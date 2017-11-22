Проверка мобилизационной готовности
17:26. 22 ноября 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На сайте Кремля выложены интересные заявления на тему необходимости крепить мобилизационную готовность экономики по наращиванию выпуска военной продукции.
Сегодня предлагаю поговорить о ключевом событии в календаре учёбы, стратегическом учении «Запад–2017», и прежде всего затронуть его гражданские аспекты: как известно, много было задействовано гражданских ведомств, регионов.
Здесь присутствуют и руководители отдельных министерств, губернаторы, которые принимали участие в организации и проведении этих учений. Хотел бы услышать сегодня ваши выводы, предложения, а именно какие проблемы возникли, какие позиции требуют доработки, уточнения.
Отмечу, что в ходе учений был успешно решён ряд важных задач, в первую очередь проверена мобилизационная готовность и возможности обеспечения потребностей войск на местах, обеспечения из местных ресурсов. Пребывающие в запасе военнослужащие, граждане были привлечены на военные сборы, отработаны вопросы передачи в состав Вооружённых Сил автотранспорта и техники гражданских предприятий, а также организации технического прикрытия транспортных коммуникаций.
Кроме того, была проведена комплексная оценка обеспечения войск транспортно-логистическими услугами, продовольствием и медикаментами. Нам необходимо ещё раз проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объёмов производства военной продукции.
По итогам учения были выявлены определённые недостатки. Нужно внимательно их изучить, выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности.
Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объёмы оборонной продукции и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности.
Ранее, в 2015–2016 годах, мы уже довольно подробно обсуждали эту тему. Были даны поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск.
http://kremlin.ru/events/president/news/56150 – цинк
PS. Такое внимание к вопросам мобилизации, которая не актуальна в случае локальных конфликтов, но весьма актуальна в случае большой войны (затрагивающей все государство в целом), прозрачно намекает на то, что в военно-политическом руководстве достаточно серьезно оценивают военные угрозы, которые обострились после начала открытого конфликта России с США. Проверка мобилизационной готовности фактически является проверкой способности страны вести серьезную войну, в которой экономика переводится на военные рельсы. Это не говорит о том, что такая война начнется завтра или через год, просто подобные мероприятия намекают на то, что вероятность еще одной достаточно крупной войны, помимо уже идущих, отнюдь не нулевая.
Источник: colonelcassad.livejournal.com