Главная » Видео, Творчество

Мы Москали, как пройти на гиляку?

14:46. 27 ноября 2017 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

img_dter

 

 

Мы Москали как пройти на гиляку?

 

 

Нам всем нужна победа

слова О. Копылова

 

Здесь птицы не поют,

Деревья не растут,

И лишь бандеровцы с трибун,

На нас помои льют.

 

Горит и кружится планета,

Все ближе НАТОвский сапог,

Иного выхода, ребята нету -

Вставайте, братцы с нами Родина и Бог,

Вставайте братцы с нами Родина и Бог!

 

Пусть гад грозит расправой,

Но все-ж нас не сломить,

Идем не за деньгами, не за славой -

В борьбе Отчизну мы сумеем защитить,

В борьбе Отчизну мы сумеем защитить!

 

Средь подлости и лжи,

Держись мой друг, держись -

Идем за дело правое.

За честь Родной Страны.

 

Пусть нам подонки угрожают,

Дадим достойный им ответ.

Все крепче мы ряды свои смыкаем.

Пусть громче грянет над страной - фашизму Нет,

Пусть громче грянет над страной - фашизму Нет!

 

Пусть гад грозит расправой,

Но всё-ж нас не сломить, 

Идём не за деньгами, не за славой -

В борьбе Отчизну мы сумеем защитить,

В борьбе Отчизну мы сумеем защитить!

 

Колона НАТОВцев стоит,

У наших, у ворот,

Страданья, кровь, разлуки дым,

Нам оккупант несет.

 

У нас пути другого нету,

Врагу Отчизну не сдадим,

Ведь нынче нам нужна одна Победа,

Одна на всех, мы за ценой  не постоим, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим!

 

Пусть гад грозит расправой,

Но все ж бессилен он,

Сомненья проч, за правду в бой вступает,

Под красный шелест  наших боевых знамён, 

Под шелест красных наших боевых знамён!

Метки: Русская песня - душа народа
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Троллинг как разновидность молодёжного нигилизма
... и оскорбительного поведения. Используется как персонифицированными участниками, заинтересованными в ... возразить! «Болото можно пройти. Горы можно пройти». Действительно, сидя на ... и народов. Вторая гиперссылка: «Моск (коми рас. «моск» — «бык») — межушный ...
Официальная история как образец вранья-2
..., нарушая приказы командующих. Хотя какие там приказы — рыцарям лишь... и за счет этого пройти за день лишние 30-...бесчисленным войском отправился в страну Москов, а туда добирались путем...Л. Прозорова „Официальная история как образец вранья”.Источник: ss69100....
Новости Украины (смех, да и только!): Ляшко на танке, как петух в курятнике!
... хозяина. Виноваты, опять же, будут москали, если, что не так. Ну... поможет им даже в парламент пройти, не говоря уж про президентство...
ЕВРОПА И АЗИЯ
... могли бы пройти через Филимстим, но пошли в обход, так как там... на западный». А «египтяне» успели пройти посуху во время отлива. «Шли... было не так-то просто пройти из-за их ЗАСЕЛЁННОСТИ (об... этот древний топоним в МОСК АВЫ, с окончанием как у городов ОРСК...
ЗОЛОТОЕ РУНО
... хранился «разрушитель», как обезвредить охрану (механизм), как пользоваться «разрушителем», как себя уберечь от... достигли Испании и далее должны пройти через Гибралтарский пролив и обогнуть.... Если Москва это библейский Моав (Моск Авы), куда пришёл Моисей-Ас...
Исповедь киевлянина разочаровавшегося в революции
...известное мероприятие – вы знаете, какое. И тогда я впервые почувствовал...«москаляку» (которого на гиляку) как пьяного, небритого, грязного и злого...…Мы не допускаем мысли, что москали, кацапы, титушки… нет, назовём...? Мы ведь не можем пройти мимо, не охаяв что-...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>