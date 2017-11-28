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Налог на животных

16:46. 28 ноября 2017 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал:


1926-й год. Веймарская Германия https://goo.gl/aPRwpC.  Очередь на умерщвление собак, за которых немцы не могли платить после поднятия налога на животных.
Пройдет не так много времени, и немцы столь же деловито станут организовывать другие очереди на умерщвление.
Позднее, когда с проявлением подобного "практицизма" покончат совокупными усилиями, немцы будут валить все на Гитлера и нацистов, хотя корни всего того, что произошло после 1933 года, находились как раз в той самой Веймарской Республике. "Свободной и демократической".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1926, веймарская республика, Германия, история, фотографии
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