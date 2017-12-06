Олимпиада 2018. Позор или бойкот?

Касательно животрепещущего вопроса, проглотят позорные условия МОК или же откажутся выполнять откровенно позорные условия, то официальная реакция будет завтра.

С моей точки зрения – эту Олимпиаду надо игнорировать во всех смыслах, потому что это не вопрос спорта, который якобы "вне политики". Произошедшее отлично показало (для тех, кто этого по каким-то причинам не понимал), что большой спорт это большая политика. И на одной чаше весов сейчас оказались интересы страны, которой предлагают утереться и понести огромные имиджевые издержки и интересы спортсменов. Хорошего решение тут уже нет и это выбор между плохо и очень плохо, так как оба решения содержат в себе серьезные издержки для общества и государства. С точки зрения интересов спортсменов, будут аргументировать необходимость "такой Олимпиады". С моей точки зрения интересы страны в данном случае важнее, как бы не было обидно за спортсменов, которым ломают карьеру. Как говорил еще в 2014 году, России будут последовательно предлагать выбор между войной и капитуляцией, добиваясь от России тех или иных уступок, в расчете добиться тех целей, которые США открыто обозначили в 2014 году. Сейчас выбор ровно тот же самый. От него могут попытаться отпетлять, но сама суть проблемы нарастающего давления на Россию по всем направлениям остается неизменной. И включать режим извинений и покаяний в этих условиях (принимая требования МОК, Россия распишется перед всем миром, что два года спортивные чиновники обманывали как мир, так и собственное население), это куда как большая проблема, нежели последствия бойкота, которые также далеко не радостные для отечественного спорта.

На мой взгляд, наивно в рамках поздневашингтонского мироустройства рассчитывать на то, что на Россию будут распространять некие общие правила игры и принимать ее как равную в рамках системы, держатель которой находится в неустранимом противоречии с Россией. Это игра по правилам Вашингтона и смешно ожидать, что это будет честная игра. Бить будут максимально болезненно (предлагая в том числе подобные вилки решений), не обращая внимания на причитания чиновников "Мы хорошие, за что нас так, мы же ничего не нарушили, мы за чистый спорт". За почти 4 года холодной войны с США, РФ добивалась успеха там, где она не играла по чужим правилам, а ломала их, фигурально переворачивая доску с фигурами, как это было в Крыму и в Сирии. Там, где пытались играть по чужим правилам – в вопросах уговаривания Запада снять санкции, в вопросе уговаривания МОК и ВАДА не наказывать слишком сильно, в заигрывании с европейцами дабы они одумались и не засматривались на Вашингтон, результаты оказались известно какими. Санкции только усилились, сборной запретили выступать на Олимпиаде, а на западных границах начали накапливаться войска НАТО. И как не трудно догадаться, этими вопросами контекст отношений с США и их сателлитами не исчерпывается.

И главное – даже принятие этих позорных требований МОК не убережет олимпийцев от последующих обвинений, лишений медалей, банов чиновников и федераций. Скорее наоборот, проявление слабости, не остановит, а только усилит кампанию против российского спорта, ибо слабых бьют, а тех, кто этого не понимает, даже ногами, как в данном случае обошлись с российским олимпийским движением. Плакать, заламывать руки и впадать в истерику тут конечно не надо, это уже случилось и теперь предстоит разгребать последствия, весьма неприятные при любом из вариантов ответа.

Источник: colonelcassad.livejournal.com