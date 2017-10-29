Самый крутой парк в Замкадье

В России случилось ещё одно чудо. В Краснодаре построили невероятно крутой парк. Когда смотришь на то, что получилось, хочется закрыть блог, прекратить выпускать ролики на "ЮТубе" и фотографировать общественные пространства в Европе. Потому что теперь в России есть места, которые не стыдно показать западным урбанистам.Большой парк открыли в конце сентября возле стадиона "Краснодар". Вернее, он не очень большой (22,7 гектара, наш парк Горького в 5 раз больше), но для постсоветской эпохи просто невероятно, что такую обширную территорию в столице региона не застроили жилыми многоэтажками и не отдали под ТРЦ.В этом плане городу очень повезло, что судьбой земли распоряжались не чиновники, а частный инвестор. Парк у стадиона, как и сам стадион, открыл основатель сети "Магнит" Сергей Галицкий. Он построен полностью на средства миллиардера, Краснодарский край не вложил ни рубля.Некоторые журналисты уже прозвали парк "краснодарским Зарядьем", но официально он пока никак не называется. Есть рабочее название "парк отдыха Краснодар", а на Яндекс.Картах объект отмечен как Чёрно-Зелёный парк (цвета ФК "Краснодар"). Но есть вероятность, что весной, когда парк откроется полностью, название заменят.01. Про стадион вы наверняка уже слышали. Это один из самых красивых в России стадионов. Он строгий и элегантный, как хороший костюм. Настоящее украшение города. Организовать пространство перед стадионом – очень сложная задача. В отличие от других общественных пространств, на стадионе несколько раз в месяц бывает наплыв народа. Десятки тысяч людей приходят на матч, поэтому обычно вокруг стадиона делают просто асфальтовое поле. В Краснодаре попытались решить эту задачу.02. Около стадиона появился огромный парк.Проектировало парк немецкое архитектурное бюро gmp International, то же, что разрабатывало проект стадиона "Краснодар".Бюро известно прежде всего строительством спортивных объектов. В его портфолио, например, входит реконструкция Олимпийского стадиона в Берлине и Олимпийского стадиона в Киеве, строительство стадионов к ЧМ-2010 и ЧМ-2014 в ЮАР и Бразилии. Часто gmp заодно работает с прилегающей территорией, и парк в Краснодаре – не исключение.Помимо этого бюро построило множество новых объектов в Китае, от конгресс-центров до оперных театров. Сейчас по проекту gmp в районе шанхайского порта с нуля возводится целый город на 800 тысяч жителей.03. С высоты парк выглядит завораживающе.04. С земли тоже неплохо. 29 сентября было "техническое открытие", некоторые работы ещё не завершены. Но по парку уже можно гулять (правда, только днём)!05. Здесь есть очень опасный момент. Когда люди рисуют дизайн парка в плане, они обычно не думают, как он будет выглядеть с земли. А ведь парк делается для людей. Многие из вас будут наслаждаться узорами дорожек с высоты птичьего полета? Поэтому большинство примеров благоустройства, которые рисуются для красивого ковра генплана, с земли выглядят убого.06. Парк в Краснодаре немного страдает этой проблемой. Авторы иногда слишком увлекались красивой картинкой. Например, вот вам спиральный холм, на вершине которого несколько лавочек. Хотелось бы чего-то большего в награду за такой сложный путь! Опять же, многие на обратном пути будут срезать дорогу )Вот здесь люди начнут сокращать путь, и газон будет постоянно разрушаться.07. Но, в принципе, парк хорошо смотрится как с воздуха, так и с земли.08. Близость стадиона обязывает делать слишком широкие аллеи, которые могли бы вместить толпы болельщиков при необходимости.09.10. Маленький секрет: лавочки со спинками намного лучше лавочек без спинок. А учитывая погоду в Краснодаре, мне кажется странным решение сделать такое количество сидячих мест без защиты от солнца. Тут надо бы перголу сделать или любое другое решение, которое защитило бы людей от южного солнца.11. А вот амфитеатр получился хорошим.12. Здесь будет одновременно концертный зал и кинотеатр под открытым небом.13.15. Очень круто, что в парке много воды.16. Опять же, для краснодарского климата это будет очень хорошее место, где дети смогут плескаться летом.17. Ещё авторы очень круто поработали с рельефом. Повсюду разные уровни, и если с высоты птичьего полета это просто красивый узор, то с уровня посетителя парка тут тебе и каньоны, и холмы. Гулять по такому пространству не надоедает.18. Вид сверху19. Общепит. К весне тут появится терраса на крыше.20. Многие объекты уже готовы. Сейчас тут есть спортивные площадки, скалодром, скейт-парк, амфитеатр, небольшой водопад, лабиринты для детей… Обещают, что зимой парк тоже будет работать: здесь на месте фонтана откроется каток с искусственным льдом.21. Вот так парк выглядит с земли.22.23. По газонам можно ходить! А ещё обратите внимание, что все деревья взрослые!24. То есть не воткнули жалкие палки, а купили высокие дорогие деревья. Растения занимают больше половины территории парка (13,2 га), всего высажено 2300 деревьев – дуб, японский клён, декоративная слива и даже сосна бонсай. Причём посадили их так, чтобы парк менял цвета в зависимости от сезона.25. Парк сразу стал живым. Не надо ждать 20 лет, пока растения вырастут. Хотя с каждым годом он будет всё лучше и лучше. Кстати, деревья покупали в том же питомнике, где закупили растения для Москвы ;)26. Газон27. Велосипедистам не хватает отдельной инфраструктуры.28. Обратите внимание, как сделаны детские и спортивные площадки. Один минус: их мало ) Всем желающим будет тесновато.29. Раньше такие площадки я показывал вам в Германии. Теперь они есть в России.30. Всё сделано очень хорошо.31. Зоны для всех возрастов.32. Очень круто, на всю Россию таких мест единицы.33.34. Скейт-парк35. Завидую краснодарской детворе.36. Опять же, мало площадок. Баскетбольное кольцо только одно.37. Вот крутая зона.38. Площадка с водой!39.40.41.42.43.44. Подобные площадки в миллион раз круче муниципальных пластиковых городков.45.46.47. Ещё:48.49. Можно напомнить, что стадион Галицкий тоже выстроил на свои деньги. Арена была построена всего за 3,5 года, открытие состоялось прошлой осенью. В отличие от большинства новых российских стадионов, это именно клубный объект, не приуроченный к какому-нибудь мегапроекту. Он довольно компактный (на 34 тысячи зрителей) и чисто футбольный, без беговых дорожек, зато с подогревом трибун и с крышей, защищающей зрителей от осадков.Стадион сразу же стал точкой притяжения горожан и добавил болельщиков клубу "Краснодар" (которым, как вы уже догадались, владеет всё тот же Галицкий). При этом "Кубань", которая раньше была самой популярной краснодарской командой, продолжает играть на старом советском стадионе.50. Качество работ невероятное для России.51. Такое внимание к деталям у нас редко встретишь.52.53. Много вы знаете таких мест, чтобы люди фотографировались напротив подпорной стенки?54. Теперь есть куча новых точек для отличных фотографий.55.56. Навигация вроде бы в студии Лебедева делалась.57. Детали58.59.60. Парк ещё доделывается, и не все места идеальны.61. Но в целом просто отвал башки.62. Завидую Краснодару!63. Краснодару повезло, что у Сергея Галицкого отличный вкус. Это большая редкость для людей с деньгами.64.65.Открытие парка вызвало огромный ажиотаж в городе. Люди привыкли, что на стадионе у Галицкого хорошо и уютно, и догадались, что в парке точно будет не хуже.Жители близлежащих многоэтажек уже негодуют, что посетители парка паркуются у них во дворах. На самом деле, краснодарцам пора привыкать к тому, что для посещения парка автомобиль не нужен ;) У парка Горького в Москве ведь нет своей парковки, как и у "Зарядья". Может, проще оставить машину на парковке у дома и приехать в парк на велосипеде? Сейчас парковка на 1800 машин есть на территории стадиона. Если приезжать в парк не в день матча, то этого вполне достаточно, тем более что парковка бесплатная. А в дни матчей бесплатно припарковаться могут те, у кого есть билет. Теперь главное, чтобы над велоинфраструктурой ещё поработали.67.68.69.70.71.72.73. Декор люка на газоне74.75. Из всей этой красоты иногда пробиваются какие-то муниципальные ужасы. Но это хороший повод убедиться, насколько крутое общественное пространство получилось, ведь табличка из магазина смотрится тут совершенно инородным телом.76.77.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com