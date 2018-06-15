Что кроется за призывами к бойкоту ЧМ-2018

Источник: riafan.ru

Каждый раз, когда Россия проводит крупное международное спортивное мероприятие, кто-то выступает с призывом его бойкотировать. Почему?



Потому что это элемент информационной войны. Когда все говорят об Олимпиаде или чемпионате мира по футболу, то призыв к его бойкоту сразу звучит громко и веско. И тут самое время обвинять и обвинять.

При этом никакого бойкота в действительности не происходит, да и авторам подобных интервью бойкот не нужен. Им нужны отрицательные эмоции в душах западного обывателя, сомнения в сердцах российских граждан и информационный повод попиариться.

Настоящий бойкот в истории нашей страны был лишь один раз — когда на Олимпиаду в 1980 году в Москву не приехали делегации целого ряда стран. Поводом стал ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. С высоты сегодняшнего дня тот бойкот выглядит абсурдом. Мы свои войска из Афганистана вывели, а Запад (прежде всего — США) туда своих солдат, наоборот, ввел. Выходит, надо бойкотировать США и другие страны НАТО? Нет — надо вновь бойкотировать Россию!

В чем сегодня обвиняют нас? И кто на этот раз решил плюнуть в адрес России накануне футбольного праздника, который пройдет почти по всей территории Российской Федерации?

Писатель Михаил Шишкин, чье имя вряд ли известно широкому читателю, дал большое интервью авторитетной швейцарской газете Tages Anzeiger. Опубликовано оно в разделе «Спорт», но имеет при этом совсем не спортивный заголовок: «После Сочи наступил Крымский кризис — что последует за чемпионатом мира?».

Писатель Михаил Шишкин

Весьма любопытно: складывается впечатление, что это совсем не спортивное название интервью было исправлено, а ранее оно было вообще непотребным с заголовком: «ЧМ не для того, чтобы лизать Путину сапоги».

Оставим на совести газеты подобные изменения и повнимательнее приглядимся к самому тексту.

«[Президент РФ Владимир] Путин злоупотребит играми чемпионата так же, как он злоупотребил Олимпиадой в Сочи. Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом, — подчеркивает Шишкин, напоминая одновременно о «широчайшем распространении допинга». — После Сочи произошла аннексия Крыма, затем началась война на Украине. А что будет после финала ЧМ? Поэтому я призываю Федеральный совет, правительство Швейцарии, а также правительства других демократических стран, бойкотировать этот чемпионат».

Выступать с призывом к бойкоту за несколько дней до начала чемпионата мира может только тот, кто не бойкот хочет устроить, а вывалить в бочку информационного меда свою ложку совсем иной субстанции. Просто испортить праздник, очернить его.

В этом нет ничего нового. Ни ситуация на Украине, ни Донбасс, ни Крым не имеют никакого отношения к ведению информационной войны со стороны Запада. Повод для очернения и бойкота всегда придумывается, и он всегда разный.

В начале февраля 2014 года стартовала Олимпиада в Сочи. В тот момент государственный переворот в Киеве ещё не произошел, никаких событий не было в Крыму, гражданская война в Донбассе не могла присниться даже самым большим пессимистам. А призывы к бойкоту «русской Олимпиады» были. Мы сейчас уже просто это забыли.

Давайте вспомним:

— Член сената США Линдси Грэм в июле 2013 года призывает увязать угрозу бойкота Олимпиады с отказом России в выдаче экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. То есть надо бойкотировать Игры в Сочи, потому что Сноуден сидит в Москве.

— Тут же с призывом бойкотировать сочинскую Олимпиаду выступили американские гей-активисты. Россия обвиняется в принятии «гомофобских законов», «поддержке гомофобии» со стороны государства. То есть надо бойкотировать Игры в Сочи, потому что в России «обижают» представителей секс-меньшинств.

— Бойкотировать Игры в Сочи призывает Михаил Саакашвили, который ещё не знает, что скоро ему придет пора отправиться на Украину и стать главным клоуном украинской политики.

— Президент Германии Йоахим Гаук не приедет на Олимпийские игры в Сочи. При этом в его администрации опровергли информацию, что это бойкот. В то же время Der Spiegel сообщил, что таким образом президент «выступает против нарушений прав человека в России».

Сегодня такие, как Михаил Шишкин — те, кто призывает к бойкоту, про «бедных гомосексуалистов» молчат. Рассказывают нам про Крым, Донбасс. И про то, «что оппозиционеры, журналисты и деятели искусства будут сидеть по тюрьмам». Когда читаешь такие строки, охватывает недоумение: о ком пишет Шишкин? Какие «оппозиционеры» сидят по тюрьмам? Вон главный «оппозиционер» Навальный никак в тюрьму попасть не может, как ни старается регулярно нарушать условия по своим двум не имеющим аналогов в природе условным срокам! Что за журналисты и деятели искусства (именно так — во множественном числе) сидят «по тюрьмам»? Ничего этого в природе просто не существует.

Михаил Шишкин живет в Швейцарии уже 23 года

Но Шишкин может об этом и не знать. Почему? Да потому что он уже 23 года живет в Швейцарии. В 2013 году Михаил Шишкин тоже откровенничал большим тиражом. В интервью одному из изданий под громким заголовком «Только когда вам заткнут рот, вы поймете, что такое воздух» он рассказал свою историю. В 1995 году он женился на швейцарке и уехал из России. Есть в этом интервью Шишкина и ключевая фраза: «Так что в начале Швейцарии была любовь, это не было политической эмиграцией». Михаил Шишкин живет в Швейцарии уже 23 года. Уехал туда «по любви». Никакой политики в этом не было. И перед чемпионатом мира он «прозрел». Вдруг. Разом. И сказал, что «мы освободили Европу от одного фашизма и навязали ей другой». В довершение хочется отметить, что подобные «бойкотеры» и «оценщики» политики России, живущие на Западе, всегда с пренебрежением относятся к своему народу. Вот и по мнению Михаила Шишкина в России «в результате отрицательного отбора остались только те, кто усматривает в молчании и в согласии с властью самую перспективную и эффективную стратегию элементарного выживания. Людей нельзя в этом упрекать. Они хотят выжить. Остальные либо оказываются в тюрьме, либо в эмиграции». Точно такие же слова можно прочитать в высказываниях «оппозиционеров», которые уезжали из царской России, то же самое писали те, кто уехал из СССР. Один текст, один и тот же взгляд. Смысл его прост — Россия всегда неправа. Вот с таким пониманием того, кто, зачем и что пишет и призывает к бойкоту важных для России международных мероприятий, и надо относиться к подобным персонажам и их заявлениям.

Автор: Николай Стариков

Источник: nstarikov.ru