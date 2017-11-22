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История и гибель Великой Тартарии

17:26. 22 ноября 2017 Просмотров - 269 Один комментарий Опубликовал:

Исследования автора < ![CDATA[]]>Олега Павлюченко< ![CDATA[]]>, который на своём личном канале < ![CDATA[]]>“Альтернативная история северного Причерноморья и Кавказа©”< ![CDATA[]]> приводит свою альтернативную версию происходящих в недавнем прошлом событий.

Гибель Тартарии  (цикл фильмов из 7 частей)

Аннотация от автора:

Этот фильм родился из многочисленных исследований искателей,альтернативных историков и просто интересующихся людей. Мы представляем свое видение многих спорных вопросов.Таких как:сколько же было потопов? Применялось ли в далеком прошлом ядерное оружие? Кто с кем воевал? Была ли глобальная держава-Тартария? Так же мы представляем свою хронологию событий в мире с начала 16 по начало 19 веков.

Наше исследование опирается на материалы, собранные при исследовании допотопных сооружений в регионе нашего проживания, а он, как ни странно, обойден вниманием всех альтернативщиков и исследователей. Даже крамольные карты глухо молчат. Представляем вам взгляд из Северного Причерноморья:

История Великой Тартарии (цикл фильмов из 9 частей)

Аннотация от автора:

Этот фильм мы сняли после нашего видио “Гибель Тартарии”. В новом проекте пришлось осветить многие вопросы из предыдущего.Но в основном этот фильм-историческая реконструкция в свете новой хронологии,заданой Носовским и Фоменко.

Мы несовсем с ними согласны и по этому предлагаем вам свое видение исторических событий 16-19 веков с учетом знаний о глобальной державе, того времени, ядерной войне, всемирном потопе,произошедшем по нашей реконструкции в 17 веке. Так же мы подходим к событиям , вызвавшим вторую войну и второй всемирный потоп середины 19 века.

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 3158 328
    krikunoleg 22 ноября 2017 в 18:40 Ссылка Пометить
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    “приводит свою альтернативную версию происходящих в недавнем прошлом событий.” – он бы их доказал сначала, а потом приводил бы…

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