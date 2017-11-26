За пропагандой отказа от детей стоит один из самых влиятельных магнатов США

Источник: vz.ru

В мировых СМИ активно раскручивается концепция, согласно которой наиболее богатые страны должны полностью отказаться от деторождения ради спасения планеты. За тем, что звучит как безумные бредни конспиролога, маячит фигура конкретного кукловода – одного из наиболее одиозных олигархов США с феноменальным влиянием. Но какие цели он преследует на самом деле?

В англоязычной прессе и социальных сетях бурно обсуждают новый лозунг, вброшенный радикальными «зелеными» – «наука доказала, что дети портят Землю». Это, увы, не шутка и даже не метафора. Это идеология.

Необходимость сократить население планеты для Запада не новая тема – она возникла в псевдонаучных трудах ещё в 1960-е годы. Однако впервые её продвигают столь широко и настолько откровенно.

В 1968 году энтомолог из Стэнфордского университета Пол Эрлих выпустил книгу «Демографическая бомба». Его работу раскрутили в СМИ, автор получил, кажется, все возможные премии и ученые степени, после чего стал спикером многочисленных кампаний в защиту абортов, контрацепции и общего сокращения рождаемости. В основе его теории – хорошо известная идея Томаса Мальтуса о том, что перенаселение ведет к голоду, революциям, гражданским войнам и прочим катастрофам.

Даже в революционном для Запада 1968-м взгляды Эрлиха звучали довольно смело. В целях снижения рождаемости автор рекомендовал мировым элитам обеспечить всех граждан бесплатными презервативами, гарантировать женщинам бесплатные аборты на любом сроке беременности, разрешить инфантицид (убийство новорожденных) и принудительную стерилизацию.

Эти меры близко напоминали те чудовищные методы, которыми немцы во время Второй мировой войны регулировали рождаемость в еврейских гетто. Но если их не принять, утверждал автор, нашу планету ожидает страшное будущее. В 1970–1980-е годы рост населения Земли, по прогнозам Эрлиха, должен был привести к катастрофическому подорожанию продуктов и ресурсов. Массовый голод, эпидемии, войны должны были уносить сотни миллионов жизней ежегодно. Неужели принудительные аборты слишком высокая цена для предотвращения всего этого?

С тех пор количество людей на Земле удвоилось, перевалив за 7 миллиардов. Ни один из прогнозов Эрлиха применительно к Западу так и не сбылся. Но это совсем не мешает ему писать новые книги, обвиняя человечество в оккупации планеты и уничтожении её биологического разнообразия. Более того, он продолжает пропагандировать свои идеи с самых высоких трибун.

Пол Эрлих (фото Paul R. Ehrlich/wikipedia.org)

Полгода назад католики-традиционалисты были откровенно рассержены тем, что Эрлиха пригласили в Ватикан на конференцию «Как спасти природный мир, от которого мы все зависим?»

И главное: у стэнфордского энтомолога выросло уже целое поколение духовных наследников и благодарных учеников. Все они предлагают человечеству самоуничтожиться, освободив место для птичек и зверушек.

Покончить с деторождением советует в своих книгах прогнозист Стивен Эммот: «В глобальном смысле худшее, что мы можем сегодня сделать, – это продолжать рожать детей в том же количестве» («Десять миллиардов», 2013 год).

Признать «элементарную, но неудобную правду» о необходимости радикального сокращения населения планеты потребовал в 2006 году эколог и будущий советник Барака Обамы по науке Джон Холдрен.

Но наиболее активно эту тему разрабатывает «биоэтик» Трэвис Ридер. Он обвиняет «безответственных» родителей в том, что их дети с самого рождения способствуют глобальному потеплению . Единственный способ предотвратить климатическую катастрофу – отказаться от деторождения.

В теории Ридера есть интересный нюанс. Если остальные авторы страшилок о перенаселении оперируют данными о высокой рождаемости в бедных регионах планеты (Африке, Юго-Восточной Азии, Южной Америке), то Ридер обращается исключительно к «золотому миллиарду». Именно этим процветающим по мировым меркам людям он советует отказаться от деторождения «по моральным соображениям».

Дело в том, что в богатых странах Запада каждый новорожденный, по мнению Ридера, становится продвинутым потребителем, едва появившись на свет. Он потребляет памперсы, молочные смеси, игрушки, соски, влажные салфетки – и так далее. С каждой такой покупкой увеличивается «углеродный след», который безответственное дитя оставляет в атмосфере.

«Углеродный след» – это лженаучное понятие, придуманное «зелеными» активистами. Оно обозначает то количество вредных выбросов, которые попали в атмосферу при производстве, транспортировке и упаковке любой вашей покупки – от шоколадки до внедорожника. В совокупности все наши «углеродные следы» якобы создают парниковый эффект, меняют климат и ведут к глобальному потеплению. Родив ребенка, родители создают ещё один «углеродный след», совершая преступление против планеты. И чем богаче семья, в которой растет ребенок, тем больше его «углеродный след».

Трэвис Ридер (фото: johnshopkins.academia.edu)

Концепция Ридера опирается на старое доброе мальтузианство. Научными экспериментами и доказательствами он себя не утруждает. «Возражения тех, кто претендует на владение мировыми ресурсами и оспаривает возможность глобального потепления, я даже рассматривать не буду, – пишет он в одной из своих статей. – 97% вменяемых ученых на моей стороне».

У оппонентов Ридера возникает резонный вопрос, насколько этична его теория. На это он отвечает, что «наша моральная психология просто не развилась ещё до уровня тех проблем, которые перед нами стоят сегодня». Раньше, пишет автор, люди жили небольшими группами, а теперь человечество – это гигантский глобальный коллектив, где старые правила типа «не обмани» и «не навреди» попросту не работают.

Новейший текст Ридера был опубликован не в блоге, не в карликовом издании для конспирологов и не в партийной газете, а на сайте одного из крупнейших медиахолдингов мира – NBC. Помимо прочего, NBC – это старейшая телекомпания США. Сейчас она принадлежит компании Comcast, которой, в свою очередь, владеет один из наиболее одиозных олигархов Америки Брайан Робертс.

Выходец из богатой и религиозной еврейской семьи Робертс получил Comcast по наследству от отца. В 1989 году, когда ему едва исполнилось 30, он стал главным исполнительным директором. Назначив родственников в совет директоров и на ведущие управленческие позиции, разработав схему многочисленных слияний и поглощений, Робертс превратил небольшую компанию в лидера кабельного телевидения США. И в начале 2000-х начал активно лоббировать интересы своего бизнеса в Вашингтоне.

Вначале он финансировал республиканцев, потом переключился на демократов, стал «другом по гольфу» сенатора Барака Обамы и щедро вложился в его президентскую кампанию. Политологи подсчитали, что за несколько лет Робертс пожертвовал Демпартии более 18 миллионов долларов. Это принесло свои плоды: покровительство Обамы и добрая сотня лоббистов в Вашингтоне позволили медиамагнату провернуть две многомиллиардные сделки.

К 2013 году Робертс постепенно выкупил 100% акций гигантского медиахолдинга NBC Universal, а год спустя сумел добиться разрешения на приобретение Time Warner Cable. Теоретически он нарушил все возможные антимонопольные законы. Скупив киностудии, телекомпании, газеты, интернет-порталы и объединив их в огромный холдинг под зонтиком Comcast, магнат практически монополизировал производство и доставку контента. Одни фирмы Робертса производят фильмы, новости и сериалы, другие – обеспечивают кабельным телевидением и интернетом 33 миллиона домохозяйств в США. Но контролирующие органы и конгрессмены закрыли на это глаза.

За четверть века Comcast вырос в цене в сто раз. Сегодня он оценивается на рынке в 165 миллиардов долларов. Всего за несколько лет Робертс стал одним из главных медиамагнатов современности и занял 37-ю строчку в списке «Форбс».

Аудитория NBC, входящего в Comcast, – это миллиарды людей по всему миру. Информационные мощности позволяют Робертсу навязывать свои ценности огромной аудитории, а ценности у него типичные для левого глобалиста. «Антибелая, антисемейная, антихристианская пропаганда», – так отзываются о них американские консерваторы.

Радикальное предложение биоэтика Ридера больше не рожать идеально вписывается в эту повестку. Появившись на сайте NBC, «биоэтик» плавно вливается в мировой информационный мейнстрим. Это уже не бредни полоумного эколога, а программный текст, предлагающий «золотому миллиарду» вымирать.

Конспирологи любят судачить о странных программах по контролю за рождаемостью, которые финансирует Билл Гейтс. Их пугают многочисленные НКО, борющиеся за права национальных и сексуальных меньшинств, созданные на деньги Джорджа Сороса. Но в данном случае никакой конспирологии не требуется. Богатейший медиамагнат США Брайан Робертс открыто спонсирует пропаганду отказа от деторождения среди белых людей стран Запада.

Это предложение по-своему рационально. После окончания холодной войны надобность в процветающем среднем классе как витрине капитализма отпала, и теперь этот класс ждут тяжелые времена. И богатейшие люди США, управляющие главными информационными потоками, полагают, что лучше бы среднему классу вовсе вымереть, уступив место бесправным и нищим мигрантам – они не настолько требовательны и вполне готовы работать за еду.

Вопрос только в том, насколько хорошо вымирающий средний класс был выдрессирован политкорректностью. Примет ли он уготованную ему перспективу покорно и радостно, действительно ли откажется от детей ради удешевления рабочей силы – или все-таки устроит на прощание арьергардные классовые бои?

ВИКТОРИЯ НИКИФОРОВА

Источник: nstarikov.ru