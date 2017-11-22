Ежегодно в мире пропадают 8 000 000 (восемь миллионов!) детей. Куда?
Все знают, что во всем мире пропадают дети и все, кому не безразлично, об этом пишут очень много и часто.
Поскольку официальные СМИ тему как-то не раскрывают, тема пропажи детей давно стала предметом интереса теоретиков заговора. В голову людям приходят самые разные и самые дикие версии, начиная с тотальной индустрии для педофилов и заканчивая ритуальными жертвоприношениям с поеданием и расчленением.
Многим эти предположения кажутся вымыслом, бредом сумасшедшего и так далее. И как не парадоксально – это действительно так. Педофилия и жертвоприношения – это, конечно же, очень нехорошо. Но на самом деле все гораздо, гораздо хуже.
В 1998 году была создана такая организация, как ICMEC (< ![CDATA[
Если почитать текущую прессу, то от количества пропадающих в мире детей волосы становятся дыбом. Пишут, что < ![CDATA[
Восемь миллионов за 40 лет, то есть возраста активного взрослого человека – это 320 000 000. Это значит, что в течении 40 лет на планете бесследно куда-то пропало население страны размером с США. Куда пропали все эти люди?
Для удовлетворения страстей педофилов, для колдовских ритуалов, для тестирования косметики, для донорских органов и прочего, о чем все часто пишут – 8 000 000 в год несколько многовато. Это надо чтобы в мире каждый второй был или людоед, или педофил. Тогда и нужны такие объемы “поставок”.
Западные конспирологи, шокированные новыми данными ICMEC, пребывают в недоумении. Они десятилетиями ведь рассказывали про сотни тысяч пропавших. А тут, выясняется, только в США в год пропадает 800 000 детей. Почти миллион.
Один миллион детей в год это значит, что 1% семей США раз в год отдают ребенка непонятно куда. Поскольку детство длится до 18 лет, то статистика за 18 лет – 18 000 000. То есть чуть ли не каждая пятая семья в США, получается, теряет ребенка. Он исчезает бесследно.
Под впечатлением этих новых данных обалдевшие конспирологи пытаются свести сальдо с бульдо, привлекая так называемую харкорную конспирологию. То есть теории, услышав которые, сами конспирологи ранее рекомендовали коллегам шапочки из фольги.
Какие это теории?
Например, < ![CDATA[
Есть< ![CDATA[
Мы не можем подобные предположения ни опровергнуть, ни подтвердить, однако что мы можем – мы можем посмотреть на вопрос несколько шире.
Как < ![CDATA[
Далее. Современная Германия – это очень развитая, технологичная страна, где даже есть полиция, которая даже кого-то когда-то ищет. Однако кроме полиции в Германии (и в Европе в целом) есть еще такая штука, как ювенальная юстиция – характерный атрибут “современной цивилизации”.
Сегодня в Германии < ![CDATA[
Исходя из выше изложенного можно предположить, что статистика ICMEC отражает заниженную приблизительную статистику исчезновения детей в мировом масштабе. Реально в год в мире пропадает не 8 000 000 детей, а все 12 000 000.
Но и это еще не все, ибо взрослые – это такие же люди, как и дети. И они тоже пропадают. В каком количестве они пропадают мы не знаем, нам никто не докладывает. Но можно прикинуть.
Например, российская пресса пишет, что < ![CDATA[
Та же российская пресса пишет, что < ![CDATA[
Мы не можем это предположение ни опровергнуть, ни подтвердить, однако по самым оптимистичным оценкам в общем и целом с лица планеты за последние полвека пропал неизвестно куда миллиард человек. А может и гораздо больше. И это не может не наводить на определенные мысли.
< ![CDATA[
Источник: www.kramola.info