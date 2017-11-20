Долговая яма: Большинство граждан России имеют непогашенные кредиты
Более половины граждан России имеют непогашенные кредиты. Об этом говорят данные социологического опроса ВЦИОМ. При этом каждый пятый наш соотечественник выразил опасения, что ему удастся выплатить долг
«По моим подсчётам, реальная безработица составляет до 13%. А они рисуют 5,5%. Потому что сам счёт предполагает такую манипуляцию. Такого нет нигде – ни в Европе, нигде. В динамично-развивающей стране такого быть не может», - считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев.
Но не только потеря работы приводит к кредитным просрочкам. Лишь по официальным данным, не могут обеспечить себя и свою семью более 12 миллионов граждан нашей страны. Их доходы в прошлом году были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Одновременно с этим с немого позволения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной банки держат заоблачные ставки по потребительским кредитам, загоняя тем самым население России в долговое рабство. Для жирных котов финансового рынка человек – всего лишь номер счёта в кредитном договоре.
«Есть люди, которые, если не застрелились, как ей советовал Геращенко, то их всё равно нельзя подпускать ни к чему. Уровень квалификации госпожи Набиуллиной таков, что она может работать в Банке России, пожалуйста, но уборщицей. Не более того», - утверждает экономист Михаил Делягин.
Вторят политике Эльвиры Набиуллиной, направленной на выжимание денег из населения, и её друзья из так называемого либерального блока правительства. Проект федерального бюджета на ближайшую трёхлетку предполагает урезание всех социальных расходов.
«С 2015 года идут разговоры о том, что необходимо минимально поддержать 20 млн россиян, живущих за чертой бедности, у которых доходы ниже МРОТ. В 2015 году Минфин говорил, что, может быть, найдём 200 млрд рублей, потом уже 127, потом 50. И в этом году уже 20 млрд рублей не нашли. Это при том, что предполагалось помогать бедному, нищему россиянину всего лишь на 30 рублей в сутки. То есть 10 тысяч рублей в год», - заявил корреспонденту Владислав Жуковский.
Специалисты уверены, кризис неплатежей с каждым годом будет усугубляться. Банкиры, подобно гоголевскому Чичикову, заинтересованы в том, чтобы собрать как можно больше финансовых душ. И тогда можно распоряжаться ими по своему усмотрению. Тотальный контроль над каждым из нас – глобальная задача финансистов и чиновников с либеральной моделью мышления.
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Ну, что теперь понятно, по чему в России такая маленькая зарплата? И это политика российского государства делает нас зависимыми от банков. Это им просто выгодно, загнать российского трудягу в кабалу и это у них прекрасно получается. Что делать- ну наверное стараться не брать кредитов в банках. По тому, как договор с банком всё равно, что договор с лукавым (возможно разницы и нет). Ну а дальше каждый из нас должен понимать суть вещей и не питать иллюзий по отношению, как к государству так и к будущему президенту, ни кто не поможет кроме нас самих!
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Что-то троллей не видно. Скучно. Я поработаю вместо них.
Ну а здесь то причем путен? Он что ли заставляет вас брать кредиты?
Работать нужно больше и зарабатывать. Искать возможности. Кто хочет – тот делает, кто не хочет – тот ноет и жалуется.
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Хочу вас спросить коллега, вы где живёте? Или вы думаете, что в России масса работы, увы например там где живу я работы нет в обще. Ну и как больше работать и зарабатывать? А то, что кредиты население заставляет брать именно нужда. Что маленькой зарплаты не хватает для жизни. И где же искать возможности? Боюсь вы коллега не правы. Да я работаю, только после смены я еле ноги волоку,работа моя находится около 100 километров, а зарплата копеечная и дополнительной работы попросту нет. Так, что не надо всех судить по себе. Одно дело когда можется и не хочется, другое дело когда хочется и не можется.
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Коллега, вы мужчина или кто? Навскидку хоть бы и в ЧВК что-то платят. Плюс гражданский долг и патриотизм. Всё лучше чем на сайтах скулить и путена обвинять.
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Да, в чувстве юмора вас обвинить трудно.
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Наш веслоносец может лярды баксов неграм да индейцам прощать, а своим ему – недосуг…
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Со мной произошёл случай: Позарез понадобились деньги, но одолжить, их никто не смог, и мне пришлось обратиться в банк за кредитом. Однако в кредите мне отказали. А через своих друзей, которые работали в этом банке узнал истинную причину отказа. На заседании кредитной комиссии по моему запросу была озвучена информация, что я смогу погасить кредит в сжатые сроки! А это невыгодно банку. Поэтому самый выгодный клиент для роставщиков/лихоимцев, это нищий клиент, который взяв единожды кредит, становится рабом банкиров, и будет пожизненно платить им проценты за свой кредит в 2-х, 3-х, 10-ти кратном размере!
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странно на самом деле, кредитные заявки уже лет 15 рассматривают на основе скоринга – есть работа и доход, нет просрочек – зеленый свет
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Не чего странного, Есть банки которые дают кредиты даже студентам не работавшим ни одного дня.
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Могу добавить еще, что брать кредиты в банках приходится по разным причинам и вполне состоятельным людям. Но я все больше убеждаюсь, что коварство банковских документов, хитросплетения специальной лексики требует при заключении кредитных договоров присутствия адвоката или, как минимум юриста.
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Мозгов, мозгов и только мозгов! Требуйте от себя при оформлении любого кредита!