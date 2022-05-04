В России, наблюдая тот ад, который творят бандеровские нацики, многие люди задаются сакраментальным вопросом: как же так случилось, что добрые, славные, милые и щирые украинцы, поющие такие задушевные песни, могли в одночасье превратиться в исчадие ада? Что произошло, что случилось с ними? У меня нет на это исчерпывающего ответа. Но то, что я испытал на себе, позволяет кое о чем судить…

После так называемой горбачёвской перестройки, особенно в начале лихих ельцинских времён на моей Украине очень активно, бурно стали шириться лютый национализм бандеровского разлива и почти животная ненависть ко всему советскому, русскому. Помнится, я тогда искренне недоумевал от такой внезапной, вдруг как бы ниоткуда взявшейся враждебности. И пребывал в душевной растерянности. Потому как враждебность та, по моим соображениям, никакими объективными причинами – ни идеологическими, ни экономическими – со стороны «старшего брата» никак не провоцировалась. Жил я уже два десятилетия в России и воочию наблюдал почти сиамскую слитность наших двух народов. Тогда же мой школьный товарищ (на одной парте сидели) начал строить в Могилёв-Подольске теплицу для выращивания огурцов и помидоров. За всякой строительной мелочью наезжал с Украины в Москву. На всю катушку пользовался моим служебным автомобилем. С рабочего и домашнего моих телефонов сотнями наговаривал ещё вовсе даже не деревянных рублей. С помощью моей старшей дочери учредил в Москве фирму, чтобы сподручнее было вести всякие гешефты. Вот красноречивая дневниковая запись той сумасбродной поры: «15.11.92, воскресенье. Ко мне приехал Славик Мыс-кий. Тоже гусь хороший. Собрался в Уфу за нефтью, рассчитывая получить за неё 150 миллионов (!) рублей, а у меня деньги занимает для своих мелких расходов, продукты в дорогу я ему покупал». В результате Славик нефть раздобыл. Тогда это было в порядке вещей. На столичную фирму закупил несколько автомобилей «Волга». И построил-таки гектар теплицы. Пробивными качествами обладал завидными.

…Помню, как-то сидели мы у меня на кухне и вели нескончаемые споры «о текущем моменте». Дружок на чём свет стоит костерил Кравчука, за то, что отдал русским ядерное оружие ни за понюх табаку. «А зачем Украине-то оружие?» – «Как зачем? Ведь враг под боком!» – «Какой враг?» – «Россия» – «Славик, как у тебя язык поворачивается говорить такое о стране, из которой ты уже почти год вывозишь уйму всяких ценностей? Как минимум это не порядочно» – «Много ты понимаешь о порядочности. И потом, одно другому не мешает А москали никогда не были и не будут нам братьями».

Когда в ход шли уже такие «аргументы», я спор обычно прекращал. Потому что дальше мог быть только мордобой. А тупую националистическую зашоренность дружка объяснял для себя тем, что его «скурвила» не прекращающаяся на моей малой родине пропаганда антисоветизма и антирусизма, уже тогда доносившаяся, как говорится, из каждого утюга, лившаяся из каждого сливного бачка. Однако, догадка моя верной была лишь отчасти. Со временем я с обречённой досадой, даже с негодованием стал понимать, что моим землякам присущ, увы, ещё и некий особый вид укросвинства и даже укросатанизма, нашедший своё отражение в устном народном творчестве. Ведь далеко не случайно именно об украинцах тогда ходили анекдоты типа «не съем, так понадкусываю», «а нас за що?», «три хохла – партизанский отряд с предателем» и тому подобное. И через одну в каждой байке – виделась скрытая или явная ненависть к старшим братьям, которых как бы не грех немного и нагреть. А в устном своём творчестве народ никогда не ошибается.

Тупые злоба и вражда стали краеугольным камнем в «розбудови новои Украины». Причём эти низменные чувства, ничем не были мотивированы, кроме исторических (скорее, истерических) претензий. Кругом безосновательных. Ибо никто в мире не принёс украинцам столь много добра и пользы, как русские люди.

Главная беда украинцев, вдруг возненавидевших Россию, заключалась в том, что они были «ушиблены» точно тем же необоснованным высокомерием, что и лилипуты-прибалты, получившие от советской власти невиданные за всю их историю преференции. Более в привилегированном положении у той власти находились только грузины. А третье место в получении щедрот от «ненавистного тоталитаризма» прочно принадлежит Украине. Невиданно мощная тяжёлая и лёгкая промышленности, наибольшие вложения в сельское хозяйство, потрясающее развитие науки, техники, культуры, наконец, неслыханные территориальные приобретения: юго-восточный регион, западные области, Крым. И за всю эту космически неизмеримую щедрость русских – «в благодарность» – такая вот фантастически тупая, клиническая ненависть к ним. Многих, а со временем и большинства – от президентов, каждого последующего хуже предыдущего, до отдельного укроиндивида.

Живущий в Европе блогер Михаил Шпир пишет: «Настоящее оружие Путина против Европы – это не ракеты, не газ за рубли и даже не «Раша Тудей». Настоящее оружие – это миллионы украинских беженцев, которые за несколько недель «обукраинили» лучшие европейские города и превратили их в настоящие свинарники. Исторической центр Вены входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Австрийцы очень педантично и щепетильно относятся к своему жизненному укладу. В этой стране царит порядок и какое-то невероятное библейское спокойствие. Люди не нарушают правила парковки не потому, что установлены высокие штрафы, а потому, что осознано берегут свой комфорт, красоту родного города и правила сосуществования. С наплывом украинских беженцев начался полный ужас. Заполнены все парковочные места, беженцы норовят занять полосу общественного транспорта и мешают работе городских служб, каждое воскресенье на площади Музейного квартала собираются тысячи «майданутых», оставляя за собой не только тонны мусора, но и акустического шума. Для австрийцев это страшнее удара комплексом «Кинжал». И так происходит в остальных столицах. В Риге «майданутые» орут в костюмах зомби, в Кишиневе раскрашивают памятники в сине-желтый и заставляют общаться с ними на украинском. В дорогущем Стокгольме требуют бесплатно таких условий размещения, которых не могут себе позволить большинство шведов. В Чехии ложатся на асфальт, перекрывая дороги».

А вот украинец-беженец из Германии жалуется землякам на видео в телефоне: «Ребята, смотрите, в каких условиях живут украинские беженцы в Германии. Нам устроили концлагерь. Люди живут просто в палатках в баскетбольном здании. В холоде, в голоде. Сегодня нам заявили, что мы сами должны готовить. Сами должны убирать за собой. Сами мыть туалеты. Они от всего отказываются. Мы сами должны искать квартиры. Условия ужасающие! Холодная вода. Общий душ. Посмотрите только, как дети живут. В каких условиях! (на самом деле никаких ужасающих условий на видео и близко не видно!). За это наши хлопцы погибают? (говорит на русском языке с украинским выговором). Смотрите, женщина в шапке спит, а дети – одетые. Это просто кошмар! Спасибо большое за такой прием! Никого не оформили, никаких документов не выдали. Никаких соцвыплат. Ничего! Что нам делать дальше, к кому обратиться?».

Украинская беженка (легко найти в соцсетях), изъясняющаяся исключительно на матерном языке, объясняет жителям Эстонии, что у них нищая и никому не нужная страна, которая живет только благодаря украинцам, особенно сейчас, когда к ним прибыло такое благо в лице беженцев. А если кто требует от украинцев чего-то или ему не нравится поведение беженцев, то они (эстонцы) должны «валить» из Эстонии! Если «тормоза-эстонцы» не поняли, то она им вколачивает это несколько раз: «Валите!». Господа-прибалты, вы посадили свинью за стол? И куда, полагаете, она ноги денет?

Ничего, время – лучший лекарь и самый справедливый судия. Поэтому рано или поздно байданутая Европа очнётся. Несмотря на массированную пропаганду, европейцы должны же, в конце концов, сами убедиться, кто такие нынешние украинцы и в чем их фундаментальное отличие от русских.

Первые постоянно ноют и что-то требуют, не давая ничего взамен и не задумываясь, что пора бы уже начать кардинальным образом менять собственную жизнь, а не вечно «майданить» и ныть. Впрочем, об этом ещё и наши классики предупреждали: «У хохла бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает» (Н.Гоголь). «Наиважнейшею приметою хохлятского народа есть его садисткая жестокость» (М. Горький). «Ох как тяжко жить на Украине, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства» (С. Аксаков). «Хохол есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете» (И. Тургенев). «Хохлы упрямый народ: им кажется великолепным все то, что они изрекают, и свои хохлацкие великие истины они ставят так высоко, что жертвуют не только художественной правдой, но даже здравым смыслом. Эти упрямые мужики всегда хватаются за великое, потому что не умеют творить малого. Это глубокомысленные идиоты, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имеют ни в голове, ни в сердце» (А. Чехов).

Все годы советской власти, да почитай и до Майдана-2014, мы не замечали (или не хотели замечать?) этих мудрых мыслей классиков, которые, конечно же, не случайно рассуждали на столь болезненную тему.

А как скрывали мы сами от себя в архивах зверские преступления бандеровцев-укрофашистов. Ну как же – братский народ, зачем его травмировать. А ещё, вослед Льву Гумилёву, с тайной надеждой думали, что вот когда украинец поумнеет, он станет русским. Да ничуть не бывало!

Оставленный без присмотра старшего брата, украинец в своей хмельной самостийности всё профукал из того состояния, которым от щедрот своих одарил его русский народ. За три десятилетия украинская промышленность, сельское хозяйство и наука просто стёрты в пыль. А ведь Россия создала государство Украина, собирая её по кусочкам, по лоскутам. Одарила её землями, просторами, сформировала и укрепила.

Всегда чтила и уважала Украину, обустраивала её, вкладывала в неё сердце и душу, не говоря уже о деньгах. Это именно Россия отстроила украинские города после столь ныне любимого там Гитлера-«освободителя», который от «неньки» камня на камне не оставил. Когда Украина «взалкала нэзалэжности», Россия взяла на себя все её долги. И продолжала содержать Украину. Когда украинским гражданам стало негде работать, Россия принимала их у себя, отдавая им рабочие места и зарплаты своих граждан. Когда Украина «майданила» – Россия призывала её опомниться. И продолжала содержать, кормить, увещевать всю эту хамскую свору неблагодарную. А ей всё было мало. Жадная свора не унималась, и всё требовала: «Дайте, дайте! Газа! Нефти! Света! Денег! Дайте! Дайте! Да непременно на халяву! Сволочи, мало дали! Всё давайте!». Будь моя воля, я бы в законодательном порядке запретил самопожертвование. Оно всегда развращает тех, ради кого приносятся жертвы.

Украинцы до краёв развращены благородством и милостью россиян. Поэтому и не сумели ничего сохранить из российского наследия. Всё по ветру пустили. До копеечки, до грошика. И при этом взрастили целые поколения бесов с чёрными душами, которые только и умеют, что хаять благодетеля. И всё норовят залезть к нему в карман. И грызут руку дающую. И вытирают ноги о его милосердие.

Вот откуда произрастает это запредельное хамство и остервенелое жлобство «отдельных представителей братского народа»? Только думается мне, что не только нацистской «пропагандой в законе», ныне процветающей на «нэзалэжной», оно провоцируется, но и передаётся по наследству от отца с матерью. Как пройдешь тут мимо воспоминания польского еврея Томаса Блатта: «Я не могу сказать, что Демьянюк (страшный надзиратель, уничтоживший тысячи людей – М.З.) был в Собиборе. Но я вам могу сказать, что украинцы были хуже всех, они были везде и творили все, что угодно».

А вот что пишет известный британский социолог Майкл Манн: «Многих лагерных охранников называли украинцами. Некоторые исследователи считают, что это и были украинцы. И нацисты, и евреи вешают это клеймо на вспомогательный персонал всех концентрационных лагерей в Восточной Европе. Возможно, что украинцы действительно были самой большой этнической группой в лагерной охране, но, скорее всего, это надо воспринимать как произвольный термин, такой же, как «еврейские прихвостни большевиков» или “украинские прислужники немцев” – два народа-отщепенца, но с абсолютно разными возможностями сеять смерть. И чаще всего украинцев ставили туда, где требовалась особая жестокость. Один из них рассказывал: “Когда мне дали дубинку, я почувствовал себя совершенно другим человеком”. Узники говорили, что некоторые были исчадиями ада, а другие казались нормальными людьми. “Когда я смотрел на них и слушал, как они поют “Думку”, да с такой тоской, я не мог поверить, что те же самые славные ребята, только что беспощадно расстреляли в лесу партию заключенных”, – вспоминает один из выживших».

В следующем примере уж точно наличествует определённая генетическая ущербность, передавшаяся по наследству. Года три назад случайно встречаюсь в санатории Марфино с однополчанином по газете «Красная звезда» Сашей Ол-ником. Обрадовались друг другу, обнялись – лет пятнадцать не виделись. Вечером я с бутылкой коньяка завалился в гости к коллеге. Слово за слово, конечно же, мы вырулили к событиям на нашей малой многострадальной родине. И вот тут-то я натурально охренел (простите за сленг). Мой собеседник, брызжа слюной, не просто повторял зады бандеровской, порошенко-вальцмановской идеологии, царившей тогда на «нэзалэжной». Он с лютой агрессивностью одобрял (!) убийство Олеся Бузины и сожжение одесситов! А Россию при этом поносил последними злобными, подзаборными словами, которые я даже повторять брезгую. Передо мной в исступлённой ярости витийствовал с самыми лживыми аргументами ярый враг страны, которая его и меня вскормила, выучила, дала возможность проявить себя в профессии и в жизни. Дальнейшее общение с таким, с позволения сказать, коллегой становилось невозможным…

И вот я опять пытаюсь понять: ну ладно нынешние бандеровские нацики. Их годами, десятилетиями кувалдой обдалбливала средневековая, античеловеческая пропаганда, вот уже треть века царящая на Украине. Но Ол-ник-то с капитанов трудился в России, в «Красной звезде». Несколько лет провёл спецкором в Афганистане, а после – посткором по Московскому военному округу. Уволившись в звании полковника, работал в военном информагентстве. Сын его – офицер в российских органах. И вот оказался такой гнусной сволочью.

Полковник Виталий Мороз, земляк, в разное время бывший нашим с Ол-ником начальником в «Красной звезде», говорит, что у всех выходцев из Тернопольской области бандеровщина впитана с молоком матери, и наш сослуживец её умело скрывал до поры до времени. Сдаётся, что утверждение это верно лишь отчасти. Потому как получается, что какая-то там фантомная бандеровщина в результате сильнее мощнейшей государственной идеологии, которой мы все служили и которую в меру своих сил-способностей проводили в жизнь.

С началом Спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской республик на моей малой родине поднялся великий, вселенский вой: «А нас за що?». Когда восемь лет кряду вояки-бандеровцы утюжили донецкие и луганские жилища, никому из земляков и в голову не приходило задаться всё тем же простым вопросом: «А их за что?».

Притёрлись, свыклись. Ходили на так называемое АТО*, как когда-то ездили на газовые вахты Уренгоя. А ещё посылали в детсады ОРДЛО – так называли непокорённые земли Донецка и Луганска – снаряды со зверскими надписями: «Всё лучшее – детям». И никто никого не осуждал. Как что-то само собой разумеющееся избрали себе после президента вора и лжеца – президента лжеца, клоуна и наркомана. И клинические укрожлобство, укросвинство, укросатанизм с чумной скоростью стало распространяться по всей нэньке-Украине.

Вот заметка из украинской Интернет-газеты «Цензор. НЕТ» от 19.02.2010 года (правописание сохранено): «Сегодня 56-я годовщина вхождения Крыма в состав Украины. С праздником, россияне!

19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ “О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР”. Что кроется за этой исторической справкой? Если выражаться словами Проханова, за ней кроется “метафизика”. Т.е. тотальное историческое невезение россиян и цивилизационная бесперспективность.

Москали, только такие феерические идиоты как вы могли так просрать самый лакомый кусочек всего бывшего совка. Просрали, а потом ещё по пьяне и узаконили это!

Эта ваша боль, ваше унижение, ваш позор! Живите и мучайтесь с этим вечно!».

Каково?! Дичь эта сумасшедшая исторгнута за четыре года до Майдана, за двенадцать лет до Спецоперации. И хоть одна душа на Украине встрепенулась? Хоть кто-то заметил хотя бы ради элементарной объективности: постойте, братцы, да ведь россияне уступили нам Крым по доброй воле. Это нам дар. За что же мы о них так несправедливо и зло? Нет. «Схавали», как проглатывали доселе бредни академика Брехуненко о Христе и Будде украинцах, как молчаливо мирились с лозунгами: «Москаляку на гиляку!», «Москалив – на ножи!», «Бандера прыйдэ порядок навэдэ!». Тотальное умопомешательство, клинический укросатанизм. И лечить их можно было только радикальными средствами. Ибо нельзя у порога своего дома терпеть подобное бесовство.

И, наконец, о Шарие. Талантливый публицист, придумавший самому себе профессию медиаэксперта. Он стал первым украинским журналистом, получившим в Европе политическое убежище. Как и Виктор Медведчук, он стойко позиционировал себя просвещённым националистом и не признавал Крым российским.

Хотя просвещённый националист для меня лично сродни прогрессивному ретрограду. Ну да ладно. Всё я прощал Анатолию за его бесстрашное сражение с Порошенко. Во многом благодаря ему этого упыря и удалось сковырнуть. Поддержал Шарий на первых порах Зеленского. Но, быстро разобравшись в его гнилой, подлой сущности, и с ним стал люто воевать. Маленький и злопамятный бонапартик бросил на Анатолия всю мощь собственной репрессивной государственной машины. Против блогера возбудили десяток уголовных дел. Ликвидировали созданную им политическую партию. В уголовном порядке преследовали живущую на Украине тёщу. Жене и маленькому ребёнку Анатолия постоянно сыпались угрозы физической расправы. И тем не менее начало Спецоперации российских войск на Украине Шарий встретил, что называется, в штыки. Многие на «нэзалэжной» в одночасье забросили на антресоли свои прогрессивные воззрения и стали осуждать Россию, превратившись в ярых русофобов. В отличие от этих, переобувшихся в воздухе, Толя не стал бить себя во впалую патриотическую грудь, а, как деятельный человек, наладил на своём чате круглосуточное дежурство, помогая землякам решать проблемы, возникшие из-за боевых действий. При этом сами боевые действия осуждал гневно и постоянно.

В начале апреля к дому Шария в Испании ночью пришли 16 (шестнадцать!) посланников Зеленского. Анатолий вышел к ним с женой и охранником. Парочку так называемых укропатриотов наградил тумаками. А утром его вызвали в полицию, как «проявившего агрессию к 16 (шестнадцати!) мирным гражданам Украины». Всё правильно: цэ – Европа. Пришедшие глубокой ночью под дом Шария, как он сам их прозвал анималс (животные), поносили его всячески. Угрожали смертью ему, жене и сыну. А когда получили отпор, быстренько состряпали заявление в полицию: «А нас за что?». И вот уже Шарий стал агрессором!

Чемпион ютюба, у которого миллионы подписчиков и миллиарды просмотров, задаёт своим сторонникам вопрос: «Вы не находите аналогий с происходящим? Потому что я нахожу!».

Толя, твой вопрос – риторический. Потому как всем всё ясно. Но твоё прозрение дорогого стоит. Гангрена, брат, не лечится – надо резать. И гиены уговоров не понимают. Они нападают до тех пор, пока не получат по заслугам. Ты поэтому как первая ласточка, которая весны ещё не делает. Но за ней прилетят другие. И на нашей с тобой малой родине наступит весна. Обязательно наступит.





