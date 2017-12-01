Путин хочет видеть молодежь здоровой!

Президент Российской Федерации не упустит возможность поговорить о здоровом образе жизни и о том, как культивировать его в молодежной среде.

29 ноября состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и работников ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с перспективой развития международного сообщения, музеем железнодорожного транспорта, а также перевозками иностранных футбольных болельщиков.

При ответе на вопрос, что помогает найти силы и энергию при плотном графике президента, Владимир Владимирович перешел к теме спорта. Как известно, он является приверженцем здорового образа жизни, считая, что если побуждать людей заниматься физической культурой и правильно питаться, то успех во всех делах непременно будет обеспечен.

В связи с этим глава государства вспомнил о своем недавнем визите в «Артек» в июле 2017 года. На встрече с детьми он не раз говорил о важности создания здоровой среды вокруг молодежи и воспитании подрастающего поколения, увлеченного спортом. Также президент отметил хорошее оснащение лагеря и ориентированность на здоровый образ жизни.

Действительно, благодаря глобальной реконструкции международный детский центр предлагает ребенку занятия различной спортивной направленности: вольная борьба, аэробика, командные виды спорта, шахматы и даже парусная регата. Благо пространство и финансирование лагеря позволяют сделать спорт доступным для юных гостей. На территории «Артека» имеется комплекс с двумя бассейнами, современный скалодром, веревочный парк, три теннисных корта.

Пребывая в тематических отрядах, дети получают навыки в соответствии с их направленностью. К примеру, ребят из морского отряда инструктора-педагоги учат вязать морские узлы, грести и управлять шлюпкой на веслах и под парусом, действовать в экстремальной ситуации в море, а также общаться с помощью флажного семафора. «Я занимаюсь парусным спортом и продолжаю обучение в «Артеке», – сказал Родион Гаврюшенко из Санкт-Петербурга. – Мне нравится здесь атмосфера, и мы скоро будем выходить в море. Это очень круто».

Разумеется, здоровье – это не только спорт, но и правильное питание. В «Артеке» оно пятиразовое, организовано по принципу «шведский стол». Из трех комплексов блюд, ребята могут выбрать наиболее понравившийся. Дети ежедневно получают большое количество фруктов и овощей, а вот вредные для организма острые, жирные и соленые продукты для столовых «Артека» – табу.

На сегодняшний день самый большой детский центр в мире одновременно принимает 3,5 тысячи артековцев. «Увеличение количества детей не самоцель, а стремление к доступности «Артека» для российских регионов. Вне зависимости от места проживания и достатка семьи активные школьники должны получить возможность попробовать себя в конкурсе на путевку и стать артековцами», - отмечает директор лагеря Алексей Каспржак. «Артек» считается лучшей международной площадкой по оздоровлению и отдыху детей. В 2016 году по результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей Международный детский центр «Артек» признан лучшим в Российской Федерации.