Ежегодно в мире пропадают 8 000 000 (восемь миллионов!) детей. Куда?

Все знают, что во всем мире пропадают дети и все, кому не безразлично, об этом пишут очень много и часто.

Поскольку официальные СМИ тему как-то не раскрывают, тема пропажи детей давно стала предметом интереса теоретиков заговора. В голову людям приходят самые разные и самые дикие версии, начиная с тотальной индустрии для педофилов и заканчивая ритуальными жертвоприношениям с поеданием и расчленением.

Многим эти предположения кажутся вымыслом, бредом сумасшедшего и так далее. И как не парадоксально – это действительно так. Педофилия и жертвоприношения – это, конечно же, очень нехорошо. Но на самом деле все гораздо, гораздо хуже.

В 1998 году была создана такая организация, как ICMEC (< ![CDATA[ ]]> International Centre for Missing & Exploited Children< ![CDATA[]]>) – Международный центр, занимающий поиском пропавших без вести детей. Первоначально ICMEC имел представительства в 22 странах, сейчас представительств более сотни.

Если почитать текущую прессу, то от количества пропадающих в мире детей волосы становятся дыбом. Пишут, что < ![CDATA[ ]]> только в России пропадает 15 000 в год< ![CDATA[]]>, а во всем мире счет идет на сотни тысяч. Но все это, как оказалось, не совсем правда. Правда заключается в том, что согласно< ![CDATA[ ]]> официальным данным ICMEC < ![CDATA[]]>детей в мире ежегодно пропадает восемь миллионов. Вдумайтесь в эту цифру.

Восемь миллионов за 40 лет, то есть возраста активного взрослого человека – это 320 000 000. Это значит, что в течении 40 лет на планете бесследно куда-то пропало население страны размером с США. Куда пропали все эти люди?

Для удовлетворения страстей педофилов, для колдовских ритуалов, для тестирования косметики, для донорских органов и прочего, о чем все часто пишут – 8 000 000 в год несколько многовато. Это надо чтобы в мире каждый второй был или людоед, или педофил. Тогда и нужны такие объемы “поставок”.

Западные конспирологи, шокированные новыми данными ICMEC, пребывают в недоумении. Они десятилетиями ведь рассказывали про сотни тысяч пропавших. А тут, выясняется, только в США в год пропадает 800 000 детей. Почти миллион.

Один миллион детей в год это значит, что 1% семей США раз в год отдают ребенка непонятно куда. Поскольку детство длится до 18 лет, то статистика за 18 лет – 18 000 000. То есть чуть ли не каждая пятая семья в США, получается, теряет ребенка. Он исчезает бесследно.

Под впечатлением этих новых данных обалдевшие конспирологи пытаются свести сальдо с бульдо, привлекая так называемую харкорную конспирологию. То есть теории, услышав которые, сами конспирологи ранее рекомендовали коллегам шапочки из фольги.

Какие это теории?

Например, < ![CDATA[ ]]> по мнению некоторых теоретиков заговора< ![CDATA[]]> правительства крупных стран давно освоили полеты внутри солнечной системы и уже целые компании много лет как заняты добычей ресурсов на Марсе, Луне и даже в поясе астероидов. И для работы компаниям нужны рабы.

Есть< ![CDATA[ ]]> теория еще более дикая< ![CDATA[]]>. Её сторонники исходят из того, что на Земле существуют огромные базы инопланетян. Не одна-две, типа Area 51 в США, а много. И там тоже нужны рабы. И свежая пища.

Мы не можем подобные предположения ни опровергнуть, ни подтвердить, однако что мы можем – мы можем посмотреть на вопрос несколько шире.

Как < ![CDATA[ ]]> жалуются представители ICMEC < ![CDATA[]]>– их статистика неправильная, поскольку неполная. Если в Германии, например, есть очень хорошая полиция, а у всех немцев есть мобильные телефоны и доверие к этой полиции, то при пропаже ребенка немцы сразу в эту полицию звонят. В то же время в странах Африки, Азии и Латинской Америки такого порядка нет. Сколько там пропадает детей никто не знает даже приблизительно.

Далее. Современная Германия – это очень развитая, технологичная страна, где даже есть полиция, которая даже кого-то когда-то ищет. Однако кроме полиции в Германии (и в Европе в целом) есть еще такая штука, как ювенальная юстиция – характерный атрибут “современной цивилизации”.

Сегодня в Германии < ![CDATA[ ]]> у родителей отжимают приблизительно 50 000 детей в год< ![CDATA[]]>. По легенде их отдают в другие семьи, но кто проверял? И еще 100 000 сами пропадают непонятно как и куда – это уже данные ICMEC. Итого не 100 000, а 150 000 детей в год. Только для Германии.

Исходя из выше изложенного можно предположить, что статистика ICMEC отражает заниженную приблизительную статистику исчезновения детей в мировом масштабе. Реально в год в мире пропадает не 8 000 000 детей, а все 12 000 000.

Но и это еще не все, ибо взрослые – это такие же люди, как и дети. И они тоже пропадают. В каком количестве они пропадают мы не знаем, нам никто не докладывает. Но можно прикинуть.

Например, российская пресса пишет, что < ![CDATA[ ]]> в год в России пропадают 15 000 детей< ![CDATA[]]>. ICMEC считает, что эта цифра занижена в 10 раз.

Та же российская пресса пишет, что < ![CDATA[ ]]> взрослые в стране пропадают в количестве 120 000 в год< ![CDATA[]]>. Рассуждая по аналогии, можно предположить, что эта цифра так же в 10 раз занижена.

Мы не можем это предположение ни опровергнуть, ни подтвердить, однако по самым оптимистичным оценкам в общем и целом с лица планеты за последние полвека пропал неизвестно куда миллиард человек. А может и гораздо больше. И это не может не наводить на определенные мысли.