Своя игра: как Российская империя объявила бойкот МОК и сама провела Олимпиаду

Лицемерие и политика всегда были спутниками большого спорта. Взять хоть Олимпийские игры в Стокгольме, которые прошли 105 лет назад.

Они стали «эталоном» судейской предвзятости и политизированных решений. В знак протеста Россия тогда объявила бойкот Международному Олимпийскому комитету, решив организовать свою Русскую Олимпиаду.

Владимир Тихомиров рассказывает, из-за чего перенесли соревнования в Киев и как они проходили.

А судьи кто?

Поединок продолжался уже почти десять часов. Борцы, схватив друг друга в стальные захваты, тяжело дыша, топтались на ковре. Пальцы онемели, колени подкашивались, но они не выпускали друг друга из объятий. Стоило дать слабину — соперник тут же провел бы бросок.

Судьи были в замешательстве. Заскучавшие зрители покинули павильон с борцовским рингом. Остались те, кто поставил деньги на исход боя. Самое интересное, что в полуфинале Олимпиады по борьбе сражались двое подданных Российской империи – латыш Мартин Клейн и финн Альфред Асикайнен.

Точнее, Асикайнен выступал под флагом Великого княжества Финляндского – автономии, входившей в состав Российской империи, но обладавшей условной спортивной «независимостью» в рамках международных соревнований. Вопрос победы тут имел политическое значение, никто не хотел уступать.

Бой Клейна и Асикайнена

Наконец, у одного из судей не выдержали нервы:

— Ну и сколько это еще может продолжаться?! Давайте по жребию переведем одного из борцов в партер – хотя бы на минуту.

Жребий выпал Клейну. Стоя на четвереньках, он мог только защищаться. Но как Асикайнен ни старался, ему так и не удалось оторвать его от ковра.

Через три минуты наступила очередь Клейна бороться сверху. Изловчившись, он захватил из-под плеча шею финна. Собрав все силы, Клейн на 10 часу 15 минуте схватки внезапным рывком перевернул соперника на лопатки. Победа!

В историю Олимпийского движения он вошел как самый выносливый спортсмен.

А на следующий день Олимпиады Клейн на негнущихся ногах вышел на финальный поединок против шведа Клаеса Иоганссона. За плечами Клейна было уже 8 боев и 8 побед, швед же провел всего 3 поединка и был выведен в финал как хозяин Олимпиады.

Напрасно российские тренеры умоляли шведов отложить финал хотя бы на один день, чтобы дать возможность Клейну отлежаться и прийти в себя – все шведские судьи были неумолимы. В итоге еле живой Клейн вышел на бой и проиграл.

Возмущению русской прессы не было предела, но шведы лишь раздраженно отмахивались.

Еще один показательный эпизод произошел на соревнованиях по гребле. Когда наш спортсмен Михаил Кузик в одиночной лодке финишировал первым, опередив немца, судьи аннулировали результаты соревнований — дескать, немцу помешал сосредоточиться шум от моторной лодки.

На втором заезде Кузик вновь победил, однако судьи вновь аннулировали заезд – дескать, Кузик помешал немцу тем, что намеренно пересек его курс. На следующий день соревнований неизвестные злоумышленники разбили лодку Кузика, а во второй раз, когда мужественный спортсмен пытался продолжать борьбу на чужой лодке, ему сломали и весла. Протесты русских представителей не привели ни к чему.

Михаил Кузик

Впрочем, шведским судейством были оскорблены не только русские спортсмены.

Настоящим героем Олимпиады 1912 года стал американец индейского происхождения Джим Торп, который завоевал две золотые медали в труднейших видах легкоатлетической программы – в пятиборье и в десятиборье.

При этом победы Торпа были достигнуты не столько за счет подготовки спортсмена, сколько за счет его железной воли. Прямо перед стартом какие-то злоумышленники пробрались в гостиничный номер спортсмена и украли его легкоатлетическую обувь.

В итоге Торп был вынужден бежать (и выиграл обе медали) в двух туфлях от разных пар, найденных в мусорной корзине. При этом ему пришлось надеть дополнительные носки на одну ногу, так как одна из туфель была очень велика.

Тем не менее шведы сделали все, чтобы отобрать у Торпа олимпийские медали. Его победа над шведскими атлетами подрывала расовую теорию о превосходстве белых во всех видах спорта, чрезвычайно популярную в то время в Швеции.

И уже под конец игр чиновники Международного олимпийского комитета, придравшись к тому, что Торп в США играл в бейсбол на полупрофессиональном уровне (а в то время в Олимпийских играх разрешали участвовать лишь любителям), приняли решение о пожизненной дисквалификации спортсмена и лишении его всех медалей.

Словом, нет ничего удивительного, что собрание протестов против несправедливого судейства шведов, изданное после Олимпиады одним из членов МОК в виде отдельной брошюры, заняло 56 страниц текста.

Олимпиады российских спортсменов

В первых играх в Афинах команда России участия не принимала — в стране тогда не нашлось ни одного любителя марафонского бега (главным состязанием первых Олимпийских игр был марафонский бег).

Во второй Олимпиаде от Российской империи участвовало уже трое атлетов – стрелок из лука и два конника.

Зато четвертые Олимпийские игры 1908 года, проходившие в Лондоне, обернулись настоящим триумфом для России: из пяти человек, выступивших под флагом России, трое вернулись с медалями.

Русским героем Игр в Лондоне стал фигурист Николай Панин-Коломенкин — первый в истории российский олимпийский чемпион, пятикратный чемпион России по фигурному катанию, а также теннисист, гребец, яхтсмен, 12-кратный чемпион России по стрельбе из пистолета. Борцы Николай Орлов и Александр Петров получили серебряные награды.

Николай Панин-Коломенкин

Пятые игры 1912 года в Стокгольме уже стали вопросом государственного престижа. В стране появился национальный Олимпийский комитет, которым руководили генерал от кавалерии барон Феофил Егорович Мейендорф и профессор Петербургского университета Вячеслав Измаилович Срезневский. Руководителем же олимпийской сборной Российской империи стал Великий князь Дмитрий Павлович Романов.

На игры в Стокгольм Россия направила самую многочисленную команду – 178 спортсменов-любителей, среди которых был и прославленный фигурист, чемпион Олимпиады 1908 года по фигурному катанию Николай Панин, решивший попробовать свои силы в стрельбе, и лучший российский теннисист начала XX века Михаил Сумароков-Эльстон.

Специально для олимпийской сборной России был нанят огромный пароход «Бирма», на котором и жили русские спортсмены.

Журнал «Русский спорт», отправляя русскую делегацию в Стокгольм, писал:

В последние годы спорт занял в России весьма видное положение, так как в общественном мнении произошел большой поворот и на спорт перестали смотреть исключительно как на забаву богатых людей.

В настоящее время на спорт обращено уже большое внимание в школах и в войсках, это начало приносить вполне реальные результаты в смысле физического укрепления и развития нашей молодежи и отвлечения ее от нездоровых развлечений.

На этот раз официальные круги относятся с полным вниманием к предстоящему выступлению русских спортсменов на мировом соревновании и обещают оказать представителям русского спорта в Стокгольме всевозможное содействие.

Но ожидаемый триумф обернулся конфузом. Россия заработала в Стокгольме лишь 5 медалей: 2 серебра и 3 бронзы. В итоге в командном зачете она поделила предпоследнее место со сборной Австрии.

Собственно, идея бойкота Олимпиады родилась уже во время соревнований. Российская пресса писала:

Нездоровый дух соперничества и национальной вражды царил на Олимпиаде… Шведские руководители соревнований по борьбе не обращали внимания на другие страны и отклоняли вполне обоснованные протесты. Если бы руководители команд не были настоящими спортсменами, многие команды отказались бы продолжать борьбу.

После Олимпиады сторонники бойкота победили. Было решено отказаться от участия в международных турнирах, а вместо этого каждый год проводить в России свои Игры.

«Спортивное поле» вмещало 4,5 тысячи человек

Первым городом, в котором решили провести «пробную мобилизацию всех русских спортивных сил», стал Киев. В нем спешно построили стадион «Спортивное поле» с крытыми трибунами на 1000 мест и открытыми скамьями на 1750 мест, а также площадку на две тысячи стоячих мест.

Спортсменов делали из военных. Бывший капитан 9-й артиллерийской бригады из Полтавы Леонид Беляев вспоминал, как в период Русской Олимпиады его командировали от бригады на офицерские гимнастическо-фехтовальные курсы:

Занятия шли всегда на воздухе, какая бы ни была погода, до пояса мы были раздеты. Поэтому солнце нас превратило за время курсов в совершенных негров… Кроме гимнастики вольной и на снарядах, у нас преподавалась легкая атлетика, фехтование на рапирах, эспадронах и винтовках, рубка и бег в амуниции через препятствия.

Еще мы учились делать сальто, и группа велосипедистов рубила бабки из глины и прутья, как бы с лошадей. Все эти номера были проделаны на гимнастическом празднике.

На мое несчастье, управляя велосипедом ногами на руле, я налетел на бок дорожки, велосипед выскочил из-под меня, и я сел с высоты велосипеда на убитую, как камень, дорожку. Какая-то кость дала трещину. Моя тренировка кончилась, на Олимпиаде я не выступал, хотя мой прыжок без разбега в длину — на 3 м 10 см — был бы там отмечен вторым призом.

Торжественное открытие Первой Всероссийской Олимпиады состоялось 20 августа 1913 года. Оно собрало примерно 10 тысяч зрителей и около 600 участников из 15 спортивных организаций и девяти городов империи.

Русские Олимпийские игры стали во многом революционными: многие состязания шли с обязательной приставкой «впервые».

Так, это были первые в мире спортивные игры, в которых участвовали женщины (и участвовали неплохо: к примеру, легкоатлетка Наталия Попова, преодолев дистанцию в 100 метров за 13,1 секунды, установила мировой рекорд среди женщин, который продержался семь лет).

Попова стала и чемпионкой по прыжкам в высоту. Второй была Анна Раткова. Реакция на достижения женщин в спорте была неоднозначной. Московская газета «Новое время» писала:

Первая Всероссийская Олимпиада благодаря женским прыжкам получает оттенок несколько забавный… С чего это русские женщины распрыгались? Во все века прыгающая женщина была бы сочтена неприличной. Не думаю, чтобы женский спорт прижился в России.

Именно в дни Первой Русской Олимпиады в Киеве в небе над Сырецким воздухоплавательным клубом поручик Нестеров совершил впервые в мире элемент воздушной акробатики, вошедший в историю под названием «мертвая петля» или петля Нестерова.

Впервые в рамках Олимпиады был проведен веломотоциклетный пробег, который стартовал в 3 часа ночи 23 августа с седьмой версты Черниговского шоссе. Из 15 велосипедистов до финиша добрались лишь шесть, из 18 мотоциклистов – лишь семеро.

При этом киевлянин Дмитрий Тевс на шоссе Киев–Чернигов сбил насмерть переходившую дорогу корову. Велосипедист Феликс Рафский, существенно оторвавшись от своих соперников, наскочил на камень и поранил руки и ноги. Получив от врачей первую помощь, Рафский, думая, что проиграл гонку, медленно поехал к финишу, а там уже узнал, что пришёл вторым.

Князь Дмитрий Романов и киевское чиновничество

С Киевской Олимпиады берёт свое начало и история марафонского бега в России. Общественность идею забега на 38 верст 56 саженей (40,7 км) восприняла в штыки.

Марафонский бег – это ужас! — писали газеты. — Это просто варварство! Зачем это, ради Бога, бежать 38 верст?! Вы подумайте, автомобили портятся на таком расстоянии. Неудивительно, если человеку бензина не хватит.

В древности, когда не было железных дорог и телеграфа, такой бег имел смысл как средство передвижения и сообщения, но теперь при автомобилях, телеграфах, когда не нужны, между прочим, быстроходные вести, такой сумасшедший бег не имеет никакого смысла.

На Играх было побито восемь всероссийских рекордов и один мировой. Были, конечно, и критики.

Печально началась и не без позора для киевлян закончилась Первая Русская Олимпиада, — писал репортер журнала «Огонек» О. Гейнце. — Ни одна из арен к открытию не была пригодна для состязаний. Много у экспансивных южан размаха, кипения и доброго желания… но работать за них пришлось петербуржцам: они буквально выбивались из сил, чтобы закончить брошенные хозяевами недоделки.

Были курьезы и некрасивого характера – требование платы за поле спортивными учреждениями, которые сами потеряли права за неуплатой аренды. Сами состязания прошли благополучно, доставив много лавров Петербургу и другим приезжим.

Но когда лауреаты протянули руки за лаврами, таковых не оказалось… В момент раздачи призов созванные на ипподром победители, которым были присуждены золотые и серебряные награды, ушли ни с чем: медали не были готовы!

Но сами киевляне были довольны: 37 из 83 медалей достались Киеву. Петербуржцы взяли 33 медали, рижане — 6, москвичи – 5.

Золотая медаль 1913 года

В 1914 году в Риге прошли игры Второй Русской Олимпиады. Еще через год Россия приняла решение вернуться в Олимпийское движение – в 1915 году страны-участницы Антанты обсуждали проведение новых Олимпийских игр, которые должны были стать символом послевоенного мира.

Но на VII играх в Антверпене в августе 1920 года ни российских, ни советских спортсменов не было.

Владимир Тихомиров