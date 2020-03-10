“Сжечь эту школу!”. Во Львове националисты ополчились на лицей, который объявил набор детей в русские классы.
Не успели улечься страсти вокруг исполненной волынским школьником "Смуглянки", как на Западной Украине разгорелся новый языковой скандал.
Львовский лицей №45, одну из четырех школ города с русским языком обучения, обвиняют в отказе полностью переходить на "мову". Лицей объявил о наборе первоклассников в русскоязычные классы.
Националисты устроили настоящую травлю и сыплют угрозами в адрес педагогов. И это при том, что в январе Верховная Рада приняла закон о среднем образовании, который разрешает учиться на русском языке в начальных классах. Правда, он еще не подписан президентом.
"Спрос есть, русские классы набираются, а новый закон о среднем образовании разрешает это делать. Поэтому нарушений нет", - заявили "Стране" в лицее.
Это учебное заведение – крупнейший русскоязычный лицей на западе Украины, в котором учится около тысячи учеников больше двух десятков национальностей. Он считается одним из самых лучших школ во Львове.
Но в последние годы лицей постоянно становится жертвой националистических атак, педагогов обвиняют в пропаганде "русского мира" и "русификации украинских детей".
"Стоит ожидать от лицея новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов", – написал на своей странице в Facebook "активист"-националист Игорь Девбич.
В прошлом году лицей обвиняли в том, что он набрал всего один украиноязычный первый класс из четырех возможных.
Также "хейтеры" напоминают об опросе родителей учеников лицея о том, желают ли они перейти на украинский язык обучения: 80% категорически отказались, а во многих классах вообще не было ни одного желающего перейти на "мову".
Националисты возмущаются, что Львовский городской совет постоянно выделяет средства на деятельность лицея, а в этом году "русскому" учебному заведению купят современный 3D принтер.
"Стоит ожидать от лицея новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов", – возмущается Игорь Девбич.
Ранее националисты негодовали по поводу музея Пушкина в школе, который в результате закрыли.
"В музее были уникальные материалы о Пушкине и Галичине, где его произведения впервые напечатали на польском языке. Сейчас там есть экспозиция "Литературный Львов", – рассказывает директор лицея Наталья Мельник.
Кстати, в лицее также есть "шекспировский кабинет" английского языка, а в аудитории украинского языка и литературы собрана коллекция пысанок со всего мира.
По словам Мельник, радикалы периодически призывают "сжечь, расстрелять" лицей и ищут некую "тайную комнату русского мира".
"Приходили даже из ОУН на экскурсию по кабинетам украинского языка и истории и защиты Отечества. Обвинения в украинофобии несправедливы: наши ученики постоянно участвуют и побеждают в в олимпиадах по украинскому языку, в конкурсах имени Петра Яцыка и Шевченко. На здании лицея висят мемориальная доска погибшему в АТО бывшему ученику Юрию Кругликову, а все стенды и стенгазеты – на украинском языке", – говорит Мельник.
Что касается финансирования, то, по словам директора, лицею выделяют столько же, сколько и другим школам, частично на нужды заведения сдают деньги родители.
То есть придраться вроде не к чему. Тем не менее в националистической среде и в соцсетях разгорается "зрада".
"Разогнать ту школу, к чертям собачьим", – пишет в одной из львовских групп Facebook Олег Сыпитый.
"Мой Львов уже не тот. Когда-то Львова и Бандеры боялись и уважали, а сейчас понаехало москалей и права качают", – негодует Руслан Потицкий.
"Враги", – так пишет о лицеистах Игорь Кравец.
"Сжечь нафиг такой лицей со всем кодлом", – призывает львовянка Наталья Безпалюк.
"Когда-то были еврейские погромы во Львове, скоро придется делать москальские погромы и гнать это быдло обратно на восток домой", – грозится Анатолий Юнак.
"Закрыть этот "маскальський" лицей. Пусть валят в Рашу", – поддакивает Оля Побигушка.
Но и защитники лицея не боятся высказывать свое мнение.
"А что плохого в музее Пушкина? Не была в лицее, но знаю нескольких выпускников – патриоты и прекрасно знают государственный язык", – пишет львовянка Ирина Шовак.
"В школе царит "культ Пушкина"? Как они посмели воспитывать детей на образцах классической литературы? Лучше бы гимну научили! Вот и поедут выпускники лицея в Польшу на клубнику – и будут "Ще не вмерла" напевать, чтобы поднять патриотический дух", – иронизирует психолог Майя Гринченко.
Источник: https://strana.ua/news/253594-kak-vo-lvove-natsionalisty-atakujut-shkolu-s-russkim-jazykom-obuchenija-.html
Возможно, меня закидают тухлыми яйцами и помидорами, но признаюсь: в прошлом году ездил в Карпаты и был во Львове.
Через границу южнее Бреста. В автобусе ехали пассажиры с российскими паспортами. Возможно, этнические украинцы с российским гражданством, но проблем не было.
Во Львове люди свободно говорят на русском языке. А как же белорусам, прибалтам, грузинам и прочим общаться с украинцами? На английском или суахили? Я пробовал на беларускай мове, но они не все понимают, лучше по-русски. Восток и юг Украины тоже предпочитает русский.
Но лучше объяснить местным, что ты из Беларуси,тогда совсем добреют.
Хотя мемориал С. Бандере отстроили рядом с вокзалом, и везде ТБ продаётся с портретами Путина. Но меня не интересует это. Там вкусное и дешёвое пиво “Львiвске свiтле”. Поляки, словаки, чехи едут, у них есть свои Карпаты-Татры, но в Украине все дешевле.
Это было в мае. А в июле возвращался с Кавказа, был час стоянки в Воронеже. Местный очень хотел пообщаться, рассказать мне про Украину. Я ему рассказал про Украину, он отказался верить.
Поэтому сделайте вывод , кому надо нагнетать эту истерику.