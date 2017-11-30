Принципы проекта “Лагерь навыка” (Познавательное ТВ, Кирилл Лебедев)

Кирилл Лебедев: Принципы проекта “Лагерь навыка”. Современная официальная педагогика ограждает ребёнка от опасностей, тем самым лишая его развития. Детям нужна иная воспитательная среда, в которой формируются настоящие мужчины и женщины. Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017.

Сайт “Лагерь навыка”: http://www.skillcamp.ru

Содержание:

0:01:11 – воспитательная среда для ребёнка

0:04:33 – учителя – мужчины

0:05:24 – что такое “Лагерь навыка”

0:07:03 – северная педагогика

0:08:14 – современная педагогика и опасность

0:12:46 – зоны опасности и развития в “Лагере навыка”

0:17:25 – где брать нормальных педагогов?

0:22:56 – воспитание мальчиков и девочек в “Лагере навыка”

0:26:50 – программы воспитания детей и родителей в “Лагере навыка”

0:32:15 – поиск собственного пути для ребёнка

0:35:38 – зимние программы в “Лагере навыка”

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com