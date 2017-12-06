Бойкота не будет
18:43. 6 декабря 2017 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Путин объявил, что бойкотировать Олимпиаду в Южной Корее не будут.
Кто хочет, может ехать под нейтральным флагом.
Также было заявлено, что никогда не стояла задача победить в Сочи и что Россия сама дала повод для произошедшего, но государственной программы допинга не было.
Что будет с теми, кто "дал повод для этого", не уточняют.
Полагаю, последствия и этого решения будут малоприятными, так как оно дает повод продолжать давление как на олимпийцев, так и по другим видам спорта, начиная с футболистов, дабы сорвать ЧМ-2018. Продемонстрированная слабость естественно будет использована в дальнейшем.
Источник: colonelcassad.livejournal.com