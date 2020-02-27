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Рождение легенды

12:50. 27 февраля 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Изборский клуб @ Владислав Шурыгин

Никогда ещё за всю свою историю наше государство не находилось так близко к развалу и гибели, как 102 года назад. Непосильная война до предела истощила страну. Временное правительство развалило всё, что только можно было развалить. «Национальные окраины» осыпались, как переспелые яблоки с веток, в очередь к независимости встали и многие русские области. Армия агонизировала, солдаты бежали с фронтов. России грозили полный распад и колонизация другими мировыми державами.

Главную опасность тогда представляла Германия, с которой Советская Россия официально продолжала находиться в состоянии войны. 18 февраля 1918 года закончился срок перемирия, и в тот же день германские войска начали наступление на Петроград. Фронт рухнул. Части рейхсхеера продвигались на 50-60 километров в день, а порой просто ехали на поездах от станции к станции.

И только через пять дней этого наступления, под Псковом и Нарвой, немцы столкнулись с организованным сопротивлением, которое оказали остатки частей регулярной российской армии и первые формирования Красной Армии, созданной по указу Совнаркома от 28 января (10 февраля) 1918 года.

Рождение легенды

Так, под Псковом с немцами сражался созданный, выражаясь словами фактического создателя Красной Армии генерала Бонч-Бруевича, солдатами и офицерами «из преданности общему делу спасения Отечества» 2-й красноармейский полк, которым командовал штабс-капитан Черепанов, а также две роты 2-го Рижского латышского полка с пулемётной командой плюс отступившие под Псков остатки частей 70-й пехотной, 15-й кавалерийской дивизии и двух ударных батальонов, красногвардейский отряд под руководством Ляшкевича, солдаты железнодорожных войск и псковские красногвардейцы. Общее командование осуществлял полковник Генштаба Пекливанов.

А под Нарвой воевали бойцы 3-го красноармейского полка, латышские отряды, венгры-интернационалисты под командованием Бела Куна, красногвардейцы из Ревеля и Петрограда, а также бронепоезд, срочно пригнанный с Путиловского завода. Руководил обороной бывший командующий 12-й армией генерал-лейтенант Парский.

Бои под Псковом продолжались три дня, и лишь к исходу 25 февраля город пал. Нарва же продержалась до ночи с 3 на 4 марта, когда точку в боевых действиях поставило подписание Брестского мирного договора.

В чём значение этой давней истории? В армии, как правило, служат по призыву или же за деньги. Но под Псковом и Нарвой не было ничего: ни призыва, ни жалованья, ни снабжения. Подвиги ничем не вознаграждались, дезертирство ничем не грозило. В бой шли добровольцы, которым было «за державу обидно», причём как из остатков регулярной армии, так и из разношёрстных революционных отрядов. И в первый день тех боёв, 23 февраля 1918 года, состоялась передача эстафеты от прежней армии к новой, и он по праву назван Днём Защитника Отечества.

Шурыгин Владислав Владиславович (род. 1963) ‑ военный публицист, обозреватель газеты «Завтра», член редколлегии АПН.ру. Постоянный член Изборского клуба. 

Источник: https://nstarikov.ru/rozhdenie-legendy-113426

Метки: чит.клуб

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