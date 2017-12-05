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МОК прокомментировал возможность бойкота Россией Олимпиады

23:14. 5 декабря 2017 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:
МОК прокомментировал возможность бойкота Россией Олимпиады | Русская весна

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал решение недопуска России на Олимпийские игры в Пхенчхан, а также выразил надежду, что чистые спортсмены из России все же будут в Корее на Олимпийских играх.

«Вместе с комиссией был подготовлен всеобъемлющий отчет, на который МОК и опирался при вынесении решения. Он включает элементы манипуляции в антидопинговой лаборатории в Сочи в 2014 году. Результатом стали пропорциональные санкции, которые защищают права чистых атлетов.

Как бывший атлет, я выражаю сожаление и сочувствую всем спортсменам, пострадавшим от манипуляции. Мы согласны, что перераспределение медалей будет осуществлено на церемониях во время Игр в Пхенчхане, чтобы как-то компенсировать потери, которые они понесли в 2014 году. 

МОК предложил создать более крепкую антидопинговую систему, чтобы подобное больше не повторилось.

Бойкот Россией Олимпиады? Бойкотом ничего не добиться. К тому же я не вижу причин для бойкота. Чистые спортсмены из России всё же будут принимать участие в Олимпиаде», — сказал Бах.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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