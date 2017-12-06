Бойкота не будет

Путин объявил, что бойкотировать Олимпиаду в Южной Корее не будут.Кто хочет, может ехать под нейтральным флагом.Также было заявлено, что никогда не стояла задача победить в Сочи и что Россия сама дала повод для произошедшего, но государственной программы допинга не было.Что будет с теми, кто "дал повод для этого", не уточняют.Полагаю, последствия и этого решения будут малоприятными, так как оно дает повод продолжать давление как на олимпийцев, так и по другим видам спорта, начиная с футболистов, дабы сорвать ЧМ-2018. Продемонстрированная слабость естественно будет использована в дальнейшем.

Источник: colonelcassad.livejournal.com