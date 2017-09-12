Либералы – это псевдоним оккупантов и мародёров

На такое насыщение севооборота первыми отреагировали сами же растения. Урожайность масличных уже упала к 2016 году, в три раза [3] .И несмотря на это, посевы подсолнечника уменьшать никто не собирается.

Если в советское время в УССР слушали ученых и соблюдали элементарные севообороты, то с обретением Украиной «независимости» площади под подсолнечником стали расти в соответствии с бешеным спросом на него [2] .

На одном из агрономических форумов опытный фермер пишет: «Подсолнечник очень сильно истощает почву, поэтому после его выращивания на этом участке надо выращивать сидераты – горох, белую горчицу, вику, чтобы восстановить плодородие, а овощи сажать бессмысленно». Здесь отражено отношение к Земле, как к вечной ценности, которую нужно беречь, восстанавливая плодородие. Противоположную точку зрения выражают современные укро-выродки, которые выродки во всём. Для них земля и почва – расходный материал для краткосрочного обогащения[1].



Потому что земля в руках мародёров, главное для которых – взять как можно больше одним махом, одним рывком – не думая о долгосрочных последствиях.

Хотя всем хорошо известно: подсолнечник истощает почвы, урвать текущую прибыль для временщиков важнее.

Очевидцы пишут: особенно негативный эффект наблюдается на тех участках, где рвачи сэкономили на удобрениях. Здесь гумусовому слою нанесли наибольший ущерб. Сегодня все больше подсолнечных полей в Украине имеет уродливый, черный вид…

+++

Что важнее: сохранить плодородие на века – или в текущем году взять максимальную прибыль, а потом – хоть потоп?

Ответ на этот вопрос и находим мы в либеральных и антилиберальных концепциях экономической науки.

Либеральная теория – псевдоним. Ведь очевидно, что НА САМОМ ДЕЛЕ либералы ведут речь о КОНЦЕПЦИИ ОККУПИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВА, население которого нужно в кратчайшие сроки максимально обобрать.

Пример с подсолнечником – лишь один из тысяч примеров приложения «рыночных теорий» на хозяйственную практику.

Приоритет «сохранять дольше» в либерализме сменяется оккупационной программой «брать больше любой ценой, не глядя на последствия».

Если рыночный волк видит возможность взять больше сейчас – ему абсолютно безразлично, что будет потом. В этом проявляется его, метко подчёркнутая Ж.Аттали, психология «нового кочевника».

+++

Если нормальный, вменяемый, цивилизованный хозяин понимает приоритет капитальных вложений в дело по сравнению с текущей, выводимой на сторону и прожираемой в кабаках чистой прибылью, то либерал, категорически, нет. Потому что его «либерализм» – лишь смягчённое определение концепции оккупационного режима.

Налаживая жизнь, хозяин думает, ЧТО ДАТЬ низам, как облегчить им жизнь, чтобы росла их прибыль, и от этого – их отчисления ему, хозяину.

Довольно наивно, но по сути верно, новеллист В. Соллогуб описывал психологию русского помещика:

«Первое мое правило – чтобы у мужика все было в исправности. Пала у него лошадь – на тебе лошадь, заплатишь помаленьку. Нет у него коровы – возьми корову – деньги не пропадут. Главное дело – не запускать. Недолго так расстроить имение, что и поправить потому будет не под силу».

То есть, видите, помещик не филантропией занимается, а заботиться О СЕБЕ. Он сам, владелец имения, заинтересован, чтобы имение не «расстроилось». Потому что он не кочевник, который завтра ускачет в Куала-Лумпур или Лорьет-де-Мар. Он здесь живёт, он кормиться от трудов крестьян – и понимает (хоть и невелик умом) – что беда крестьянская обернётся бедой помещичьей.

А либерал умом уже вдали от тех мест, где он разбойничает. Умом и сердцем он давно уже пребывает на испанской ривьере, где ему «приснилось небо Лондона». Он не думает, ЧТО ДАТЬ подчинённым. Он думает – ЧТО У НИХ ВЗЯТЬ.

То есть стремиться не наладить их семейный бюджет, их домашнее хозяйство – ячейку большого, национального хозяйства. А наоборот, следит, чтобы в домохозяйствах не укрылась бы ни одна способная к монетизации и выводу за рубеж ценность. Он не только не даст лошадь или корову взамен павшей, но и живых отберёт.

Потому что по психологии и всему строю мышления – ОН ОККУПАНТ, он приехал сюда из Лондона, как вахтовик в тундру, на короткий срок. Приехал, чтобы любыми путями (даже самыми чёрными) сколотить тут круглое состояние – и потом сбежать, навсегда, как страшный сон, забыв свои будни в тундре…

Апофеоз хозяйничания рыночников-либералов (что лишь псевдоним оккупантов-кочевников-налётчиков) выражен в статье активного майдауна, горячего сторонника украинствующего юродства Станислава Речинского.

Он говорит о выродках украинизма (одним из которых сам долго был) – но мы-то слышим в его словах приговор ВСЕМ либералам-рыночникам-западникам всех пост-советских бантустанов:

- …Кто заменит украинцев? Механизмы для обработки земли? Китайцы с механизмами для обработки земли? Глобальный движ для нас обернулся деиндустриализацией и принудительным сокращением населения… Куда идти юноше, обдумывающему жизнь? В таможенники? В армию? Или сразу в Венгрию? Пролог это или эпилог?

…Историки будущего скажут, что мы были чумой для этой земли. Свели и продали леса, перекопали в лунный пейзаж пару областей ради янтаря, а потом просто смылись, спились, исчезли в желудках игровых залов и телевизионных экранов. Кто-то успеет на корабль, уходящий прочь…



А кто-то останется в этом мире игровых автоматов, и «пит-булей» с автоматами, весело раскачиваясь на теле повешенного таможенника…

Лучше и не скажешь – но будем помнить, не про одну Украину речь, про всех нас, доверившихся, попросту говоря – ВОРАМ-ГАСТРОЛЁРАМ, которыми, если говорить без псевдонимов, являются политические представители глобализма.

Забрать побыстрее как можно больше, и смыться как можно дальше – это всё, чем они на земле живут и дышат.

Они этого даже не скрывают! Экс-министр экономического развития РФ, Улюкаев. человек, которому доверили РАЗВИТИЕ РОССИИ – в бытность министром ОПУБЛИКОВАЛ стихи, в которых советует:

Езжай, мой сын, езжай отсель

На шарике найдешь теперь

Немало мест, где шаг вперед

Необязательно пятьсот

Шагов назад…

Ему развитие доверили – а он публично не стеснялся вещать, что с «этой страной» всё кончено, и детям нужно бежать …

+++

Битва между либералами и их противниками – это не два разных пути развития народного хозяйства. Это борьба ликвидаторов и закрывальщиков народного хозяйства с теми, кто считает, что оно всё же зачем-то нужно. Битва не угасла и сегодня, в 2017 году.

С 6 по 7 сентября во Владивостоке проводится Восточный экономический форум, на котором присутствовали представители крупного бизнеса страны. 7 сентября на форуме руководителем Сбербанка Германом Грефом заявлено об экономических реформах, в которых страна остро нуждается и которые готовятся несколькими интеллектуальными центрами страны.

Во II–III кварталах 2017 года президенту РФ свои «альтернативные» программы экономических реформ в России представили экс-министр финансов Алексей Кудрин (Центр стратегических инициатив) и Борис Титов (Столыпинский клуб). Одну из программ готовит Президиум экономического совета при Правительстве РФ.

Что в итоге? Президент России Владимир Путин призвал своих экономических советников во главе с Андреем Белоусовым проанализировать все предложения и свести их «в единый логичный документ». Классическая чиновничья реакция: сделать из нескольких бумаг одну сводную, чтобы «никого не обидеть и ничего не потерять».

Но в данном случае различия между предлагаемыми к рассмотрению экономическими программами носят принципиально несовместимый характер.

Программы Кудрина и Кабмина, судя по имеющимся публикациям, будут иметь в основном либерально-инерционный „монетаристский“ характер. То есть они есть концепции ОККУПАЦИОННОГО ГОСУДАРСТВА, которое признаёт, что у граждан ещё не всё украдено, и нужно доворовать, закрыв в итоге «проект Россия».

Далеко не идеальная программа Столыпинского клуба содержит существенный дирижистско-кейнсианский оттенок с гораздо более активным участием государства и государственного капитала (включая резервы) в инвестиционной поддержке развития экономики.



Это не лучший путь и не сократовские лбы его сочиняли, но эти люди (по-своему тоже хищные, тоже с феодальной психологией) – напоминают помещика у Соллогуба. Они хотят сохранить народное хозяйство, или хотя бы какую-то его часть.

Можно ли „скрестить“ программы демонтажа государственности и сохранения государства (хоть какого-нибудь)? Думаю, это невозможно. Как это бы выглядело?

Пункт 1. Расчленяем Россию.

Пункт 2. Боремся с расчленением России.

Я не утрирую и не смеюсь. Я плáчу. Элементарная логика доказывает, что государственничество и державничество связаны с огосударствлением. Не может государственничество связать себя с "разгосударствлением" а державность – с "разрегулированием"…

НО ОНИ ЖЕ ЭТО ДЕЛАЮТ!!!

Это не программа, а опрокинутая на бумагу шизофрения, к сожалению, свойственная нашему правящему сообществу лиц.

Они концептуально очень нищи. У них в головах нет единой системы, классификации, внятной «пирамидки» иерархии ценностей.

У них в головах пласты, сталкивающиеся друг с другом, как льдины в ледоход.

Это пласт пионерского детства, комсомольской юности, ельцинской уголовщины средних лет, и они наезжают, опасно накреняются, давая то тот, то другой неожиданный кульбит сановного лица.

Классифицировать явления в рамках единой внятной и логичной картины мироздания эти высокие чины не могут. У них "Эдипов комплекс" отцеубийц (все бывшие члены КПСС, изменившие, как один присяге) смешивается со сладострастием удачливых воров приватизации, на всё это ложиться смутным контуром поучение афорских старцев и Оптиной пустыни.

Православие смешивается с советианством, то, в свою очередь – с дегенеративным фоном ельцинского наследия, всё это приправлено какими-то теориями с Запада, остаточными цитатами из Маркса (остатки в голове со времён партучёбы) и т.п.

Как мыслит типичный менеджер путинского призыва? С одной стороны он понимает (не глупее нас с вами) – что всякие Улюкаевы, Грефы, Чубайсы, Кудрины, Хакамады, Немцовы – ничтожества и пустышки, не сумевшие выполнить ни одного порученного дела, ни разу не добившиеся успехов страны ни в чём. С другой – вклинивается «респект и уважуха» 90-х «реальным пацанам», которые «умеют жить» и «круто себя поставили», «высоко поднялись»…

Попытайтесь совместить это в непротиворечивую классификацию – и получится безумие: респект и уважуха ничтожества и пустышкам.

Потому у путинских менеджеров никакой единой картины мира и не складывается в головах.

Вместо единства подходов, как в Евангелии – «но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого»[4] начинаются заранее обречённые попытки смешать «да» и «нет», создать полноценную и эффективную „команду единомышленников“ из тех, кто просто несовместим по существу.

Свести в единую работоспособную систему подготавливаемые различными интеллектуальными центрами экономические программы практически невозможно, но власть НЕ ХОЧЕТ этого понимать. Может быть, даже и понимает, но очень уж НЕ ХОЧЕТ.

А из такой позиции до полного вырождения ума и совести по украинскому образцу завершающего человеческую историю массового дегенератизма – всего один шаг…

[1]Нелегальная добыча янтаря началась на Украине сразу с обретением независимости страны, уже в начале 1990-х. Целые районы, особенно в последние годы, превратились по причине варварских способов добычи, в «лунный пейзаж». Ландшафт на огромных протяжениях напоминает места, где проходила линия фронта времен Первой Мировой войны. Кажется, что земля изрыта окопами, и воронками от попадений снарядов. Но это не так. Это не начало 20-го века, а начало 21-го. Леса Карпат сведены, из космоса видно (на снимках), что горы катастрофически облысели.

[2] Так, если в конце 90-х годов прошлого столетия подсолнечником засеяли около 1,5 тыс. га, то в начале нового тысячелетия площади выросли уже до 3 тыс. га. В результате благоприятной экономической ситуации в течение 2004-2006 годов посевы подсолнечника достигли небывалой величины – 3964 тыс. га. Это невыносимая нагрузка на почву, которая плодородные земли Украины превращает в долгосрочной перспективе в пустыню.

[3] Если в первые годы подсолнечного бума украинские аграрии собирали урожаи по 30 ц / га, что не могло не радовать, то через несколько сезонов урожайность резко уменьшилось. Теперь большим достижением является 20 ц / га, хотя кое-кто и 10 ц / га уже собрать не в состоянии.

[4] Матф. 5,33-37.





В.Л. Авагян

***







Источник.