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10 САМЫХ КРАСИВЫХ ГОРОДОВ РОССИИ

03:05. 23 ноября 2017 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:
Россия — богатейшая страна мира, с уникальной культурой и богатой историей. Богата она так же и на красивые места. Сотни красивых по-своему городов — эти десять, на мой взгляд из самых красивых городов России.
01 | САНКТ — ПЕТЕРБУРГ

На 1-ом месте город с богатой историей — Санкт-Петербург. Архитектурные шедевры, Эрмитаж, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, белые ночи и разводные мосты, набережные и парки, каждый год притягивают туристов со всего мира посетить этот красивейший город на Неве. От посещения Санкт-Петербурга всегда масса положительных эмоций, и желание побывать в нем вновь.

Интересный факт о городе: Санкт-Петербург – мировая столица трамваев. Протяженность трамвайных рельсов в городе составляет более 600 км. Этот факт занесен в книгу рекордов Гиннеса.

 

 

 

02 | МОСКВА

Второе место по праву занимает столица России – город Москва. Москва входит в число одних из самых старейших и больших городов Европы, знаменита своими достопримечательностями: Кремль, Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Воскресенские ворота, Триумфальная арка, Третьяковская галерея, Манеж Пушкинский музей… Продолжать можно долго. В общем, в этом красивом и величественном городе есть на что посмотреть.

Интересный факт о городе: Москва входит в десятку самых больших городов во всей Европе, а также Москва считается самой загрязненной столицей во всей Европе, а если рассматривать по всему миру то она занимает 14-ое место.

 

 

 

03 | КАЗАНЬ

Под номером 3 — столица Татарстана и крупный порт на берегу Волги — город Казань, в котором переплетены две культуры — русская и татарская, Запад и Восток. Одна из самых знаменитых достопримечательностей Казани — Кремль, возведенный при царе Грозном.

Интересный факт о городе: После завоевания Казани Иван Грозный решил привязать к себе местную аристократию и награждал всех высокопоставленных татар, которые приходили к нему добровольно. Отсюда и появилось выражение «сирота казанская», так как многие специально делали вид, что очень сильно пострадали от войны, чтобы получить богатый подарок от царя.

 

 

 

04 | ЕКАТЕРИНБУРГ

Четвертое место — город, расположенный в центре Евразии, Екатеринбург. Хотя в советский период множество памятных мест, дворцов и усадьб было разрушено, город все же не утратил исторической ценности. Часть сооружений было не тронуто: Александро-Невской собор, Царский мост, Ново-Тихвинский монастырь, Усадьба Расторгуевых — Харитоновых.

С развлечениями в городе проблем нет. Мест, куда сходить в Екатеринбурге с детьми огромное множество — замечательные природные парки, парки развлечений и аквапарк…

Интересный факт о городе: В 2002 году комиссия ЮНЕСКО признала Екатеринбург одним из 12 идеальных городов мира.

 

 

 

05 | НИЖНИЙ НОВГОРОД

На пятом месте рейтинга Самые красивые города России пятый по численности населения город России — Нижний Новгород — город на двух берегах Оки, важный транспортный, экономический и культурный центр страны.

Среди достопримечательностей города можно выделить: Собор Александра Невского и Печерский Вознесенский монастырь, Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Церковь Рождества Иоанна Предтечи.

Интересный факт о городе: В Нижнем Новгороде выставляется одна из самых больших в мире картин — «Воззвание Минина», написанная Константином Маковским.  Из-за внушительных размеров — 6х7 метров — полотно хранится в отдельно стоящем здании Нижегородского Государственного Художественного Музея. Это здание так и называется — «Музей одной картины».

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06 | КАЛИНИГРАД

Калининград — старинный город страны, возведенный немцами, который довольно сильно пострадал по время Второй Мировой Войны, но все же сумел не утратить былой красоты.

Интересный факт о городе: Город Калининград до 1946 года назывался Кёнигсберг, что в переводе с немецкого означает «королевская гора». Соседние народы обычно называли крепость на свой манер, сохраняя корень «король», а в русских летописях неоднократно встречается название Королевец. По забавному совпадению, ещё один Калининград, расположенный в Московской области, в 1996 году был переименован в Королёв — правда, не в честь абстрактного короля, а в честь знаменитого космического конструктора Сергея Королёва.

 

 

07 | АРХАНГЕЛЬСК

Седьмое место — северный город Архангельск, старинные усадьбы, купеческие терема, красивые набережные и зимние пейзажи которого очаруют любого.

Интересный факт о городе: До начала XVII века все здания города были деревянными. Многие из этих зданий сохранились до наших дней. Жители и гости Архангельска могут полюбоваться историческими домиками из дерева на улице Чумбарова-Лучинского. Интересно, что все новые здания на этой улице строят тоже из дерева, соблюдая архитектурный стиль предыдущих

 

 

08 | СОЧИ

Город с великолепным видом на море и морем туристов в сезон, комфортным теплым климатом и богатой растительностью — это Сочи, курортный город на побережье Черного моря, заслужил восьмое место.

Сочи считается одним из самых больших по протяженности городов в мире, а точнее занимает вторую позицию по этому показателю. Опережает наш курорт только Мехико, расположенный в Латинской Америке. А вот в Евразии Сочи по праву можно назвать самым протяженным. Наш курорт занимает 148 километров вдоль линии моря, а вот мировой рекордсмен протянулся на 200 километров.

Интересный факт о городе: Сочи – единственное место в России, где растут пальмы. Но не те, что колосятся в горшках на подоконниках, а самые настоящие южные пальмы. Кроме того, среди таких «уникальных» для холодной России растений — магнолии и эвкалипты. Эти удивительные, дурманящие своими сладкими ароматами деревья стали буквально визитной карточкой города.

 

 

09 | РОСТОВ-НА-ДОНУ

Далее «южная столица» России, культурный и научно-образовательный центр — город Ростов-на-Дону, с красивейшими парками, полный зелени и развлекательных центров. В 2012 году город занял почетное пятое место Рейтинга качества городской среды.

Интересный факт о городе: Ростовский зоопарк — крупнейший по территории в России (56 га) и один из самых больших в Европе.

 

 

10 | КРАСНОЯРСК

Заключительное десятое место занял Красноярск, город расположенный на берегах Енисея. Красноярск со своими красивыми парками и архитектурными композициями не раз побеждал в номинации «Самый благоустроенный город России».

Главным украшением, а точнее украшениями Красноярска являются многочисленные фонтаны. Их количество в городе уже превысило отметку в 140 штук. Маленькие и большие, цветные и музыкальные – какие только не встретишь водные сооружения в этом городе!

Интересный факт о городе: Красноярский край считается одним из основных золотодобывающих районов нашей страны. Известно, что пятая часть всего золотого фонда России добывается именно здесь.

 

 

Конечно же красота — это понятие относительное и сойтись в едином мнение какие же все таки города самые красивые, всегда очень трудно. Ведь как известно — сколько людей, столько и мнений.

 

А вообще, каждый город России красив и уникален по-своему!

 

Метки: города, Россия
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