Долговая яма: Большинство граждан России имеют непогашенные кредиты

Более половины граждан России имеют непогашенные кредиты. Об этом говорят данные социологического опроса ВЦИОМ. При этом каждый пятый наш соотечественник выразил опасения, что ему удастся выплатить долг

Берёшь чужие деньги, отдаёшь свои. Для многих семей кредит – единственная возможность запастись картошкой на зиму, собрать ребёнка в школу или приобрести холодильник взамен того, что пришёл в негодность.

Эксперты говорят, многие обращаются за займом от безысходности, при этом не имея представления о том, как будут эти деньги возвращать. По данным ВЦИОМ, за последние восемь лет число граждан России, которые имеют непогашенные задолженности по кредитам, выросла более чем в два раза.

«Задолженность россиян перед банками выросла за 9 месяцев более чем на 12%, до 11 триллионов рублей. В расчете на каждого россиянина приходится до 80 тысяч рублей, а на каждого экономически-активного россиянина в трудоспособном возрасте около 150 тысяч рублей», - говорит экономист Владислав Жуковский.

57% граждан России признаются в том, что у них есть один или несколько непогашенных кредитов. В 2009 году об этом говорили 26% респондентов. Специалисты уверены, причина увеличения невольных должников неблагоприятная ситуация на рынке труда.