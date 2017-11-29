Либералы: сладострастие душителей

Форум содомной России (сами себя они называют «Форум свободной России») запустил проект расстрельных списков, в котором духовные и просто содомиты собираются посмаковать своё отмщение в случае торжества глобализма в РФ. Как пишет беглый советник Путина по экономике, А. Илларионов – «составляем Список Путина» который призван стать подлинно общегражданским делом, позволяющим определить круг лиц, несущих ответственность за нынешнее положение дел в России». Интересен принцип комплектации расстрельного списка, ещё раз подтверждающий, что описание в устах либералов «сталинских репрессий» – лишь их собственные тайные вожделения, опрокинутые на сталинское самодержавие. Для таких, как Илларионов и все его подельники по «Содомной России» нет ни суда, ни состязательности сторон, ни труда доказательств. Приговор они выносят сразу, и коллективный.



Вспоминается и Гитлер, который собирался возродить «прекрасный древний германский обычай» – казнить вместе с врагами и членов их семей. Чтобы выкорчевать, так сказать, дурное семя с корнем. Причём единовластно и келейно решая, кого считать «дурным семенем».

Проевропейские либералы бесконечно далеки от захвата власти в России. Но даже находясь там, где принято смягчать выражения, они не могут скрыть своей звериной ненависти к любому мнению, противоречащему их позиции.

«Содомная Россия» намерена «в рамках содержательной подготовки 5-ой секции ФСР-4 «Назвать преступников поименно». То есть она без суда и следствия решила, кто преступник, и стала составлять расстрельные списки.

Такое делают многие оппозиционеры, но интересно другое: кого включают по древнеиудейской традиции тотального мщения содомороссы в состав «преступников».

Принципы формирования списков потрясающие!

Карать придумали не только тех, кто планировал «агрессивные, криминальные, коррумпированные действия»(?), но и тех, кто их разрабатывал, финансировал, совершал, обеспечивал их информационное сопровождение. Этого мстюнам мало, и они добавляют пункт «иным образом способствовавшие их совершению».

Такое широкое толкование «путинских преступлений» (причём нам не объясняют в чём они состоят, после, видимо, узнаем) – может охватить, по сути, всё взрослое население России.

То есть под обвинение подпадает не только господин-товарищ Шойгу, но и каждый солдат, который «совершал» уставные действия в Сирии или даже на Северном Кавказе. А финансировали их, так или иначе, все налогоплательщики! Информационно сопровождали все работники СМИ. А что такое «иным образом способствовавшие их совершению» – это даже сами содомороссы не знают, оставили на спорные случаи…

Расстрельный список открывает глава «Политики». На ней любая нормальная оппозиция и завершила бы свою проскрипцию, ибо, конечно, как ни крути – а виноваты в политических деяниях всегда только политики. Странно привлекать к ответственности госпитального врача, даже если он лечил заведомо-преступных (как американские солдаты) агрессоров и карателей-убийц. Лечил – и лечил, работа у него такая…

Но содомороссы не хотят оставаться в узких рамках политического мщения. Они идут в своих слюнявых фантазиях садистов глубже и дальше.

Они вводят непонятное, юридически сомнительное определение «партнеры», под которыми понимают странное сообщество: «друзей Путина», причём с начала 1990-х годов. Даже если считать человека преступником, весьма странное для суда определение – «наказать как друга преступника». Не сообщника (сообщников они перечисляли выше), а именно друга. А может, ещё и всех приятелей собрать, собутыльников, просто знакомых? Да чего уж мелочиться – вообще всех, кто когда-либо прошёл рядом с Путиным?!

Особо пахнет гитлеровщиной и древреиудейской адской мстительностью глава «Золотые дети».

Содомороссы предупреждают, что будут мстить не только тем, кого считают «преступниками», но и их детям: «Дети и другие родственники членов ближнего круга». Интересно, до какого колена простирается это вменяемое в вину родство? До седьмого или сразу до сорокового?

Карать хотят так же и «бизнесменов, выигрывающих от совместного ведения бизнеса с Кремлем». Что стоит за такой формулировкой – понять невозможно.

Как экономист, могу сказать, что с точки зрения научной экономики ЛЮБОЕ ведение бизнеса предполагает статус фаворита власти, поскольку по природе своей успешный бизнес есть ниша. И, конечно, любой успешный бизнесмен (исключение можно сделать для совсем уж мелких, да и то с оговорками) – неразрывно связан с властью. Иначе он просто не смог бы работать.

Когда в Нюрнберге пытались осудить предпринимателей, сотрудничавших с Гитлером, выяснилось, что придётся посадить и повесить всю деловую Германию, всех предпринимателей – что совершенно естественно: нельзя делать деньги на территории какой-либо власти и не иметь связи с этой властью[1]. Именно поэтому Ялмар Шахт и ему подобные были полностью оправданы на Нюрнбергском трибунале.

Небезызвестный Шендерович недавно рассказывал, как встретил его в Шереметьево "довольно крупный, как выяснилось, айтишный бизнесмен". "Поблагодарил меня за эфиры и тексты, предупредив, впрочем, что сам — «немножко с другой стороны». Я, сказал, системный. В бизнесе иначе нельзя" (выделено нами – ЭиМ). Что и требовалось доказать…

И вот теперь содомороссы намерились «карать бизнесменов, выигрывающих от совместного ведения бизнеса с Кремлем». А не «выигрывают от совместного» только эмигранты, которые сбежали с территории кремлёвской юрисдикции! Ведь власть и любой легальный бизнес – всегда партнёры, иное немыслимо…

Но мало этого. Осатаневшие в предвкушении грядущих расправ, содомороссы вносят в список «менеджеров государственных и полугосударственных компаний».

«Только» тех, кого власть назначала и кто за это власть поддерживал. То есть всех. Потому что где вы видели менеджера государственной и даже полугосударственной компании – которого не власть бы назначила? Или который с властью бы яростно боролся, оставаясь в должности?!

На сладкое содомороссы оставили гитлеровскую мечту «первым делом при входе в Москву повесить диктора Левитана».

Говорят, что это миф, что Гитлер не мечтал повесить Левитана «первым делом», а только в составе всех евреев отогнать в расстрельный ров… Может быть, но документы содомороссов не оставляют сомнений: они сказку о Гитлере сделали былью!

Есть у них замечательный раздел «Соловьи». Я вначале испугался, что они хотят перебить знаменитых курских соловьёв, как Мао – воробьёв. Потом прочитал внимательно и испугался ещё сильнее.

Потому что «соловьи» – это все российские СМИ. И не только их руководители, но и их «активные деятели». То есть активно работавший журналист – хрен бы, что не редактор, всё равно в петлю!

На Нюрнбергском трибунале был такой "казус Штрейхера". Там повесили Юлиуса Штрейхера, который лично не убивал людей, не был замечен в пытках или опытах над людьми. Он был главным редактором газеты «Штурмовик», идеолог расизма и был казнён «за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду».



Это спорный вопрос, бесспорно одно: Штрейхер был ОДИН! Он был главный редактор, и он ответил за всё. Там же не вывесили всю редакцию газеты «Штурмовик»…

Но для содомороссов это слишком мелко: казнить одного главного! Надо и всех активных заодно…

Вот такие псы ада собираются вести расправы в «освобождённой» России – вы сами видели, какими расплывчатыми (в правовом смысле) критериями они пользуются. Под эти критерии можно подогнать всё взрослое население, но есть ведь и графа «дети преступников» – то есть одни взрослым населением геноцид не ограничиться…

Я не случайно употребил слово «геноцид». Давно доказано, что с 1990-91 годов против русского народа и других народов развязан самый настоящий геноцид и такие вот списочки пишутся именно в его рамках, чтобы запугать противников геноцида, сломить их волю к сопротивлению. Их, защитников, заранее предупреждают, что карать будут и их детей, и их родню, и их друзей, и вообще кого захотят или сочтут нужным.

Отмечу, что документ для будущего Нюрнбергского процесса над преступным сообществом содомороссов (которых нужно осудить за акты геноцида русского народа и призывы к такому геноциду) – «Проект «Список Путина» – подаётся как открытый. То есть каждому доносчику предлагается самостоятельно «определить круг лиц, несущих ответственность за нынешнее положение дел в России» и внести их имена в список.

Илларионов так и пишет: «Приглашаем всех сторонников свободной России принять участие в уточнении критериев Списка Путина и в пополнении его конкретными именами». А предложения (доносы) прости присылать как на адрес ФСР, так и Гарри Каспарову.

Нетрудно понять, что любой садист внутри или вне России может при таких критериях отбора вбросить в список личного врага, просто неприятного ему человека или конкурента, от которого желает избавиться.

Таков горький итог многолетней борьбы «за демократию в бывшем СССР»: откровенный фашизм на Украине и откровенный фашизм с примесью древнеиудейской лютости в содоморосской эмиграции.

[1] Исключение составляет только криминал в подполье, ведущий нелегальный бизнес, да и то с оговорками: власть не может его поймать, или (чаще всего) – по каким-то причинам не хочет его ловить?







В. Евлогин

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