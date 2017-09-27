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Новости Украины (смех, да и только!): Ляшко на танке, как петух в курятнике!

20:12. 27 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Радикал из радикалов, Олег Ляшко, посетил на днях Харьковский завод имени Малышева по производству танков. Взгромоздившись на радостях на боевую машину, лидер «Радикальной партии» заявил: «До Москви! До перемоги!», а позже закинул «победное» видео на свой канал на YouTube.

Мысли о победном шествии в московском направлении давно угнетают его маленький мозг. Даже министра обороны США Джеймса Мэттиса Ляшко просил ускорить решение вопроса о признании Украины военным союзников США. Неважно, что в НАТО их сейчас не ждут. Киев и на такую роль согласен. И, правда, чего еще приживалам желать: вкусной и сытной пайки да хорошего хозяина. Виноваты, опять же, будут москали, если, что не так.

Ну, видео пользователи посмотрели, а в России даже «оценили»:

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Читатель издания Life.ru выразился наиболее метко насчет выступления Ляшко: «П***ры идут!». Ну, пускай идут… пока еще могут. Олег Ляшко был и есть политический клоун. На Украине серьезного будущего у радикалов под его началом просто нет. Минимальная поддержка электората не поможет им даже в парламент пройти, не говоря уж про президентство. Максимум, радикалов используют в качестве боевых «машин» более умные политики.

И Ляшко еще собирается доехать до Москвы на танке? Он, не раз битый своими коллегами-депутатами Рады за вранье и клевету? Смешно. Ведь Ляшко способен только болтать да провоцировать собеседников.

Ну, а пока лидер радикалов мечтает о походе на Москву, нардепам не мешает озаботиться реальными проблемами Харькова. Говорят, там канализацию прорвало… Заодно и штаны Ляшко подтяните, чтобы в пути не упали. Мало ли что может случиться, когда орда озабоченных рванет на Москву?

 

xarya

Метки: ляшко, Москва, содомит Ляшко, танк
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