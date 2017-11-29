Факты о потопе. Часть 16
15:41. 29 ноября 2017 Просмотров - 254 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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1. Оказывается, некоторые западные исследователи моделируют катастрофические процессы! Смотрим видео:
Вот чем должна заниматься геология, а не только теоретически объяснять и сочинять свои сказки. Моделированием процессов в живую, но в уменьшенном масштабе. Явление интересное, многое проясняет.
Турбидиты
Турбиди́т (лат. turbidus – мутный, взбаламученный) — характерная ассоциация осадочных пород (песок—алеврит—ил в свежем состоянии, и песчаник—алевролит—аргиллит после литификации), образующаяся в глубоководных условиях за счет вещества, переносимого турбидными потоками. Турбидиты бывают как современными, так и ископаемыми, образовавшимися в прошлые геологические эпохи на дне древних океанов, и поднятые теперь выше уровня моря.
Турбидные потоки могут достигать скорости 90 км/ч, перенося при этом до 3 кг/м³ осадочного материала. Расстояние переноса до 100 км и более
Считаю, что в водах потопа такие образования тоже моглы появляться.
Иное название турбидитных слоев на суше – флиш.
2. Т.е. это не многомиллионолетние отложения осадочных пород. Это отложения, образовавшиеся за считанные часы, а то и минуты.
3. Испания. Разрушенные турбидитные слои у берега
4. Турбидитные слои, поставленные вертикально при геотектонических процессах сдвига пластов.
5. Примеров по запросу «турбидит» находится множество. Понятие вроде известное, но никто его к объяснению геологических картин на суше не использует.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://ru.wikipedia.org/wiki/Турбидит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Турбидный_поток
https://en.wikipedia.org/wiki/Turbidite
***
6. Кликабельно. Источник
Как видно, в конце 19в. земные перевороты и потоп входил в ряд описаний причин наблюдаемых геологических картин. В особенности этим объясняли гибель мамонтов и шертистых насорогов. Куда же исчезло это мнение из современной геологии?
Здесь же, в этой статье нашел интересный комментарий от kukumber77:
Достаточно давно ознакомился с теорией Ларина про рост Земли. Если кто не знаком, то рекомендую (можно книжкой “Верхом на бомбе”). Так вот долго думая над теориями смещения оси вращения (поворота) и Ларинской отдельно, попытался их соединить.
Возникла следующая мысль: а что если поворот это следствие неравномерного роста Земли. Т.е. в теории Ларина ни где не говориться, что рост земли должен быть одинаковым во все стороны относительно оси вращения. Может увеличение Земли произошло не симметричное и ось оказалась не по центру массы Земли (или чего другого) и далее, чтобы сбалансировать вращение “волчка”, произошло смещение оси.
Причем могло получиться так, что смещение произошло только в одном полушарии (например в северном), а выход оси вращения в другом полушарии остался на прежнем месте. Ну или смещение в северном и южном полушарии произошло не в разные стороны (относительно центра земли или прошлой оси вращения), а в одну сторону. Также возможен вариант, когда смещение полюсов произошло на разные расстояния относительно своих прежних мест. Все зависит от формы роста и сильно меняет принципы поиска прошлых полюсов. Ведь все ищут в смещении симметрию – сместился северных полюс, значит в противоположенную сторону сместился и южный, а может все было “чуть” иначе.
По какой причине должно все глобально равномерно расширяться? Вроде как “Где тонко, там и рвется”. Возьмите пример с накачкой резинового шара до момента возникновения грыжи и ее вздутие, а если материал сильно пластичный то с увеличением размера форма шара почти сохраниться, но большая его часть будет состоять из грыжи.
Ну а применительно к Земле следующее:
Самыми удобными для растягивания Земли, при ее увеличении являются места с тектоническими разломами, особенно в океанах. Что мы видим. Есть разломы в Атлантическом, Тихом океанах, да еще в Индийском. И эти разломы совсем не симметричны относительно оси вращения. Так что причин для равномерного расширения Земли я не вижу. Не равномерное расширение – значит изменение центра тяжести – далее разбалансировка системы и кувырок или сдвиг оси.
***
Еще из комментариев:
misik75: Пример из личного опыта: бурение скважины на воду в частном секторе. Окраина Хабаровска. Высота НУМ 94 метра. 21 метр глины различных цветов. Далее древесина-около метра, 1.5 метра вода, затем обычные речные окатыши и скала. Глины по цветам сверху вниз: рыжая-порядка 15 метров, затем белая около 3 метров, серо-голубая 3 метра. Рыжая-оксид железа, белая оксид цинка, серо-голубой-оксид никеля.
В 18в. Приморье было еще более комфортное место по климату. Об этом писал Лаперуз, который там побывал.
1. Обилие “греческих” топонимов в Приморском и Хабаровском краях. Примеров масса, откуда взялись названия не понятно.
2. Наличие эндемичных растений, насекомых, рыб, животных. Лианы, пчелы, крупные бабочки, гималайский медведь, тигр, и масса других примеров. Касаемо адаптации к холоду биосферы произошла она очень быстро: если катастрофе 300 лет, то скорость адаптации поражает.
3. Климат. Опять же личные наблюдения-за последние 70 лет (родители и сам) климат стал суше и холоднее. Масса мелких речушек и речек пересохло. Овраги где раньше были полноводные ручьи сухие и зарастают травой. Качели лето-зима (сумма летних и зимних температур) сейчас где-то в районе 75-80 градусов. Произошёл сдвиг практически на месяц начала тепла весной (раньше на дачах 9 мая садили картошку, сейчас 9 мая земля еще не оттаяла), и осени (сейчас самый комфортный месяц не август, а сентябрь) . Так что климат мог быть и мягче.
***
7. Раскопки в Керчи. Если кто скажет, что это остатки фундамента, то получается лошадь похоронили посередине улицы?
А есть еще информация о типа культе (народы, населявшие территорию Анатолии), когда людей якобы хоронили под земляным полом, потом жили и опять хоронили вновь умерших. У археологов даже нет сомнений на эту тему. И нет догадок: а вдруг это селевая мясорубка? А вообще, как можно жить в помещении, где под полом разлагаются трупы? Бред же!
***
8. Ольянтайтамбо. Либо заложенный вход, либо заваленное глиняными слоями строение
9.
10. Кирпичная кладка, залитая камнем (как это ни странно звучит)
11.
***
Французские археологи нашли останки мамонта
12. Кости переломаны
13.
14. Уровень грунта, под которым находились кости, виден на заднем плане
Источник
***
Засыпанный Египет
15.
16. Луксорский храм. 1854. Раскопки. Грунт на заднем плане еще не убрали
17.
18.
19.
20. Источник
***
Вероятно, панцирь проломился в селевом потоке
***
Меня всегда удивляли факты находок кладов. Многие – в очень необычных местах. Ощущение, что они были не спрятаны, а были смыты потоком из разрушенных строений. Металлоискатель находит только металл в горшках, кувшинах. Но уверен, что рядом может быть и другая керамика:
Видео с примерами (не все, конечно, относятся к вышесказанному)
1. Оказывается, некоторые западные исследователи моделируют катастрофические процессы! Смотрим видео:
Вот чем должна заниматься геология, а не только теоретически объяснять и сочинять свои сказки. Моделированием процессов в живую, но в уменьшенном масштабе. Явление интересное, многое проясняет.
Турбидиты
Турбиди́т (лат. turbidus – мутный, взбаламученный) — характерная ассоциация осадочных пород (песок—алеврит—ил в свежем состоянии, и песчаник—алевролит—аргиллит после литификации), образующаяся в глубоководных условиях за счет вещества, переносимого турбидными потоками. Турбидиты бывают как современными, так и ископаемыми, образовавшимися в прошлые геологические эпохи на дне древних океанов, и поднятые теперь выше уровня моря.
Турбидные потоки могут достигать скорости 90 км/ч, перенося при этом до 3 кг/м³ осадочного материала. Расстояние переноса до 100 км и более
Считаю, что в водах потопа такие образования тоже моглы появляться.
Иное название турбидитных слоев на суше – флиш.
2. Т.е. это не многомиллионолетние отложения осадочных пород. Это отложения, образовавшиеся за считанные часы, а то и минуты.
3. Испания. Разрушенные турбидитные слои у берега
4. Турбидитные слои, поставленные вертикально при геотектонических процессах сдвига пластов.
5. Примеров по запросу «турбидит» находится множество. Понятие вроде известное, но никто его к объяснению геологических картин на суше не использует.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://ru.wikipedia.org/wiki/Турбидит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Турбидный_поток
https://en.wikipedia.org/wiki/Turbidite
***
6. Кликабельно. Источник
Как видно, в конце 19в. земные перевороты и потоп входил в ряд описаний причин наблюдаемых геологических картин. В особенности этим объясняли гибель мамонтов и шертистых насорогов. Куда же исчезло это мнение из современной геологии?
Здесь же, в этой статье нашел интересный комментарий от kukumber77:
Достаточно давно ознакомился с теорией Ларина про рост Земли. Если кто не знаком, то рекомендую (можно книжкой “Верхом на бомбе”). Так вот долго думая над теориями смещения оси вращения (поворота) и Ларинской отдельно, попытался их соединить.
Возникла следующая мысль: а что если поворот это следствие неравномерного роста Земли. Т.е. в теории Ларина ни где не говориться, что рост земли должен быть одинаковым во все стороны относительно оси вращения. Может увеличение Земли произошло не симметричное и ось оказалась не по центру массы Земли (или чего другого) и далее, чтобы сбалансировать вращение “волчка”, произошло смещение оси.
Причем могло получиться так, что смещение произошло только в одном полушарии (например в северном), а выход оси вращения в другом полушарии остался на прежнем месте. Ну или смещение в северном и южном полушарии произошло не в разные стороны (относительно центра земли или прошлой оси вращения), а в одну сторону. Также возможен вариант, когда смещение полюсов произошло на разные расстояния относительно своих прежних мест. Все зависит от формы роста и сильно меняет принципы поиска прошлых полюсов. Ведь все ищут в смещении симметрию – сместился северных полюс, значит в противоположенную сторону сместился и южный, а может все было “чуть” иначе.
По какой причине должно все глобально равномерно расширяться? Вроде как “Где тонко, там и рвется”. Возьмите пример с накачкой резинового шара до момента возникновения грыжи и ее вздутие, а если материал сильно пластичный то с увеличением размера форма шара почти сохраниться, но большая его часть будет состоять из грыжи.
Ну а применительно к Земле следующее:
Самыми удобными для растягивания Земли, при ее увеличении являются места с тектоническими разломами, особенно в океанах. Что мы видим. Есть разломы в Атлантическом, Тихом океанах, да еще в Индийском. И эти разломы совсем не симметричны относительно оси вращения. Так что причин для равномерного расширения Земли я не вижу. Не равномерное расширение – значит изменение центра тяжести – далее разбалансировка системы и кувырок или сдвиг оси.
***
Еще из комментариев:
misik75: Пример из личного опыта: бурение скважины на воду в частном секторе. Окраина Хабаровска. Высота НУМ 94 метра. 21 метр глины различных цветов. Далее древесина-около метра, 1.5 метра вода, затем обычные речные окатыши и скала. Глины по цветам сверху вниз: рыжая-порядка 15 метров, затем белая около 3 метров, серо-голубая 3 метра. Рыжая-оксид железа, белая оксид цинка, серо-голубой-оксид никеля.
В 18в. Приморье было еще более комфортное место по климату. Об этом писал Лаперуз, который там побывал.
1. Обилие “греческих” топонимов в Приморском и Хабаровском краях. Примеров масса, откуда взялись названия не понятно.
2. Наличие эндемичных растений, насекомых, рыб, животных. Лианы, пчелы, крупные бабочки, гималайский медведь, тигр, и масса других примеров. Касаемо адаптации к холоду биосферы произошла она очень быстро: если катастрофе 300 лет, то скорость адаптации поражает.
3. Климат. Опять же личные наблюдения-за последние 70 лет (родители и сам) климат стал суше и холоднее. Масса мелких речушек и речек пересохло. Овраги где раньше были полноводные ручьи сухие и зарастают травой. Качели лето-зима (сумма летних и зимних температур) сейчас где-то в районе 75-80 градусов. Произошёл сдвиг практически на месяц начала тепла весной (раньше на дачах 9 мая садили картошку, сейчас 9 мая земля еще не оттаяла), и осени (сейчас самый комфортный месяц не август, а сентябрь) . Так что климат мог быть и мягче.
***
7. Раскопки в Керчи. Если кто скажет, что это остатки фундамента, то получается лошадь похоронили посередине улицы?
А есть еще информация о типа культе (народы, населявшие территорию Анатолии), когда людей якобы хоронили под земляным полом, потом жили и опять хоронили вновь умерших. У археологов даже нет сомнений на эту тему. И нет догадок: а вдруг это селевая мясорубка? А вообще, как можно жить в помещении, где под полом разлагаются трупы? Бред же!
***
8. Ольянтайтамбо. Либо заложенный вход, либо заваленное глиняными слоями строение
9.
10. Кирпичная кладка, залитая камнем (как это ни странно звучит)
11.
***
Французские археологи нашли останки мамонта
12. Кости переломаны
13.
14. Уровень грунта, под которым находились кости, виден на заднем плане
Источник
***
Засыпанный Египет
15.
16. Луксорский храм. 1854. Раскопки. Грунт на заднем плане еще не убрали
17.
18.
19.
20. Источник
***
Вероятно, панцирь проломился в селевом потоке
***
Меня всегда удивляли факты находок кладов. Многие – в очень необычных местах. Ощущение, что они были не спрятаны, а были смыты потоком из разрушенных строений. Металлоискатель находит только металл в горшках, кувшинах. Но уверен, что рядом может быть и другая керамика:
Видео с примерами (не все, конечно, относятся к вышесказанному)
Источник: sibved.livejournal.com