская Весна», в полночь 4 ноября проезд Кривая Липа в центре Львова перекрыли полицейские и военные. Они проверяли документы у юношей призывного возраста, а людей без документов задерживали.
Предполагается, что силовики проводили очередную облаву на призывников, причем, это не первая такая облава. Сначала силовики с аналогичными целями напали на посетителей киевского ночного клуба. Правоохранители всех подряд либо укладывали на пол, либо ставили к стене и обыскивали. Полиция Киева заявила, что рейд был спровоцирован жалобами местных жителей.
По поводу первой в Украине облавы на призывников в полиции Киева заявили, что действия полицейских в киевском клубе были законными. А на вопрос журналистов, а как же права человека?, — советник главы МВД Кива ответил лаконично: «В жопу!» — добавив, что нужно и дальше проводить полицейские рейды с представителями военкоматов по ночным клубам и ресторанам.
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«Предмет торга»: почему Вашингтон активизировал переговоры по Донбассу
На середину ноября намечен очередной раунд двусторонних российско-американских переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова пройдёт в Сербии. Стороны намерены обсудить вопрос размещения в ДНР охранной миссии ООН.
Ранее Москва представила в Совбезе ООН проект резолюции, но документ вызвал протест со стороны Украины. Однако Вашингтон предложил Киеву продолжить работу в рамках российской инициативы. О том, почему Белый дом выступает за более активную дискуссию с Россией по украинскому конфликту, но не желает присоединяться к нормандскому формату, — в материале RT.
Очередной раунд переговоров спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова состоится 13 ноября в Белграде. Стороны обсудят вопросы, касающиеся размещения миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщил 4 ноября Волкер, выступая перед представителями СМИ в Госдепе США.
По словам американского представителя, в этом направлении сложилась следующая последовательность действий: после того как стороны «обменялись идеями», Москва предложила свой проект резолюции по размещению охранного контингента ООН в Донбассе, затем Вашингтон обсудил это предложение с Киевом, Парижем и Берлином, чтобы выработать наиболее эффективный вариант. Этот вопрос стал темой переговоров Суркова и Волкера, состоявшихся в октябре.
«Было полезно сделать это. У меня потом появилось гораздо больше понимания того, в чём заключаются определённые обеспокоенности россиян. <…>Это дало нам понимание, как развивать данную идею дальше», — цитирует ТАСС слова американского дипломата.
Также Волкер пояснил, что Вашингтон обратился к Киеву с просьбой не выдвигать альтернативный российскому проект резолюции ООН. Вместо этого американская сторона предложила активизировать дискуссию с Россией, чтобы «посмотреть, сможем ли мы достичь согласия, а не упражняться в выдвижении соперничающих резолюций».
«США стали в целом более активно участвовать в дискуссиях с россиянами напрямую по данному вопросу», — подчеркнул Волкер.
Целью предстоящих переговоров является не выработка окончательного варианта договорённостей, а перевод дальнейшего обсуждения на «более конкретный уровень», пояснил дипломат.
Напомним, такую же точку зрения высказал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предыдущие встречи Суркова и Волкера. По словам Пескова, дискуссия не была нацелена на достижение конкретного итога, её основная функция — «сверка часов».
Первый раунд переговоров между Владиславом Сурковым и Куртом Волкером состоялся 21 августа в Минске. Во второй раз они встретились 7 октября в Белграде, а 28 октября Курт Волкер провёл беседу с президентом Украины Петром Порошенко.
«Здорово снова оказаться в Киеве, куда, начиная с июля, я приехал в пятый раз. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко», — сообщил Волкер в Twitter.
Подробности двухчасовых переговоров не разглашались, однако, как сообщил позднее нардеп Мустафа Найем, вопрос «активного контроля» миссией ООН российско-украинской границы является «критическим» в будущей резолюции.
«На вопрос, возможно ли участие россиян в этой миссии, он прямо ответил: «Я не могу себе этого представить», – процитировал Найем слова Курта Волкера.
Мир через силу
Напомним, именно вопрос о том, какие именно границы должна контролировать охранная миссия ООН, является камнем преткновения при обсуждении проекта резолюции ООН.
Киев требует разместить миссию ООН на всей территории Донбасса, включая приграничный с Россией участок, находящийся под контролем непризнанных республик.
«Размещение на всей территории Донбасса голубых касок ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации, безусловно, создало бы условия для достижения прогресса на политическом треке мирного урегулирования в Донбассе», — заявил Пётр Порошенко 7 сентября.
Однако Киев не допускает участия самопровозглашённых республик в переговорах, даже не рассматривает Донецк и Луганск в качестве сторон мирного процесса. Как заявили в МИД Украины, о получении согласия со стороны «незаконных вооружённых формирований, действующих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», на проведение миротворческой миссии в регионе не может идти и речи.
Предложение Москвы по размещению охранной миссии ООН вдоль линии разграничения враждующих сторон, определённой Минскими соглашениями, киевская сторона назвала «ожидаемой манипуляцией».
«Это тщетная попытка перевести весь мирный процесс в некую виртуальную реальность и разбить всё то, чего мы достигли за это время с помощью наших партнёров», — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По мнению экспертов, заняв такую позицию, Киев, с одной стороны, рассчитывает «втянуть» в конфликт Россию, выставив её одной из сторон вооружённого противостояния. А с другой стороны, надеется отрезать непризнанные республики от российской границы, через которую сегодня поступает значительный объём гуманитарных грузов. Киев также настаивает на полном исключении представителей ДНР и ЛНР из переговорного процесса.
«Киев хотел бы ввести как можно больше миротворцев, желательно из стран НАТО и, конечно, с контролем границы, — отметил в интервью RT доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин. — Фактически это приведёт к тому, что дальнейший процесс будет носить характер не равноправный и двусторонний, а характер принуждения со стороны Киева. Украинская сторона надеется взять Донбасс под свой контроль при помощи миротворцев. Другие варианты Киев не устраивают — в этом случае киевская сторона будет просто затягивать решение вопроса. Никаких гарантий нейтральности миротворцев в рамках такого сценария не будет, даже сейчас есть определённые вопросы к объективности наблюдателей ОБСЕ».
По мнению эксперта, рассчитывать на какие-то серьёзные подвижки пока не приходится как минимум до середины следующего года.
Украина как «предмет торга»
Идею ввода сил ООН в Донбасс прежде активно продвигала именно киевская сторона. Однако предложение по размещению миссии ООН на линии соприкосновения между враждующими сторонами, выдвинутое в начале октября Кремлём, вызвало протест со стороны Киева. Впоследствии в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель российский лидер согласился с тем, что охранная миссия ООН должна сопровождать сотрудников ОБСЕ на всей территории Донбасса в рамках мониторинга. Это предложение было включено в проект резолюции Совбеза ООН, представленного российской стороной. Впрочем, этот вариант также не устроил Киев, который приступил к разработке собственного проекта резолюции.
Вашингтон не одобрил инициативу украинских властей: 3 октября Курт Волкер призвал Киев не направлять в ООН свой проект резолюции. Вместо этого американский дипломат предложил украинским властям начать дискуссию в рамках представленного российской стороной документа.
Дональда Трампа убедили в том, что Украина является «товаром», который можно «продать» России за уступки на каких-то других направлениях, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
«Сам Трамп не раз говорил о том, что намерен „заключать хорошие сделки“ во внешней политике, и Вашингтон рассматривает Украину не в качестве субъекта, а в качестве объекта политики, как предмет торга.
Немаловажная деталь: переговоры Суркова и Волкера пройдут уже после личной встречи российского и американского лидеров, которая должна состояться во Вьетнаме в рамках саммита АТЭС. Трамп уже анонсировал, что намерен обсудить с Владимиром Путиным в числе прочего и украинскую повестку. При этом важно отметить, что позиции России на внешнем контуре сегодня сильны: это и успехи в САР, и сближение с Турцией, и налаживание ещё более плотного партнёрства с Ираном, и так далее», — подчеркнул эксперт в интервью RT.
Собственный подход
Напомним, Вашингтон активно поддержал госпереворот 2014 года на Украине, а также инициировал введение антироссийских санкций в связи с событиями в Крыму и Донбассе. Однако от участия в многосторонних переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе США воздерживаются, за исключением участия в женевском формате.
Проходившие с начала 2014 года женевские переговоры с участием представителей США, Украины, России и Евросоюза не привели к серьёзным подвижкам в сторону деэскалации напряжённости.
При этом Киев активно отстаивал сохранение именно этого формата. Как заявил в ноябре 2014 года Арсений Яценюк, занимавший в то время пост премьер-министра Украины, женевский формат является самым «эффективным и реальным», в отличие от прямых переговоров с «сепаратистами». Киевские власти неохотно присоединились к переговорам в Минске, а также не раз пытались расширить за счёт США «нормандскую четвёрку», приглашая американскую сторону к участию в переговорах.
Москва не возражала против подобных инициатив. Как отметил в октябре 2016 года Владимир Путин, выступая на дискуссионном форуме «Валдай», Россия готова к включению в нормандский формат новых участников.
«Дискуссии идут сложно. Да, это не очень эффективно, соглашусь с этим. Но другого нет. Нужно ли привлекать кого-то другого? Российская позиция такая: мы не против привлекать кого бы то ни было, в том числе наших американских партнёров», — отметил Путин.
Но американская администрация предпочла не участвовать в многостороннем обсуждении. Вместо этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд провела несколько раундов прямых двусторонних переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. В 2016 году Нуланд даже побывала с визитом в Москве.
Новая администрация Белого дома в целом продолжила следовать этой же тактике, но учредила в июле 2017 года специальную должность представителя США по урегулированию ситуации в Донбассе. Им стал Курт Волкер, занимавший ранее должность постпреда США в НАТО.
«Следует отметить, что статус Виктории Нуланд в структуре Госдепартамента был выше, чем текущий статус Волкера, — считает Александр Гущин.
— Однако в последнее время интенсивность контактов заметно возросла. До прихода к власти Трамп говорил о том, что не планирует заниматься постсоветским пространством, но это оказалось неверным. Внимание не только не ослабло, но, напротив, даже возросло».
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Надежда Алексеева
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Добрый совет и пара добрых дел
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Черные и белые списки ТВ. Последствия
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В Раде рассказали, когда рассмотрят проект о реинтеграции Донбасса
Верховная рада Украины может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении в середине ноября, заявила в эфире украинского телеканала «Интер» депутат от «Блока Петра Порошенко», представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
«Я думаю, что на конец второй пленарной недели он будет вынесен в зал Верховной рады. Но тут поспешность никому не нужна», — сказала она.
По словам Луценко, в парламентский комитет по национальной безопасности поступило более двух тысяч поправок к этому закону, причем значительная их часть не имеет к документу никакого отношения и вступает в противоречие с его принципами.
«На 6 ноября уже заявлен комитет, где будут эти правки рассматриваться», — добавила Луценко, отметив, что работа в комитете продолжится и 8 ноября.
В первом чтении Рада приняла законопроект 6 октября. Ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на второе чтение еще в середине октября, но поправок оказалось слишком много. Вторая пленарная неделя планируется в Раде с 14 по 17 ноября.
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США намеренно идут на нарушение Минских соглашений в вопросе о миротворцах ООН в Донбассе
США, требуя размещения контингента сил ООН в Донбассе без согласования с Народными Республиками, намеренно идут на нарушение Минских соглашений, которые подразумевают координацию по важнейшим вопросам с ЛНР и ДНР.
Об этом ЛИЦ заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, и. о. министра иностранных дел Республики Владислав Дейнего.
Накануне спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в очередной раз заявил о том, что Вашингтон считает, что вопрос возможного размещения в Донбассе контингента сил ООН должен решаться без участия ЛНР и ДНР.
«Нынешние киевские власти давно муссируют вопрос применения опыта Сербской Краины на Донбассе. И такой ход развития событий не противоречит реализации интересов США. А то, что это в корне противоречит Минским соглашениям — для Волкера (впрочем, как и для Киева) это несущественная деталь», — отметил Дейнего.
«Понимает ли Волкер, что его риторика прямо противоречит логике документов, подписанных в Минске? Не может не понимать. Ему на стол, безусловно, ложится обзор публикаций в СМИ, как с поддержкой, так и с критикой его позиции.
Соответственно, нагнетание напряжённости делается сознательно, в интересах Соединенных Штатов. При полном понимании того, что мы, безусловно, будем стоять на своих позициях, ни на полшага неотступных от Минских соглашений.
Того, что мы обладаем достаточным потенциалом для защиты Донбасса, нашего права на собственный язык, свою историю, героев, единство с русским миром.
И, главное, пониманием того, что Российская Федерация готова оказать нам любую поддержку в обеспечении этих наших прав», — считает и. о. министра иностранных дел ЛНР.
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