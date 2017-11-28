Коротко о неприятном
21:36. 28 ноября 2017 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сегодня кучно негоразды пошли.
1. Отобрали еще несколько медалей с Олимпиады в Сочи, где Россию продолжают формально опускать https://chervonec-001.livejournal.com/2109314.html в командном зачете (такой вот грустный каламбур). Можно было бы конечно посетовать на то, что Запад не чувствителен к логическим аргументам или же и вовсе откровенно паясничает https://www.sports.ru/biathlon/1057865572.html (оказывается, теперь даже царапины не нужны – мог, значит виновен), но никто и не обещал, что это будет честная игра. Бьют подло и цинично, не обращая внимание на робкие попытки воззвать к логике и аргументам. Линия защиты, которую выбрало министерство спорта в данной ситуации оказалась мягко говоря не эффективной, о чем теперь уже открыто говорят и сами спортсмены, некоторые из которых уже фактически стали жертвой развернутой против РФ кампании. И ладно бы, если бы их действительно поймали на допинге, но тут порой настолько идиотские объяснения дисквалификаций проскальзывают, что о каком-либо "фейр-плей" говорить совсем уж не приходиться. Ждем разоблачений наших футбольных доходяг. Они ведь тоже "могли".
2. После радостных реляций о пуске ракеты с космодрома "Восточный" вслед за перемогой, подкралась зрада. Спутники до расчетной орбиты не доехали, а ракета упала в океан. Как сообщают, проблема в "неправильном полетном задании" и "человеческом факторе".о
Как говорилось в славные годы, у каждой проблемы есть имя и фамилия, только зачастую эти имена и фамилии не называют. Естественно, если все так, как говорят источники ссылающиеся на "Роскосмос", то тогда конечно будет будет разбирательство, будет найден виновный, допустивший ошибку. Будут, возможно, найдены виновные, которые должны образом не проконтролировали. Возможно даже помянут Рогозина. Ну и естественно в очередной раз возникнут серьезные вопросы по поводу того, как организована наша космическая программа, которая в последние годы частенько косячит подобным образом и ссылки на то, что у Маска тоже ракеты падают, а у американцев нет своего нормального двигателя, тут как бы не особо греют, потому что хотелось бы не ситуации с оправданиями, что "у соседа тоже корова сдохла" (это так по-украински), а чтобы подобных историй с неудачными пусками было как можно меньше (при полном понимании, что 100% гарантии никто не даст). В общем, обидно – на этот пуск явно рассчитывали, а теперь приходится выгребать различные материальные и имиджевые издержки.
3. В Молдавию не пустили российских журналистов. Додон недоволен. Тут в принципе ситуация зависла давно и без выборов (желательно досрочных) она разрешиться не может. Сложившееся двоевластие в Молдавии имеет достаточно неудачную для России конфигурацию, когда формально пророссийский президент, не обладает необходимыми полномочиями, чтобы прекратить русофобский курс текущего молдавского правительства и проникновения НАТО в республику. У Додона нет серьезного силового ресурса, а административные поползновения пока что пресекаются через контролируемые оппонентами суды. Зато у него есть неплохая поддержка в обществе и при должной помощи, все это в перспективе может склонить чашу весов в пользу Додона, который объективно выгоднее России, нежели контролируемые из Брюсселя русофобы. Ну а пока, приходится периодически наблюдать откровенно антироссийские действия со стороны молдавских западников, которым в должной мере Додон помешать не может.
Источник: colonelcassad.livejournal.com