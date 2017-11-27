Мы Москали как пройти на гиляку?

Нам всем нужна победа

слова О. Копылова

Здесь птицы не поют,

Деревья не растут,

И лишь бандеровцы с трибун,

На нас помои льют.

Горит и кружится планета,

Все ближе НАТОвский сапог,

Иного выхода, ребята нету -

Вставайте, братцы с нами Родина и Бог,

Вставайте братцы с нами Родина и Бог!

Пусть гад грозит расправой,

Но все-ж нас не сломить,

Идем не за деньгами, не за славой -

В борьбе Отчизну мы сумеем защитить,

В борьбе Отчизну мы сумеем защитить!

Средь подлости и лжи,

Держись мой друг, держись -

Идем за дело правое.

За честь Родной Страны.

Пусть нам подонки угрожают,

Дадим достойный им ответ.

Все крепче мы ряды свои смыкаем.

Пусть громче грянет над страной - фашизму Нет,

Пусть громче грянет над страной - фашизму Нет!

Пусть гад грозит расправой,

Но всё-ж нас не сломить,

Идём не за деньгами, не за славой -

В борьбе Отчизну мы сумеем защитить,

В борьбе Отчизну мы сумеем защитить!

Колона НАТОВцев стоит,

У наших, у ворот,

Страданья, кровь, разлуки дым,

Нам оккупант несет.

У нас пути другого нету,

Врагу Отчизну не сдадим,

Ведь нынче нам нужна одна Победа,

Одна на всех, мы за ценой не постоим,

Одна на всех, мы за ценой не постоим!

Пусть гад грозит расправой,

Но все ж бессилен он,

Сомненья проч, за правду в бой вступает,

Под красный шелест наших боевых знамён,

Под шелест красных наших боевых знамён!