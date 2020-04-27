Саша Корпанюк: Герой Украины! Настоящий….

"Жизнь нужно прожить так, чтобы после смерти враги боялись твоего памятника."

Да, сегодня нравственность чересчур упала. Говорят, что будто это всегда бывает после революций. Особенно если революции достоинства...

Ведь многим жителям Украины, выжившим в вихре завоеваний майдана достоинства, теперь только корыстные цели подавай.

Хотят чтобы им как руководителям майдана насыпали - денег, квартир, должностей, неподсудность... Но, не всем поперло, хлебные места у корыта власти заполонили герои майдана...

А надо бы внедрять в мир добродетельность и благородство. Вот, как раньше говорили, жизнь нужно делать с великих воинов-полководцев Украины. Например с Ворошилова Климента! Луганского пастуха, слесаря, простого украинца.

Для этого в стране и принят закон о декоммунизации.

Долго рассказывать, но смысл закона такой - все вершины покорённые большевиками ужас ужасный и преступление перед революционерами майдана, поэтому прошлые приобретения надо искоренить стальной метлой историков и экспертов на зарплате госдепа США. Раньше эти профессии были - тьфу, баловство, а теперь самое денежное оно.

Внесём и свою посильную лепту в это серьезнейшую, государственную заботу о простом украинце.

Более оболганной и оклеветанной, именно коммунистами, личности чем украинец Климент Ефремович Ворошилов не существует в природе.

Правда есть ещё и Уинстон Черчилль, но то совсем другое. Там приписывают школьному двоечнику Уинстону разные доблести и меткие фразы, к которым той Черчилль не имеет никакого отношения.

Коммунисты с 1957 года, и их сегодняшние пристяжные, по сей день вешают всех собак на Ворошилова, ну просто доводят себя до невменяемости. А ведь закон гласит - всё о чем докладывали украинцам коммунисты подлежит пересмотру.

Поэтому побеседуем на тонкую тему "Почему"?

Можно просто привести случаи из жизни украинца Ворошилова и может быть поймём почему коммунисты мазали жизнь и дела великого украинца Клима Ворошилова исключительно чёрной пиковой мастью.

Последователи тёмного дела коммунистов в Украине докладывают о Климе:

... "он просто шокировал современников своими безграмотностью и невежеством." Воевать тот луганский слесарь не умел, был на последних ролях в победе украинцев во второй мировой, и вообще жена у него еврейка.

Без лишних возгласов обратимся к документам. Примите данные факты, как вклад борьбы с коммунистами.

Итак. Насчет необразованности.

Семнадцатилетнего Клима официально приняли в уездное учительское общество.

В то же время Ворошилов возглавил театральный кружок о чём сохранилась такая бумага:

"Господину Клименту Ефремовичу Ворошилову. Правление общества учащих и учивших выражает Вам, милостивый государь, свою глубокую благодарность за горячее содействие в устройстве спектакля в Юрьевском заводе и активное в нем участие. Спектакль дал сто рублей шестьдесят восемь копеек чистого сбора, который и пойдет на пособие учителям, впавшим в крайнюю нужду. Председатель Е. Радаков. Секретарь С. Рыжков».

А как вам нравится то, что в 1905 году Ворошилов выехал в Швецию по поддельному паспорту на фамилию Володин, под видом путешествующего туриста. И погранцы с двух сторон пропустили. Видимо похож был Клим на состоятельного туриста.

Генерал Бонч-Бруевича об украинском слесаре:

"Я невольно обратил внимание на его особенно значительную развитость."

Эмигрантская газета «Новое Русское слово» в 1925 году писала: «Екатерина Ворошилова — элегантная, исключительно красивая женщина." Это о жене Клима.

Относительно безграмотности ещё штрих.

1917 год. Лейб-гвардии Измайловский полк, охранявший Путиловский завод, получил от своего командира приказ стрелять по восставшим рабочим.

Но К.Е. Ворошилов пришел себе в казармы, поговорил, то, сё, и солдаты Измайловского полка мало того что не стали стрелять по рабочим, а до кучи избрали К.Е. Ворошилова своим представителем в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.

Можно ещё долго рассказывать о том как в 1918 году — отряд рабочих Луганской области, в КОЛИЧЕСТВЕ ШЕСТЬСОТ СОРОК ЧЕЛОВЕК во главе с луганским рабочим Ворошиловым разбил 27 германский корпус.

А именно: 89, 92, 93, 95, 98 и 2 ландверную дивизию. Каждая дивизия — 11-12 тысяч штыков. Это раз так в сто больше, получается. А затем ещё и 1-й германский резервный корпус в составе 16, 45, 91, 215, 224 ландверных дивизий и 2 баварской кавалерийской дивизии.

То отдельная песня.

Давайте за войну.

Великую Отечественную или вторую мировую, это как угодно.

Например за Тегеранскую конференцию-43. Отнеситесь вдумчиво, читатели.

Военные которые участвовали в переговорах в Тегеране.

США - начальник штаба армии США генерал Д. Маршалл, главнокомандующий военно-морскими силами США адмирал Э. Кинг, начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Г. Арнольд, начальник штаба президента адмирал У. Леги.



Великобритания: начальник имперского генерального штаба генерал А. Брук, первый морской лорд Э. Кеннингхэм, фельдмаршал Д. Дилл, главный маршал авиации Ч. Портал, начальник штаба министра обороны X. Исмей.



СССР - маршал К.Ворошилов!

Это какое-то хулиганство, понимаешь.

Итоги конференции изучите сами.



Теперь по поводу коммунистических зияющих враков.

Маршал Рокоссовский! События октября 1941 года.

"Затем по вызову Ворошилова в комнату вошел генерал Г. К. Жуков.

— Это новый командующий Западным фронтом, — сказал, обратившись к нам, Ворошилов, — он и поставит вам новую задачу.

Выслушав наш короткий доклад, К. Е. Ворошилов выразил всем нам благодарность".

Если Вы помните в начале сентября 1941 года Жуков сменил Ворошилова на Ленинградском фронте, где тот, по словам последователей коммунистической лжи, провалил командование.

Но, братцы, в октябре 1941 года Ворошилов приезжает на Западный фронт в составе комиссии Ставки ВГК и Жуков бегает по его команде на вызов.

Для тех кто отравлен коммунистической пропагандой, - основная причина отзыва Ворошилова в его дипломатическом таланте, превосходившем величайшие таланты военные. Или рядом стоящие.

По возвращении из Ленинграда Климент Ефремович принял участие в работе конференции представителей СССР, Англии и США, обсуждавшей вопрос о взаимной военно-экономической помощи в системе антифашистской коалиции.

Советскую делегацию возглавляли Сталин и Ворошилов, английскую – лорд Бивербрук, американскую – Аверелл Гарриман.

Невежественный Ворошилов бывал в Англии, имел опыт переговоров с западными партнерами. В августе 1939 года он блестяще вел военные англо-франко-советские переговоры в Москве, весело и точно вскрывая несостоятельность позиции западных коллег.

А теперь про величайшие военные таланты украинского слесаря.

Свидетель Гальдер. И его дневник.

«Русское верховное командование поставило во главе фронтов своих лучших людей: Северо-Западный фронт возглавляет Ворошилов, Западный фронт — Тимошенко, Юго-Западный фронт — Буденный».

С 10 июля 1941 года для дневника генерала Гальдера характерны такие вот записи по группе армий «Север»:

"Сопротивление противника... усилилось, ...сильные арьергарды противника при поддержке танков и авиации оказывают упорное сопротивление танковой группе Гепнера...".

Коммунисты и их последователи знают, что Ворошилов, Тимошенко и Буденный — безграмотные кавалеристы и никудыги, а немцы их оценивали по-другому. Немцам с ними воевать приходилось, а не в кабинетах историю писать.

Проходит всего 10 дней, и вот вам!

20 июля:

«Ожесточенность боев, которые ведут наши подвижные соединения, действующие отдельными группами, а также несвоевременное прибытие на фронт пехотных дивизий, медленно подтягивающихся с запада, и скованность всех продвижений плохими дорогами, не говоря уже о большой усталости войск, с самого начала войны непрерывно совершающих длительные марши и ведущих упорные кровопролитные бои, — все это вызвало известный упадок духа у наших руководящих инстанций. Особенно ярко это выразилось в совершенно подавленном настроении главкома».

А теперь за великого украинского полководца.

Маршал Ворошилов 10 июля 1941 года назначен командующим Северо-Западным направлением.

И именно на Северо-Западном направлении советским войскам под командованием Ворошилова удалось в районе города Сольцы нанести мощный контрудар, который явился для врага абсолютно неожиданным.

По данным генерала Манштейна, под Сольцами с немецкой стороны действовали 6 дивизий, из которых 1 танковая и 2 механизированных. В распоряжении маршала Ворошилова Манштейн насчитал неполных 5 дивизий.

А как известно, контрудар должен наноситься силами примерно в три раза превосходящими.

Ставка Верховного Главнокомандования в директиве от 9 августа поставила Главнокомандующему Северо-Западным направлением маршалу Ворошилову задачу провести наступательную операцию с целью разгрома вражеской группировки в районе Сольцы, Старая Русса и Дно.

12 августа маршал Ворошилов наносит контрудар. За два дня советские войска продвинулись на 60 км, вызвав серьезные опасения у немецкого командования за целостность тыла своих дивизий.

Ворошилов как всегда в первых рядах атакующих.

В результате контрудара под Сольцами создалась угроза коммуникациям 4-й танковой группы генерала Гёпнера. Немецкое командование встревожилось, и приказало 4-й танковой группе временно прекратить наступление.

Из высказываний немецкого генерала Гота:



«Таким образом, Гитлер под влиянием одной неудачи группы армий «Север», имевшей местный характер, 15 августа принял решение:

— Группе армий «Центр» дальнейшее наступление на Москву прекратить.

-Из состава 3-й танковой группы немедленно передать группе армий «Север» один танковый корпус, так как наступление там грозит захлебнуться.

Группа армий «Центр» была ослаблена на половину танковой группы, и это в момент, когда оставалось сделать последний шаг к достижению цели операции, то есть к овладению Москвой.

Выделенный из состава 3-й танковой группы танковый корпус был направлен на северное крыло группы армий «Север».

Этому корпусу предстояло выполнить основное желание Гитлера: захватить Ленинградский промышленный район и изолировать «цитадель большевизма» от Москвы. Несколько недель спустя танковый корпус, до этого успешно наступавший на Ленинград, вынужден был остановиться и отойти».



Из последней цитаты Гота следует, что именно действия Ворошилова поставили крест на плане «Барбаросса» и заставили Гитлера отменить летнее наступление на Москву и еще раз попытаться разгромить войска Северо-Западного направления и захватить Ленинград.

В директиве N21 «Плана Барбаросса» Гитлер приказывал:

«…в общем направлении на Ленинград уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь после выполнения этой неотложной задачи, за которой должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операции по взятию Москвы — важного центра коммуникаций и военной промышленности. Только неожиданно быстрый развал русского сопротивления мог бы оправдать постановку и выполнение этих задач одновременно».



Эта операция Клима Ворошилова в районе Сольцы-Ситня-Порхов была настолько неожиданной для противника, что он едва успел вырваться из котла.

Впервые в ходе Второй мировой войны самоуверенный гитлеровский генерал попал в тяжелое положение.

Лучший оперативный ум Германии был окружен войсками Ворошилова под городом Сольцы, и только благодаря помощи нескольких немецких дивизий, снятых с других участков фронта, смог выйти из окружения, понеся при этом большие потери.

Причем Манштейн бежал так быстро, что не успел эвакуировать штабные документы, и в руки наших войск попала секретная инструкция (наставление) к химическим миномётам, которую немедленно огласило московское радио.

И это при том, что по подсчетам самого Манштейна, у Ворошилова было пять неполных дивизий, а у Манштейна шесть, из них одна танковая и две механизированных.

Вот такие пироги.

Искусство падает, уважаемые украинцы, благодаря закону о декоммунизации!

Революция, гибридная война, скачущие активисты, миллиардеры-волонтёры никак не отражаются в этом мире последователей коммунистов. Продолжается сверх нормы искажение деятельности великих украинцев. Пора ударить по разным окопавшимся последователям коммунистических обманов истории. А то берет украинцев какая-то неясная тревога насчёт исторической правды. Публика ведь культурная, обижается фальшивым иллюзиям...