Принципы молодёжной политики

Концептуал СМИ Где мы стоим. В ожидании Комсомола

Современная молодежная политика в России напоминает «призрак коммунизма», который бродит по Европе. Все понимают, что она должна быть. На нее выделяются средства. Но твердо определить, в чем она заключается, и какой должна быть, до сих пор не получается. Мы слышим очень много слов о том, какую верную работу вели пионерия и комсомол. Но не понимаем, как возродить эти системы.

Все, что можно сказать о текущей ситуации в молодежной политике и молодежных движениях – это буквально «в ожидании комсомола». Все понимают, что чего-то не хватает, но вот при ответе на вопрос, как этого достичь, замирают в неловком молчании. Давайте вместе выйдем из этого порочного круга. На уровне идей – да, но это и есть самое главное.

Зафиксируем исходную ситуацию: сегодня в России нет национального молодежного движения. Нет государственной идеологии. Нет вертикальной структуры, которая отвечала бы за молодежь от региона до страны и имела бы нужные ресурсы. Как следствие, не может быть и молодежной политики как системы мер, направленной на достижение целей государства в отношении молодого поколения.

В целом, понятие «молодежи» достаточно сложное и связано как с социальным параметрами человека, его сравнительно низким достатком и опытом, покровительственным отношением окружения, получением образования и пр., так и с его психофизиологическими параметрами: тягой к самоутверждению, совершению своих ошибок, недоверию авторитетам, максимализмом и др. Безусловно, что для верного формирования молодежной политики нужно было бы делить «молодежь и еще на несколько групп:. от 14 до 18, 18-25, 25-35 лет, например. Любое такое деление также зависит от конкретных условий общества, страны и культуры.

Наконец, цели государства в отношении любой социальной группы, включают много общего. В отношении молодежи: обеспечить ее лояльность режиму и старшим, жизнеспособность, овладение профессиональными и социальными навыками, что нужны нации, желание и готовность служить Отечеству, приносить жертвы во имя его, любить и связывать с ним свое будущее. А также трансляция национальных традиций, уклада и образа жизни, которые делают Россию уникальной страной, державой и цивилизацией.

Естественно данные цели мы выводим из сущности государства как организации всего общества, нацеленной на его выживание и развитие человеческого потенциала в неограниченном будущем. Все остальное есть искажение сути государства и практически ведет к гибели.

Мы хотим показать, каким образом в современных условиях могут и должны достигаться цели молодежной политики. Но любой взгляд в будущее должен опираться на знание прошлого.

Новая Россия, вызовы и задачи молодежной политики

Цивилизационная катастрофа гибели Советского Союза ужасна и многолика в своих последствиях, цену за этот момент слабости мы будем платить еще долго. Согласно теме нашей работы твердо и честно осознаем те условия, которые сложились в нашей стране за последние 24 года для молодежи и в сфере молодежной политики.

Утрата государственной идеологии даже на уровне Конституции сделала в принципе невозможной существование молодежной политики как целенаправленной системы мер. Если вся система не ставит перед собой целей и не видит пути – а именно этим и занимается идеология» – то тем более, отдельные ее части в лучшем случае будут работать «на выживание» и «надо же что-то делать», чтобы освоить бюджет. Эта ситуация, к сожалению, сохраняется и по сей день. Каждый год объявляется то «Годом Волонтера», то «Годом Юбилея Победы», и под эти меняющиеся темы строятся планы, выделяются финансы и проводятся мероприятия. Это лучше, чем ничего. Но это символизирует отсутствие либо имитацию молодежной политики.

Общеизвестно, но надо упомянуть, что никакой национальной организациилибо движения, сопоставимого с Комсомолом по своему охвату не было создано и не существует.

Нет ни одного субъекта политики, который в национальном масштабе отвечал бы за молодежь, имел бы для этого ресурсы и нес ответственность за неудачи либо успехи. Не с кого спросить да и неизвестно, что спрашивать. Воспитание будущего нации – сложное дело, гораздо проще отчитаться за количество и перечень проведенных мероприятий. Что и происходит. Сущность подменяется формой, имитацией.

Мы не склонны к пессимизму. Многое делается для молодежи. Есть и лагеря, и кружки, и досуговые центры, и профориентация, и порой даже намеки на военно-патриотическое воспитание. Но это не политика! А буквально поденная работа. Нет системы и твердых целей воспитания, твердого государственного заказа на то, какая нужна молодежь.

Помимо слабости самого государства, изменилась и среда. Свободное движение информации, полная доступность для западной массовой культуры, отсутствие фильтров, цензуры и барьеров для враждебного и разлагающего влияния СМИ – вот еще одна примета времени. То же касается и товаров. Сегодня любое воспитательное усилие сталкивается не просто с заманчивым образом “заграницы”, но с повседневным ее влиянием, альтернативой; которая на каждое утверждение доблести, долга, и культуры творения, тихо, но постоянно шепчет о комфорте, индивидуализме, радости потребления. Практически молодежная политика должна разворачиваться в условиях психоисторической войны. Войны уже за то, чтобы это была наша молодежь, а не внутренние эмигранты.

В современных условиях, к глубокому сожалению, происходит общий упадок коллективных форм деятельности, молодежи особенно: утрачивается даже на уровне семьи, когда и мама, и папа могут быть на работе до 20 или даже 23 часов. Что связано с экономическим укладом саморазрушения, где огромное множество профессий не получают должной оценки, и люди вынуждены работать сверхурочно либо в нескольких местах! Далее – большое количество бессмысленной домашней работы, в школе, колледже, которая по итогам все равно не усваивается и не дает твердых знаний, но пожирает время.

Система образования, которая отказалось от воспитания в принципе и сняла с себя ответственность за будущее, создает лишь «квалифицированного потребителя» по словам бывшего министра образования Фурсенко.

Наконец информатизация повседневной жизни. Когда следуя естественному «легкому пути» и соблазнам мира сего, молодой гражданин проводит много времени в телефоне, планшете, онлайн-играх или просто социальных сетях. Туда выводятся даже дневники, общение, игры с друзьями. Таким образом, здоровый и полезный молодежный коллектив практически распадается. В классах нет традиций взаимопомощи и шефства над отстающими, нет коллективного труда на субботниках, нет даже традиции честной школьной драки «стенка на стенку».

«Изоляция в Сети» –это проблема и вызов времени, с которым мы обязаны справиться.

Но есть в современной обстановке и то, что поможет возрождению молодежной политики нации. По диалектическому закону отрицания отрицания, избыток западного влияния, его агрессивность и навязчивый характер, затянувшаяся пауза в молодежном движении – все это порождает тоску по Правде, желание вернуться к истокам и традициям. Почувствовать себя русскими, творцами, а не потребителями вторичной культуры запада. Святое место не терпит пустоты. Как следствие, мы наблюдаем по всей стране уникальное явление молодежной самоорганизации. Возникают сотни спортивных и патриотических движений, сообщества защиты нравственности, «Русский значит трезвый», «Русские пробежки», волонтерские, поисковые движения. Клубы русского стеночного боя и народных забав. Создаются и межрегиональные движения, которые замахиваются на действительно полную повестку дня молодежи – например, «Новый Рубеж» с центром в г. Иваново. И как высшая точка процесса – Русское Космическое Общество (РКО).

Особым и уникальным для России явлением стало возникновение сотен тысяч военно-патриотических клубов, как связанных с поиском павших, так и чисто военно-прикладных. Ни одна другая страна мира не знает Патриотического движения, подобного нашему. Добровольная подготовка к обязательной военной службе, возведенная в культ до степени восторга и героического устремления молодежи. Вот что не находит понимания западных умов. Главная черта новой молодежной самоорганизации – ее подвижнический характер, во многом на энтузиазме, после основной работы, за небольшую зарплату, новые герои нации поднимают на своих плечах будущее. Компенсируют отсутствие государственной молодежной политики.

Подвиги предков, сияющий пример Советской культуры, заветы тысячелетней Руси – вот что не дает покоя взрослым руководителям объединений, и что привлекает к ним молодое поколение. Здоровое дыхание жизни, мужественности, чести и ответственности, труд и закалка, преодоление себя. Нелегкий груз, но даже молодые ребята понимают, что это и есть жизнь. В тех лучших из лучших, что составили русское молодежное движение есть наша надежда и вера в победу.

Кроме описанного выше народного подъема молодежного движения в последние десять–пятнадцать лет есть два явления, которые нельзя не упомянуть. Первое – это масштабная попытка создания провластного молодежного движения в масштабах нации, которая завершилась неудачей и была свернута. И второе – это теневые и разрушительные молодежные движения, субкультуры, которые заполняют отсутствие сильного национального созидательного движения, идеологии и пути.

Момент Истины.

Какой должна быть русская молодая Победа?

Любая политика и идеология должны, в первую очередь, отталкиваться от реальных условий современности и от извечных свойств молодых душ и организмов, от лучшего опыта прошлого, на адекватно примененного к новым вызовам. Сегодня перед молодыми людьми все реже стоит проблема голода и холода, но все чаще – душевной пустоты и бессмысленности работы, жизни, общества. В информационную эпоху мы должны дать на эти вызовы достойные информационные ответы.

Прежде всего, необходимо учесть опыт неудачного эксперимента «Наших» и изначально поставить перед молодежью великие цели, в достижении которых наша молодежная организация (далее – МО) должна иметь долю самостоятельности. А не быть заказным инструментом. Это убьет всю душу процесса, даже малая толика «бездумного послушания» противоречит всему, что составляет дух молодости. Нельзя быть честным иногда или наполовину. Даже редко продажный человек все равно продажен. В юности это тем более верно.

Великие цели должны быть «взрослыми» по своему характеру. Покорение Космоса, тундры и тайги, подъем Дальнего Востока, защита Отечества. Все по серьезному. Нужно выделить национальной МО конкретные сферы применения сил ее членов. Чтобы молодежи это было и по силам, и виден был бы конкретный эффект. Ощущение нужности – первым делом. При этом неважно, что можно было бы обойтись профессионалами. Цель МО – воспитание и обеспечение будущего. Это цель в себе. Она не связана напрямую с трудовой эффективностью. Молодежь должна трудиться и ощущать причастность к великим делам Родины, чтобы ценить плоды своих трудов, и знать Родину как она есть, а не по картинкам в учебнике. Тогда мы получим верность и привязанность, желание развить и приумножить достояние страны, которую ты уже по праву труда в общем деле можешь считать своей.

Трудовое участие молодежи в будущем России должно быть и социальным лифтом. Выпускники МО должно получать практические навыки в самых разных специальностях. Тогда участие станет не просто вариантом провести свободное время, а сознательным вкладом в свое будущее. Каким и был Комсомол. Молодой человек войдет во взрослую жизнь не просто выпускником ВУЗа без опыта. Но молодым бойцом, строителем, политиком, ученым.

Как говорил А.С.Пушкин, «пока сердца для чести живы», время и силы молодости надо направить на творчество, подвиг, новый опыт. Тогда мы получим не потерянное поколение, а новую плеяду творцов и первооткрывателей, талантов и гениев. Если не помогать в этом МО, то по инерции наименьшего сопротивления, молодые люди попадут в сети доступных развлечений, игр на компьютере, клубов и алкоголя. Лишь герои побеждают без помощи, в любой ситуации. Но все не могут быть героями. Людям надо помогать, воспитывать их, поддерживать.

По своей природе молодёжная организация должна отражать стремление юности к отличию, «догнать и перегнать отцов». Ни в коем случае она не должна идти в хвосте какого-то федерального агентства, отрабатывать политически заказы и указания сверху.

Ясное дело, что своеволие тоже недопустимо. Но контроль власти должен быть неформальным, на личном уровне. Молодежь больше всего ценит доверие, самостоятельность, свою уникальность. Необходимо позволить МО формировать свою повестку дня, находить порой свои ответы на вызовы современности по политическим вопросам. Как минимум – свои формы выражения политической и гражданской позиции, даже если они целиком в ключе общегосударственных интересов и установок.

Отдельные, молодежные слеты, акции, марши, трудовые десанты. Отдельные, свои, именно «молодежные». Чтобы можно было сказать, это вот мы, молодые тут работали, не то, что старики. Дух соревнования и протеста можно и надо поддерживать и между отдельными ячейками МО. Вспомни славные традиции ударников труда, социалистического соревнования. Природу молодежи трудно изменить, но можно верно направить естественные стремления к славе Отечества и пользе самих молодых ребят.

Парадоксальным образом, десятилетия деградации, массовой культуры и западной пропаганды выработали у активной части молодежи отвращение, ярко негативную реакцию. По диалектическому закону отрицания отрицания, когда нас так грубо и назойливо пытаются превратить в скот и лишить памяти о русской Истории – в нас родится здоровый протест. Поэтому сегодня, в отличие от многих эпох, молодежная протестность может и должна выражаться в предельной честности, здоровом образе жизни, трезвости и целомудрии. Надо ловить момент.

Особое внимание следует уделить яркой форме этого отличия, молодежности. В юном возрасте зачастую видимость дороже сущности. В МО целесообразно ввести элементы форменной одежды, яркой, красивой, вызывающей. Но не копирующей то, что было в прошлом, будь оно положительным или отрицательным. Мы учимся у Комсомола, но не повторяем его. Знамена, особые значки, формы приветствия, ритуалы и традиции, все это отвечает глубоко укорененным в нашем сознании стремлениям почувствовать свою значимость и взросление раньше, чем они по факту наступают.

Современное общество характеризуется общим упадком мужественности, принципиальности, потерей благотворной роли праведного насилия. В то же время это часть человеческой природы, прежде всего, мужской.

Мужчина – это воин, охотник, победитель, он должен учиться преодолевать природу, противника, препятствия. Однако существующая система образования направлена на превращение мальчиков в девочек, поощряется прилежность, усидчивость, послушание, мирное разрешение конфликтов, драка считается чуть ли не чрезвычайным происшествием. Никаких организованных педагогических форм для формирования мужского характера не существует.

Национальная МО, как минимум, должна решать эту проблему. Молодецкая удаль должна закаляться и поощряться. «В борьбе обретешь ты право свое». Коллективные схватки стенка на стенку, тактические игры, сражения на имитационных ножах, мечах, доспехи и рукопашный бой. Пот и кровь. У взросления нет цены, если оно происходит сидя за партой. Цену слова, верность друга мы узнаем в испытаниях. Они должны постоянно на институциональном уровне проводиться в МО. Молодежь стремится к самоутверждению каждый день. Надо дать ей такую возможность: культ молодых героев и бойцов; направить энергию в государственное русло. Ведь свято место не бывает пусто. В особенности культивировать игровые формы противостояния лицом к лицу. Умение держать удар, падать и подниматься, мужественно терпеть поражение, вступать в бой, невзирая на силу противника.

Тогда мы получим здоровых молодых мужчин, настоящих людей будущего. За ними девушки потянутся сами собой, в силу природного стремления быть рядом с сильным и достойным спутником.

Наконец, в духе юности необходимо разработать набор ярких идей и символов МО. Должны быть основополагающие принципы, своего рода «кодекс юного строителя России». Что-то, что сплачивает молодежь в единое целое, не случайно собранные карьеристы, скучающие и любители приключений. А идейное братство, товарищество. Конечно же, государственная идеология – проблема не только молодежной политики. Здесь давно пора найти победные решения. Но для молодежи с ее поисками ответов, наличие твердых и ясных идейных положений, непреложных истин, аксиом и выводов – особенно важно.

Это непростая задача, иллюзий нет, но за нее надо браться. Придумывать названия, раскрывать сущности. Пусть будет «космодесант», «добренок», «державник», «вершитель». Пусть эти статусы влекут за собой ясные обязанности, нравственность, обязательства по превосходству. Проблема наших дней в том, что сильны представления в духе «я в долг не брал, никому не должен». Они глубоко неверны, каждый из нас глубоко в долгу перед доблестью предков, мудростью вождей и жертвой героев.

В связи с этим давно назрел вопрос восстановления «иконостаса» современных героев. Кого брать в пример. Чтобы все знали их лица, имена, подвиги, истории и мотивацию. От зубов чтобы летело. Нужен здоровый культ героев, иначе их подвиг не реализует своего воспитательного потенциала. Перед героями должно быть в хорошем смысле слова стыдно проявить слабину, торговать совестью, вообще измерять мир вещами.

Идеология на бумаге не работает. Когда она начнет реально влиять на людей, тогда согласно заявленным идеям мы будем требовать поведения. Когда перед взором героев уронить достоинство будет считаться постыдным, тогда люди поверят, тогда жизнь будет меняться. Это должно быть правилом всей страны и вождей, прежде всего. Но начать с молодежи можно и нужно. Даже если не получается встряхнуть взрослый мир. Тогда молодежь примет честность, обязательность, верность на свои знамена, и в духе протеста против застывшего «мира отцов» гордо понесет их вперед. Пламенность, убежденность, здоровый максимализм, железная решимость – вот что создает миры и делает Историю.

Такая молодежь нам нужна. Так было, так должно быть, так будет!