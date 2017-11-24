Goblin News 32: стрельба в Москва-сити, Десятиченко, Райкин против Минкульта
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В этом выпуске:
00:06 – предвыборные мечты Сергея Полонского
05:50 – перестрелка в Москва-сити
08:27 – новый виток борьбы Константина Райкина с проклятым государством
19:33 – приключения Константина Райкина в аграрной сверхдержаве
23:19 – мытарства любителя свободы Петра Павленского во французской тюрьме
26:17 – выступление борца за мир Николая Десятиченко в Бундестаге
36:26 – крестный ход как прогрессивное средство борьбы с ДТП
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Источник: www.youtube.com