Налог на животных
16:46. 28 ноября 2017 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1926-й год. Веймарская Германия https://goo.gl/aPRwpC. Очередь на умерщвление собак, за которых немцы не могли платить после поднятия налога на животных.
Пройдет не так много времени, и немцы столь же деловито станут организовывать другие очереди на умерщвление.
Позднее, когда с проявлением подобного "практицизма" покончат совокупными усилиями, немцы будут валить все на Гитлера и нацистов, хотя корни всего того, что произошло после 1933 года, находились как раз в той самой Веймарской Республике. "Свободной и демократической".
Источник: colonelcassad.livejournal.com