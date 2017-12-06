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Бойкота не будет

18:43. 6 декабря 2017 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:


Путин объявил, что бойкотировать Олимпиаду в Южной Корее не будут.
Кто хочет, может ехать под нейтральным флагом.
Также было заявлено, что никогда не стояла задача победить в Сочи и что Россия сама дала повод для произошедшего, но государственной программы допинга не было.
Что будет с теми, кто "дал повод для этого", не уточняют.

Полагаю, последствия и этого решения будут малоприятными, так как оно дает повод продолжать давление как на олимпийцев, так и по другим видам спорта, начиная с футболистов, дабы сорвать ЧМ-2018. Продемонстрированная слабость естественно будет использована в дальнейшем.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: допинг, мок, олимпиада, Путин, спорт, южная корея
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