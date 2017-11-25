ЧВК «Вагнер» наведет порядок в ЛНР

После отставки главы ЛНР Игоря Плотницкого в республику, как сообщила пресс-служба СБУ, прибыли бойцы частной военной компании «Вагнер». Данную информацию опубликовали практически все украинские СМИ. Российские добровольцы, имеющие опыт по усмирению ВСУ на Донбассе и террористов ИГ в Сирии, в кратчайшие сроки наведут порядок в Луганске.

Ранее, 21 ноября, ситуация в Луганской народной республике вышла из-под контроля. Российские и украинские СМИ публиковали противоречивую информацию о противостоянии властей ЛНР и правоохранителей, о попытке переворота и наличии людей в камуфляже, без опознавательных знаков и при оружии, в центре Луганска. Опасность дестабилизации региона резко возросла, что могло повлечь за собой цепную реакцию: ослабление позиций ЛНР, затем – ДНР и в результате активизацию сил ВСУ на Донбассе.

Необходимо было исключить разрастание политической нестабильности и хаоса в ЛНР. Пользователи в социальных сетях предлагали позвать на помощь российских добровольцев из ЧВК «Вагнера», которые в 2014 году уже усмирили «горячие головы» в республиках и дали отпор украинским военнослужащим и бойцам националистических батальонов. Противостояние с Киевом продолжается, так что нет времени на дрязги.

В пользу вагнеровцев говорит и тот факт, что российские добровольцы отметились проведением успешных спецопераций и наведением порядка в арабской республике, где боролись с террористами ИГИЛ на стороне сирийской армии. Ситуация же на Донбассе им знакома по тем временам, когда они защищали жителей молодых народных республик от карателей ВСУ. Тогда политические склоки «новоявленной» элиты ЛНР/ДНР не становились причиной внутреннего кризиса. Все было под контролем.

Видимо, настала пора еще раз вернуться и напомнить о себе, разрешив луганский конфликт. Для этого, по мнению пользователей, вагнеровцам хватит и пары часов. Если уж игиловцев в Сирии теснили по всем фронтам, освобождали на стороне правительственных сил провинции и стратегические города, помогая Дамаску восстановить контроль над территориями и приближая тем самым завершение войны и окончательную ликвидацию террористов, то и разобраться с провокаторами в ЛНР смогут.

Сильные народные республики Киеву под контроль не взять. Новое наступление ВСУ на позиции ДНР и ЛНР завершатся провалом. Возможно, что и оккупированные ВСУ села в нейтральной зоне будут зачищены от оккупантов, взявших мирное население в заложники. В любом случае, появление на Донбассе российских добровольцев из ЧВК «Вагнера» резко меняет расклад сил в регионе. Они и в ЛНР порядок наведут, и ВСУ по зубам при необходимости дадут. Придется Киеву свои планы пересматривать…