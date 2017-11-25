Генерал Бонч-Бруевич и квартирный вопрос
15:50. 25 ноября 2017 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О борьбе бывшего царского генерала Бонч-Бруевича за жилплощадь в годы Советской Власти.
http://istmat.info/node/58357 – цинк (Журнал "Родина", №11, 2016 год).
Финальный пассаж порадовал – убежать от системы было невозможно, но генерала защитили от склочников, выпустили по делу "Весна", не расстреляли в 1937 и он спокойно умер в своей постели уже после смерти Сталина. Л – Логика.
Альтернатива же борьбе за квартиру в СССР, это просиживание штанов где-нибудь в Париже или Харбине и это в лучшем случае.
Плюс еще из накопившегося на историческую тематику:
1. Лондонские докеры, портовые алкаши и коммунисты в борьбе против панской Польши – https://d-clarence.livejournal.com/198594.html
2. Советская ловушка для Израиля – http://samlib.ru/a/abbakumow_i_n/iii-roma-05.shtml
3. Исторические военно-морские диорамы Ли Вон Хи – https://dambiev.livejournal.com/1021269.html (уже публиковал несколько его работ, тут еще – очень рекомендую, красоты неземные).
Источник: colonelcassad.livejournal.com