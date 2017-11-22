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Ежегодно в мире пропадают 8 000 000 (восемь миллионов!) детей. Куда?

10:33. 22 ноября 2017 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

Все знают, что во всем мире пропадают дети и все, кому не безразлично, об этом пишут очень много и часто. 

Поскольку официальные СМИ тему как-то не раскрывают, тема пропажи детей давно стала предметом интереса теоретиков заговора. В голову людям приходят самые разные и самые дикие версии, начиная с тотальной индустрии для педофилов и заканчивая ритуальными жертвоприношениям с поеданием и расчленением.

Многим эти предположения кажутся вымыслом, бредом сумасшедшего и так далее. И как не парадоксально – это действительно так. Педофилия и жертвоприношения – это, конечно же, очень нехорошо. Но на самом деле все гораздо, гораздо хуже. 

В 1998 году была создана такая организация, как ICMEC (< ![CDATA[]]>International Centre for Missing & Exploited Children< ![CDATA[]]>) –  Международный центр, занимающий поиском  пропавших без вести детей. Первоначально ICMEC имел представительства в 22 странах, сейчас представительств более сотни. 

Если почитать текущую прессу, то от количества пропадающих в мире детей волосы становятся дыбом. Пишут, что < ![CDATA[]]>только в России пропадает 15 000 в год< ![CDATA[]]>, а во всем мире счет идет на сотни тысяч. Но все это, как оказалось, не совсем правда. Правда заключается в том, что согласно< ![CDATA[]]>официальным данным ICMEC < ![CDATA[]]>детей в мире ежегодно пропадает восемь миллионов. Вдумайтесь в эту цифру.

Восемь миллионов за 40 лет, то есть возраста активного  взрослого человека – это 320 000 000. Это значит, что в течении 40 лет на планете бесследно куда-то пропало население страны размером с США. Куда пропали все эти люди? 

Для удовлетворения страстей педофилов, для колдовских ритуалов, для тестирования косметики, для донорских органов и прочего, о чем все часто пишут – 8 000 000 в год несколько многовато. Это надо чтобы в мире каждый второй был или людоед, или педофил.  Тогда и нужны такие объемы “поставок”. 

Западные конспирологи, шокированные новыми данными ICMEC,  пребывают в недоумении. Они десятилетиями ведь рассказывали про сотни тысяч пропавших. А тут, выясняется, только в США в год пропадает 800 000 детей. Почти миллион.

Один миллион детей в год это значит, что 1% семей США раз в год отдают ребенка непонятно куда. Поскольку детство длится до 18 лет, то статистика за 18 лет – 18 000 000. То есть чуть ли не каждая пятая семья в США, получается, теряет ребенка. Он исчезает бесследно. 

Под впечатлением этих новых данных обалдевшие конспирологи пытаются свести сальдо с бульдо, привлекая так называемую харкорную конспирологию. То есть теории, услышав которые, сами конспирологи ранее рекомендовали  коллегам шапочки из фольги. 

Какие это теории? 

Например, < ![CDATA[]]>по мнению некоторых теоретиков заговора< ![CDATA[]]> правительства крупных стран давно освоили полеты внутри солнечной системы и уже целые компании много лет как  заняты добычей ресурсов на Марсе, Луне и даже в поясе астероидов. И для работы компаниям нужны рабы. 

Есть< ![CDATA[]]> теория еще более дикая< ![CDATA[]]>. Её сторонники исходят из того, что на Земле существуют огромные базы инопланетян. Не одна-две,  типа Area 51 в США, а много. И там тоже нужны рабы. И свежая пища. 

Мы не можем подобные предположения  ни опровергнуть, ни подтвердить, однако что мы можем – мы можем посмотреть на вопрос несколько шире. 

Как < ![CDATA[]]>жалуются представители ICMEC < ![CDATA[]]>– их статистика неправильная, поскольку неполная. Если в Германии, например, есть очень хорошая полиция, а у всех немцев есть мобильные телефоны и доверие к этой полиции, то при пропаже ребенка немцы сразу в эту полицию звонят. В то же время в странах Африки, Азии и Латинской Америки такого порядка нет. Сколько там пропадает детей никто не знает даже приблизительно. 

Далее. Современная Германия – это очень развитая, технологичная страна, где даже есть полиция, которая даже кого-то когда-то ищет. Однако кроме полиции в Германии (и в Европе в целом) есть еще такая штука,  как ювенальная юстиция – характерный атрибут “современной цивилизации”. 

Сегодня в Германии < ![CDATA[]]>у родителей отжимают приблизительно 50 000 детей в год< ![CDATA[]]>.  По легенде их отдают в другие семьи, но кто проверял? И еще 100 000 сами пропадают непонятно как и куда – это уже данные ICMEC. Итого не 100 000, а 150 000 детей в год. Только для Германии. 

Исходя из выше изложенного можно предположить, что статистика ICMEC отражает заниженную приблизительную статистику исчезновения детей в мировом масштабе. Реально  в год в мире пропадает не 8 000 000 детей, а все 12 000 000. 

Но и это еще не все, ибо взрослые – это такие же люди, как и дети. И они тоже пропадают. В каком количестве они пропадают мы не знаем, нам никто не докладывает. Но можно прикинуть. 

Например, российская пресса пишет, что < ![CDATA[]]>в год в России пропадают 15 000 детей< ![CDATA[]]>. ICMEC считает, что эта цифра занижена в 10 раз. 

Та же российская пресса пишет, что < ![CDATA[]]>взрослые в стране пропадают в количестве 120 000 в год< ![CDATA[]]>. Рассуждая по аналогии, можно предположить, что эта цифра так  же в 10 раз занижена. 

Мы не можем это предположение ни опровергнуть, ни подтвердить, однако по самым оптимистичным оценкам в общем и целом с лица планеты за последние полвека пропал неизвестно куда миллиард человек. А может и гораздо больше. И это не может не наводить на определенные мысли. 

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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