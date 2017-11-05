Новости Украины и Новороссии 05 ноября 2017

Размер государственного долга Украины впервые превысил 2 трлн гривен ($77 млрд).

Если разделить эту сумму пропорционально, то каждый украинец уже «должен» иностранным и внутренним кредиторам $1,8 тыс. Растущая сумма заимствований вызвана дефицитом бюджета и необходимостью выплачивать проценты — на эти цели выделяется около 5% ВВП.

Минфин планирует сократить размер госдолга к 2020 году. При сохранении нынешней политической и экономической ситуации эксперты прогнозируют дефолт Украины.

Сможет ли Киев расплатиться по займам и чем может обернуться для него дальнейший рост объёма заимствований — в материале RT.

Размер государственного и гарантированного государством долга Украины растёт. Его суммарный размер в сентябре составил 2,043 трлн гривен ($77 млрд), что на 5,9% больше в национальной валюте и на 8,5% — в долларах по сравнению с началом года, говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

Большая часть заимствований — около 1,3 трлн гривен ($48,7 млрд) — внешние обязательства.

Кредитная история

Украинский долг уже превышает 80% ВВП, тогда как для страны с развивающейся экономикой критическим является показатель более 60% ВВП, рассказал в беседе с RT глава украинской инвестиционной компании. По подсчётам эксперта, сегодня каждый украинец должен выплатить иностранным и внутренним кредиторам около $1,8 тыс.

«Но самая главная проблема даже не в долге, а в плате за его обслуживание», — отметил собеседник RT.

Ежегодно Украина направляет на эти цели не менее 5% ВВП, что сопоставимо с затратами на оборону. Например, проценты по долгу России в $3 млрд могут вылиться для Украины в круглую сумму.

«Каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины (украинским налогоплательщикам) более $673 тыс», — сообщает Минфин России.

«Сумма в $3 млрд в реальности будет больше, потому что мы должны будем выплатить проценты. Сумма дойдёт в конце концов до $3,5 млрд», — заявил в интервью украинской радиостанции «Голос столицы» исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По мнению экспертов, кредитную историю Украины также осложняет привлечение внешних заимствований — деньги стране дают под высокие проценты.

В сентябре Министерство финансов Украины разместило еврооблигации на сумму $3 млрд на 15 лет под 7,3% годовых. Для сравнения: Ирак привлёк средства под 6,7%, а Греция — под 4,6% годовых.

«Правительство говорит об этом заимствовании как об огромном достижении, но это не так. Эти деньги обойдутся Украине слишком дорого», — заявил в беседе с RT глава аналитического отдела украинской инвестиционной компании.

Инвесторы не готовы давать Украине деньги под меньшие процентные ставки из-за высоких рисков. В конце октября международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-».

«Рейтинг отражает ограниченные возможности привлечений на внешних рынках, большой госдолг и вялотекущие структурные преобразования, а также слаборазвитый банковский сектор и политические риски», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

Условия МВФ

По мнению экспертов, главная причина роста госдолга Украины — это дефицит государственного бюджета. В 2017 году, по оценкам украинских экономистов, дефицит может составить 3,5% ВВП. Гасить его приходится за счёт международных и внутренних заимствований.

Однако западные партнёры не спешат предоставлять кредиты Украине. Так, пятый транш МВФ на сумму $1,9 млрд украинский Минфин ожидает не раньше марта 2018 года.

Для получения транша МВФ выдвинул четыре новых требования к Украине.

«Условием для четвёртого пересмотра программы является принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе.

Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ — то постановление (N187), которое было принято в феврале правительством», — заявил представитель Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман.

Одно из основных требований МВФ — борьба с коррупцией в стране.

«По нашим подсчётам, коррупция на Украине ежегодно приводит к потере около 2% экономического роста», — заявил Йоста Люнгман на форуме в Киеве.

По данным исследования аудиторской компании Ernst & Young, в 2017 году Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны мира.

Однако украинские чиновники не теряют оптимизма. По прогнозам Министерства финансов, до 2020 года государственный долг сократится до 55% ВВП, а дефицит государственного бюджета — до 2% ВВП. Правда, за счёт чего это будет достигнуто, украинские чиновники не уточняют.

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев сомневается, что украинскому правительству удастся сократить размер государственного долга. По его словам, чтобы выполнить прогнозы Минфина, необходимо привлечь инвестиции, развивать новые технологии и найти новые рынки сбыта, что в условиях гражданского конфликта и беспрецедентного роста коррупции в стране очень сложно.

«Мне кажется, что долг Украины может превысить размер ВВП», — заявил эксперт в беседе с RT.

О росте долга говорит и тот факт, что в 2018 году украинский Минфин планирует занять не менее $8 млрд.

«Рост государственного долга автоматически увеличит размер выплат по его обслуживанию. Учитывая невысокий рост ВВП в ближайшие несколько лет, а также выборы президента в 2019 году, отдавать их будет нечем. При таком развитии событий Украина может объявить дефолт уже в 2020 году», — заявил в беседе с RT глава аналитического отдела украинской инвестиционной компании.

Читайте также: Как наказать Украину, — мнение (ФОТО)

Антонина Михайленко (Киев)